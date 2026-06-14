บันเทิง

สาเหตุ เฉินหมิ่นเอ๋อ อดีตนางเอกฮ่องกง จากไปวัย 65 ปี สิ้นตำนานดาวค้างฟ้า

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 10:45 น.
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เฉินหมิ่นเอ๋อ อดีตนางเอก TVB เสียชีวิตแล้วในวัย 65 ปี

แฟนคลับเศร้า เฉินหมิ่นเอ๋อ อดีตนางเอกฮ่องกง เสียชีวิตสงบวัย 65 ปี หลังต่อสู้กับโรคเรื้อรังมายาวนาน ผ่าตัดครั้งใหญ่ทรมานสาหัส ครอบครัวจัดพิธีไว้อาลัยตามความปรารถนาสุดท้าย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวเศร้า เฉินหมิ่นเอ๋อ อดีตนางเอกฮ่องกงค่าย TVB และภรรยาของ เลี่ยวฉีจื้อ นักแสดงเจ้าบทบาทผู้ล่วงลับ จากไปอย่างสงบด้วยวัย 65 ปี ที่โรงพยาบาลปรินซ์ออฟเวลส์ (Prince of Wales Hospital) ปิดฉากชีวิตนักแสดงที่แฟน ๆ จดจำทั้งในด้านผลงานการแสดงและความเข้มแข็งในการรับมือกับโรคเรื้อรัง

ลูกชายทั้งสองคนโพสต์แจ้งข่าวเศร้าผ่านโซเชียล ทางครอบครัวจะจัดพิธีไว้อาลัยเป็นการภายในแบบเรียบง่าย มีเพียงญาติสนิทและเพื่อนใกล้ชิดเข้าร่วมตามความปรารถนาสุดท้ายของมารดา ทันทีที่ทราบข่าวชาวเน็ตและคนในวงการบันเทิงต่างร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของอดีตดาวดัง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธอต้องต่อสู้กับปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดครั้งใหญ่ ทิ้งรอยแผลเป็นยาว 14 เซนติเมตรไว้บนหน้าท้อง ก่อนการผ่าตัดเธอได้พูดคุยกับลูกชายถึงความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตด้วยท่าทีสงบและเปิดกว้าง แม้หลังการผ่าตัดจะเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส แต่ด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า

วิกฤตสุขภาพครั้งใหญ่ทำให้เธอเห็นคุณค่าของชีวิตอย่างลึกซึ้งจึงปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ปล่อยวางความทุกข์ใจ และตั้งใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด

หลังสูญเสียญาติและเพื่อนฝูงประกอบกับอาการป่วยเรื้อรังของตนเอง ทำให้ปีที่แล้วเธอตัดสินใจจัดงานศพคนเป็นให้ตัวเอง เพื่อใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณคนที่รักและผู้ที่เคยช่วยเหลือตลอดมาด้วยตัวเอง และเป็นการบอกลาอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ทิ้งความเสียใจไว้เบื้องหลัง

ในช่วงบั้นปลายชีวิต เฉินหมิ่นเอ๋อผันตัวเป็นนักรณรงค์ด้านการศึกษาเรื่องชีวิตและความตาย เธอเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่ออบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความสุข จากนั้นได้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมสุขภาวะและเปิดร้านน้ำชาเพื่อเผยแพร่ทัศนคติเชิงบวก

หลายคนเห็นเธอทำกิจกรรมครั้งสุดท้ายเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยอัปโหลดวิดีโอลงในช่อง YouTube เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเมื่อเดือนมกราคมด้วยท่าทางสดใสและมีพลัง ก่อนจะโพสต์ภาพถ่ายส่วนตัวบนหน้า Facebook เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม

เฉินหมิ่นเอ๋อ ภรรยาของเลี่ยวฉีจื้อ

ข้อมูลจาก : thestandard

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 10:45 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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