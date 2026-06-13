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เกียรติสูงสุด! เจ เจตริน เคยถวายการสอนเจ็ตสกี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเป็นกันเอง-ไม่ถือพระองค์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 21:47 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 21:45 น.
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เจ เจตริน ถวายสอนขับเจ็ตสกี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ไม่มีวันลืมเลือน! เจ เจตริน ถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เผยความทรงจำสูงสุดในชีวิต เล่าเบื้องหลังครั้งถวายการสอนขับเจ็ตสกี ทรงเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เจ เจตริน วรรธนะสิน นักร้องชายยุค 90 โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรม jjetrin หลังสำนักพระราชวังแถลง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษาปีที่ 47

นักร้องคนดัง เผยเบื้องหลังความประทับใจในอดีต ระบุว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสถวายการสอนการขับเจ็ตสกีแด่พระองค์

ในวันนั้น พระองค์เสด็จมาพร้อมด้วยพระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ และทรงร่วมกิจกรรมเจ็ตสกีกับพวกเราอย่างสนุกสนาน ทรงเล่นน้ำบริเวณท้ายบ่อด้วยพระอัธยาศัยอันเป็นกันเอง ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และมิได้ทรงถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย

ความทรงจำอันล้ำค่านี้จะยังคงประทับอยู่ในใจของข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป และไม่มีวันลืมเลือน

พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป

น้อมส่งเสด็จ พระองค์ภา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช ธิดา สู่สวรรคาลัย

ข้าพระพุทธเจ้า นายเจตริน วรรธนะสิน”

เจ เจตริน โพสต์ภาพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ภาพจาก Instagram : jjetrin

 

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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