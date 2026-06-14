คลิปนาที ตชด. ชักปืนรัวยิงวินดับคาที่ ย่านห้วยขวาง ฉุนขาดเถียงค่ารถ ก่อเหตุสลด
คลิปนาที ตชด. ชักปืนรัวยิงวิน จยย. ซอยประชาสงเคราะห์ 38 เขตห้วยขวาง ดับ 1 โคม่า 1 อ้างปมทะเลาะค่าโดยสาร 120 บาท ล่าสุดเข้ามอบตัวอ้างบันดาลโทสะ
เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจไทย – Thaipolice รายงานเหตุเมื่อเวลา 02.35 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2569 พ.ต.ท.หญิง ภิณฑ์ เมฆไพบูรณ์ สว.(สอบสวน) สน.ห้วยขวาง รับแจ้งเหตุยิงกันมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคน หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์ 38 และ 43 แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันที
จุดเกิดเหตุพบร่าง นายภูริต อายุ 37 ปี นอนจมกองเลือด มีบาดแผลจากกระสุนปืนไม่ทราบชนิดเจาะเข้าบริเวณหน้าอก 4-5 นัด เป็นเหตุให้เสียชีวิต ใกล้กันมีผู้บาดเจ็บอีก 2 คน คือ นายเกียรติศักดิ์ อายุ 46 ปี มีบาดแผลกระสุนปืนเข้าที่ต้นขา และนายชรินทร์ อายุ 48 ปี มีแผลกระสุนปืนบริเวณต้นขาขวาและมือซ้าย เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
พยานในเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงยีนขาสั้น สะพายกระเป๋าข้างสีดำ ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มผู้บาดเจ็บก่อนหลบหนีไป ต่อมาไม่นาน นายนำทัพ อายุ 33 ปี ตชด. เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ สน.มักกะสัน พร้อมนำของกลางเป็นอาวุธปืนขนาด 9 มม. ยี่ห้อซิกซาวเออร์ 1 กระบอก และซองกระสุนปืน 1 อัน มาส่งมอบเป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่า สาเหตุเกิดจากการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทรุนแรงเรื่องค่าโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง ด้วยความบันดาลโทสะจึงใช้อาวุธปืนพกประจำกายรัวยิงใส่กลุ่มวินรถจักรยานยนต์ จากนั้นอาศัยจังหวะชุลมุนนั่งรถยนต์สาธารณะหลบหนีออกจากพื้นที่ ก่อนตัดสินใจเข้ามอบตัว
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ส่วนร่างผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนนิติวิทยาศาสตร์ ก่อนประสานญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ด้านแฟนสาวของ นายภูริท วินจักรยานยนต์ที่เสียชีวิต เปิดเผยว่า แฟนหนุ่มไม่ได้เป็นคู่กรณีที่ตกลงค่าโดยสาร ตอนนั้นนายภูริทเพิ่งกลับจากส่งลูกค้าและกำลังจะเดินเข้าห้องพักมากินข้าวที่เธอทำรอไว้ แต่นายภูริทเห็นเพื่อนกำลังมีเรื่องจึงวิ่งเข้าไปช่วยห้ามปราม ตชด. สาดกระสุนปืนเข้าใส่นายภูริทและเพื่อนจนล้มลง นายภูริทเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนเพื่อนวินจักรยานยนต์อีกคนบาดเจ็บสาหัส อาการโคม่า 50-50 และมีโอกาสกลายเป็นเจ้าชายนิทรา แฟนสาวระบุทิ้งท้ายว่ารู้สึกใจแทบขาดเพราะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวัน
ชมคลิป
ข้อมูลจาก : เจ๊ม้อย v+ และ ดาวแปดแฉก
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