เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์พระรูปเคียงข้าง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ น้อมรำลึกความผูกพัน
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์ถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงรำลึกความทรงจำล้ำค่าเมื่อครั้งประทับเคียงข้าง ทรงยกย่องพี่สาวเป็นลมใต้ปีกตลอดไป ตั้งพระทัยมุ่งมั่นดูแลหน่วยม้าสืบไป
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์พระรูปเคียงข้าง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์ hrhsirivannavari พร้อมระบุความว่า
“นั่งคนเดียวมันเหงานะ”
คิดถึงเวลาที่เรานั่งข้างๆ กัน คุยปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา ปรับทุกข์ update ชีวิตของกันและกัน ห้วงเวลาตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อในงานพระราชพิธีต่าง ๆ น้องสุขใจทุกครั้งที่ได้เดินตามหลังพี่ภา เราได้นั่งคู่กัน ทูลกระหม่อมพ่ออยู่อีกฝั่ง เราก็แอบแซวท่านเล่น มีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยนั่งจับโปเกม่อนในวังหลวงกัน ยังจำได้ใช่ไหม
วันนี้น้องนั่งอยู่คนเดียว เหงาและรู้สึกหนาว ภาพวันต่างๆ หวนคืนมา ในช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกัน นึกถึงตอนที่ไปเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ ของอิตาลี ทูลกระหม่อมพ่อทรงขับรถ พี่ภาเป็น Navigator ส่วนน้องนั่งกินขนมอยู่ข้างหลัง และคอยส่งเสบียง คิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกครั้ง
สำหรับน้องพี่ภาคือผู้หญิงที่เก่ง เข้มแข็ง มุ่งมั่น และเด็ดขาด เต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิต อดทนเกินเบอร์ พี่ภาเรียนหนังสือเก่ง ทำอะไรก็เก่ง เล่นดนตรีไทยก็เก่ง โดยเฉพาะจะเข้ พี่ภาเป็นแรงบันดาลใจด้านกีฬาขี่ม้าของน้อง ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความฝันของพี่ภา น้องจะตั้งใจมุ่งมั่นฝึกฝนและดูแลหน่วยม้าทรงให้ดีที่สุด
ทุกวันนี้น้องยังไม่กล้าเปิดอ่านแชทที่คุยกันค้างไว้ และอยากให้พี่ภารู้ไว้ว่า พี่สาวคนนี้คือลมใต้ปีกของน้องและจะอยู่ในใจของน้องตลอดไป
Dear Pat, my darling sister,
I hope you read my letter somewhere far, far away. You were the wind beneath my wings, always lifting me up with your love and guidance. I will cherish your love and carry you with me always.
Your beloved sister,
น้องหญิง”
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