ดีเดย์ 15 มิ.ย. ไทยช่วยไทย พลัส เดลิเวอรี่ เริ่มใช้วันแรก เช็กวิธีที่นี่

ไทยช่วยไทย พลัส ดีเดย์ 15 มิ.ย.นี้ เริ่มใช้สิทธิสั่งเดลิเวอรีผ่าน 4 แพลตฟอร์ม ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood, Robinhood เช็กวิธีสั่ง ชำระเงินและเงื่อนไขที่นี่
โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ดีเดย์เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิสั่งอาหารเดลิเวอรีเป็นวันแรกในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก คือ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมบริการและเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้า ผู้ประกอบการทั่วประเทศมีความพร้อมเต็มที่ในการเข้าร่วมมาตรการรัฐ เพื่อขยายช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สิทธิได้ง่ายขึ้น
ประชาชนสามารถสั่งอาหารเดลิเวอรีผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น. ของทุกวัน มาตรการนี้มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้สะดวก ลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศ
วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัส สั่งเดลิเวอรี
ผู้ใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
- เข้าหน้าแรกของแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกแบนเนอร์ ‘ฟู้ดเดลิเวอรี’
- เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้บริการ (Grab Food, LINE MAN, Robinhood หรือ ShopeeFood)
- ค้นหาและกดสั่งอาหารจากร้านที่ต้องการ
- ระบบจะพาเข้าสู่แอปพลิเคชันเดลิเวอรีนั้น ๆ เพื่อชำระค่าส่ง
- รอรับการแจ้งเตือน (Notification) เมื่อชำระค่าส่งสำเร็จ
ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่
วิธีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัส ผ่าน Grab Food
- เข้าแอปฯ Grab Food กดไอคอน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’
- เลือกร้านและกดเปิดใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- กดแบนเนอร์ ‘ฟู้ดเดลิเวอรี’ เลือก Grab Food
- สังเกตแถบเขียวที่ถูกเปิดใช้งาน
- ชำระค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บนแอป Grab
- ชำระค่าอาหารผ่านแอปเป๋าตัง ภายใน 5 นาที
เคลียร์ข้อสงสัยก่อนใช้สิทธิ LINE MAN
Q : สั่งออเดอร์ไทยช่วยไทย พลัส ใน LINE MAN ต้องจ่ายเงินอย่างไร
A : ค่าอาหารจะถูกจ่ายผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังและค่าจัดส่งจะถูกจ่ายผ่าน LINE MAN ซึ่งสามารถรองรับการชําระเงินผ่าน เงินสด, OR พร้อมเพย์, แอปธนาคาร, TrueMoney, บัตรเครดิต และ LINE Pay
Q : เดลิเวอรี LINE MAN ยังต้องสแกน QR Code จ่ายอยู่หรือเปล่า?
A : ไม่ต้องสแกน QR Code จ่ายแล้ว โดยก่อนสั่งอาหาร อย่าลืมเปิดใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัส บนแอปฯ เป๋าตังและกดจ่ายเงินผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เลยทันที
Q : ไทยช่วยไทย พลัส กดยกเลิกออเดอร์ฟู้ดเดลิเวอรีจะได้เงินคืนเมื่อไหร่?
A : หากถูกยกเลิกออเดอร์จะใช้เวลาคืนเงินเข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังประมาณ 15 นาที
ขั้นตอนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัส ผ่าน Robinhood
- เลือกร้านที่มีสัญลักษณ์ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’
- กดปุ่มคลิก เพื่อไปใช้สิทธิจากแอปเป๋าตัง
- ระบบจะพาคุณไปที่แอปฯ เป๋าตัง ให้เลือกเมนู ‘ฟู้ดเดลิเวอรี’ เลือกแอป Robinhood
- ตรวจสอบสิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัส เปิดใช้งานแล้ว เลือกเมนูที่ต้องการสั่งซื้อ และกดยืนยันคำสั่งซื้อ
- เลือกโค้ด และ เลือกวิธีการชําระ ค่าอาหารที่ต้องการใช้ หลังจากนั้นเลือกชำระค่าส่งผ่านช่องทางที่ท่านต้องการ ให้เรียบร้อย
- เมื่อชําระค่าส่งเสร็จ ระบบจะพาท่านไปชําระค่าอาหารผ่านแอปเป๋าตัง
- ตรวจสอบรายการและจํานวนเงินให้ถูกต้อง จากนั้นกดชำระเงินให้เรียบร้อย
- เช็กสถานะผ่านแอป Robinhood หากขึ้นสถานะรอรับอาหารเป็นอันเสร็จสิ้น รอทานอาหารได้เลย
เงื่อนไขและข้อควรรู้ก่อนใช้สิทธิ์สั่งเดลิเวอรี่
- ใช้สิทธิซื้อได้เฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
- รัฐสนับสนุนเงินเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น
- สั่งอาหารได้เฉพาะช่วงเวลา 06.00 – 21.00 น. ของทุกวัน
- ห้ามรับเงินทอนเป็นเงินสดหรือรับผลประโยชน์อื่นนอกจากการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม
- ต้องเป็นการซื้อขายจริง ผู้ซื้อและผู้ขายต้องไม่อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน
ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส และ thaigov
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