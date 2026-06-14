ข่าวดาราบันเทิง

ฟารีดา รับผิดกุเรื่อง นักร้อง ฟ. เพราะขาดสติ กราบขอโทษ ‘ติณติณ’ กล่าวหาพรากผู้เยาว์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 09:34 น.
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ฟารีดา แจงดราม่าที่ตรวจครรภ์ ยอมรับกุเรื่องส่งภาพให้นักร้อง ฟ.

ฟารีดา ยอมรับกุเรื่องส่งภาพที่ตรวจครรภ์ให้นักร้อง ฟ. ด้วยความคึกคะนอง กราบขอโทษ ‘ติณติณ’ ปมกล่าวหายาเสพติด-พรากผู้เยาว์ เตรียมตรวจ DNA 20 มิ.ย.69

จากกรณีเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดเผยภาพชุดตรวจครรภ์ที่ ฟารีดา นำไปเปิดกลางรายการโหนกระแสเพื่อยืนยันว่าตั้งครรภ์กับ ติณติณ New Country โดยเพจดังตั้งข้อสังเกตพร้อมงัดหลักฐานแชตมาแฉว่า ภาพที่ตรวจครรภ์ดังกล่าวเป็นภาพเดียวกับที่เธอเคยส่งให้นักร้องชายอักษรย่อ ฟ. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 เวลา 03.19 น. จนเกิดข้อสงสัยว่าใครคือพ่อของเด็กกันแน่

ล่าสุด ฟารีดา ชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมขอโทษจากใจจริง โดยประเด็นแชตหลุดรูปที่ตรวจครรภ์กับนักร้อง ฟ. เธอยืนยัยว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนักร้อง ฟ. เหตุการณ์ในแชตเกิดจากการพูดคุยกับบุคคลภายนอก แล้วเกิดความคึกคะนองจึงสร้างเรื่องหลอกคู่สนทนาโดยไม่ได้ไตร่ตรองถึงผลกระทบ ทั้งยังกราบขอโทษ ติณติณ กรณีกล่าวหาและพาดพิงเรื่องยาเสพติดและพรากผู้เยาว์

“จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ฟาขอใช้พื้นที่ตรงนี้ เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงและกราบขอโทษจากใจจริงค่ะ

อันดับแรก ฟาขอชี้แจงเรื่องแชทหลุดที่ฟาส่งรูปที่ตรวจครรภ์และกล่าวอ้างว่าตั้งครรภ์กับ ‘น้อง ฟ.’ ฟา ขอยืนยันว่า ฟากับน้อง ฟ. ไม่เคยมีความสัมพันธ์ใด ๆ เชิงชู้สาวต่อกันเลยค่ะ

เหตุการณ์ในแชทนั้น เกิดจากการที่ฟาพูดคุยกับ บุคคลภายนอกท่านหนึ่ง แล้วเกิดความคึกคะนองจึงได้สร้างเรื่องและส่งรูปนั้นไปเพื่อหลอกคู่สนทนาโดยขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมา ฟาต้องกราบขอโทษน้อง ฟ. และครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่ความสิ้นคิดของฟาทําให้น้องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง ฟาผิดเองจริง ๆ ค่ะ

ส่วนเรื่องความขัดแย้งทั้งหมดที่ผ่านมา ฟาต้องกราบขอโทษ ‘พี่ติณ’ ที่ฟาได้กล่าวหาและพาดพิงถึงในเรื่องร้ายแรง ทั้งเรื่องยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์ รวมถึงขอโทษพี่ ๆ ทางร้านสัก และบุคคลที่สามท่านอื่น ๆ ที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อน

ฟาน้อมรับผิด 100% ค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ ชั่ววูบ การขาดสติ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของฟาเอง ซึ่งเป็นการล้ําเส้นและละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลย ฟาไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ สําหรับความผิดพลาดในครั้งนี้ ฟาขอน้อมรับความผิดและผลกระทบที่จะตามมาจากการกระทําของตัวเองเพียงคนเดียวค่ะ

ส่วนกรณีที่ทางผู้จัดการของพี่ติณได้ติดต่อมาเพื่อนัดหมายทําการตรวจ DNA ในวันที่ 20 มิถุนายน เวลา 11.00 น. ณ สถานที่ที่ได้แจ้งไว้นั้น ฟาขอชี้แจงว่า ณ ช่วงเวลานั้นฟาตกใจและทําอะไรไม่ถูกจริง ๆ ค่ะ ด้วยความเป็นแม่ ฟาจึงมีความกังวลใจอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเจาะน้ำคร่ำที่อาจมีผลกระทบต่อลูกในท้อง ทําให้ฟาตอบกลับไปด้วยความกังวลในตอนนั้น

แต่หลังจากที่ฟาตั้งสติได้และได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดแล้ว ฟาขอยืนยันว่าฟาพร้อมและยินดีที่จะเข้าตรวจ DNA ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ความจริงและแสดงความบริสุทธิ์ใจให้กระจ่างค่ะ ฟาต้องขออภัยทางผู้จัดการและครอบครัวของพี่ติณที่ความตื่นตระหนกของฟาทําให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปนะคะ

เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่และราคาแพงที่สุดในชีวิตที่สอนให้ฟาต้องมีสติและคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนพูดหรือทําสิ่งใด นับจากนี้ฟาจะขอหยุดการเคลื่อนไหว ถอยออกมาทบทวนตัวเอง และขอใช้เวลาเพื่อโฟกัสที่การดูแลลูกในครรภ์ของฟาให้ดีที่สุด

สุดท้ายนี้ ฟากราบขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่าน ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกคะนองของฟา และ ขอโทษที่ทําให้สังคมต้องเกิดความวุ่นวาย ฟาเสียใจและสํานึกผิดจริง ๆ ค่ะ”

ฟารีดาชี้แจงเรื่องท้อง-1
ภาพจาก Facebook : Farida Elizabeth
ฟารีดาชี้แจงเรื่องท้อง-2
ภาพจาก Facebook : Farida Elizabeth
ฟารีดาชี้แจงเรื่องท้อง-3
ภาพจาก Facebook : Farida Elizabeth
ฟารีดาชี้แจงเรื่องท้อง-4
ภาพจาก Facebook : Farida Elizabeth
ฟารีดาชี้แจงเรื่องท้อง-5
ภาพจาก Facebook : Farida Elizabeth
ฟารีดา
ภาพจาก Instagram : fariidaatpv

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 09:34 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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