การเงินเศรษฐกิจ

ดีเดย์ 15 มิ.ย. ไทยช่วยไทย พลัส เดลิเวอรี่ เริ่มใช้วันแรก เช็กวิธีที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 14:31 น.
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ไทยช่วยไทย พลัส เดลิเวอรี่ เริ่มใช้วันแรก 15 มิถุนายน 2569

ไทยช่วยไทย พลัส ดีเดย์ 15 มิ.ย.นี้ เริ่มใช้สิทธิสั่งเดลิเวอรีผ่าน 4 แพลตฟอร์ม ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood, Robinhood เช็กวิธีสั่ง ชำระเงินและเงื่อนไขที่นี่

โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ดีเดย์เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิสั่งอาหารเดลิเวอรีเป็นวันแรกในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ผ่าน 4 แพลตฟอร์มหลัก คือ ShopeeFood, LINE MAN, GrabFood และ Robinhood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน

นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารลงทะเบียนเข้าร่วมบริการและเชื่อมระบบสำเร็จแล้ว 88,198 ร้านค้า ผู้ประกอบการทั่วประเทศมีความพร้อมเต็มที่ในการเข้าร่วมมาตรการรัฐ เพื่อขยายช่องทางการขาย เพิ่มรายได้ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนใช้สิทธิได้ง่ายขึ้น

ประชาชนสามารถสั่งอาหารเดลิเวอรีผ่านแอปฯ เป๋าตัง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น. ของทุกวัน มาตรการนี้มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้สะดวก ลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวัน และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศ

วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัส สั่งเดลิเวอรี

ผู้ใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  1. เข้าหน้าแรกของแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกแบนเนอร์ ‘ฟู้ดเดลิเวอรี’
  2. เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการใช้บริการ (Grab Food, LINE MAN, Robinhood หรือ ShopeeFood)
  3. ค้นหาและกดสั่งอาหารจากร้านที่ต้องการ
  4. ระบบจะพาเข้าสู่แอปพลิเคชันเดลิเวอรีนั้น ๆ เพื่อชำระค่าส่ง
  5. รอรับการแจ้งเตือน (Notification) เมื่อชำระค่าส่งสำเร็จ

ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่

วิธีใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัส ผ่าน Grab Food

  1. เข้าแอปฯ Grab Food กดไอคอน ‘ไทยช่วยไทย พลัส’
  2. เลือกร้านและกดเปิดใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  3. กดแบนเนอร์ ‘ฟู้ดเดลิเวอรี’ เลือก Grab Food
  4. สังเกตแถบเขียวที่ถูกเปิดใช้งาน
  5. ชำระค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บนแอป Grab
  6. ชำระค่าอาหารผ่านแอปเป๋าตัง ภายใน 5 นาที
วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส เดลิเวอรี ผ่าน grab food
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

เคลียร์ข้อสงสัยก่อนใช้สิทธิ LINE MAN

Q : สั่งออเดอร์ไทยช่วยไทย พลัส ใน LINE MAN ต้องจ่ายเงินอย่างไร

A : ค่าอาหารจะถูกจ่ายผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังและค่าจัดส่งจะถูกจ่ายผ่าน LINE MAN ซึ่งสามารถรองรับการชําระเงินผ่าน เงินสด, OR พร้อมเพย์, แอปธนาคาร, TrueMoney, บัตรเครดิต และ LINE Pay

Q : เดลิเวอรี LINE MAN ยังต้องสแกน QR Code จ่ายอยู่หรือเปล่า?

A : ไม่ต้องสแกน QR Code จ่ายแล้ว โดยก่อนสั่งอาหาร อย่าลืมเปิดใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัส บนแอปฯ เป๋าตังและกดจ่ายเงินผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เลยทันที

Q : ไทยช่วยไทย พลัส กดยกเลิกออเดอร์ฟู้ดเดลิเวอรีจะได้เงินคืนเมื่อไหร่?

A : หากถูกยกเลิกออเดอร์จะใช้เวลาคืนเงินเข้า G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตังประมาณ 15 นาที

วิธีใช้ ไทยช่วยไทย พลัส เดลิเวอรี LINE MAN.jpg
ภาพจาก : LINE MAN

ขั้นตอนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัส ผ่าน Robinhood

  1. เลือกร้านที่มีสัญลักษณ์ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’
  2. กดปุ่มคลิก เพื่อไปใช้สิทธิจากแอปเป๋าตัง
  3. ระบบจะพาคุณไปที่แอปฯ เป๋าตัง ให้เลือกเมนู ‘ฟู้ดเดลิเวอรี’ เลือกแอป Robinhood
  4. ตรวจสอบสิทธิ์ไทยช่วยไทย พลัส เปิดใช้งานแล้ว เลือกเมนูที่ต้องการสั่งซื้อ และกดยืนยันคำสั่งซื้อ
  5. เลือกโค้ด และ เลือกวิธีการชําระ ค่าอาหารที่ต้องการใช้ หลังจากนั้นเลือกชำระค่าส่งผ่านช่องทางที่ท่านต้องการ ให้เรียบร้อย
  6. เมื่อชําระค่าส่งเสร็จ ระบบจะพาท่านไปชําระค่าอาหารผ่านแอปเป๋าตัง
  7. ตรวจสอบรายการและจํานวนเงินให้ถูกต้อง จากนั้นกดชำระเงินให้เรียบร้อย
  8. เช็กสถานะผ่านแอป Robinhood หากขึ้นสถานะรอรับอาหารเป็นอันเสร็จสิ้น รอทานอาหารได้เลย
วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัส เดลิเวอรี ผ่าน robinhood
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

เงื่อนไขและข้อควรรู้ก่อนใช้สิทธิ์สั่งเดลิเวอรี่

  • ใช้สิทธิซื้อได้เฉพาะอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
  • รัฐสนับสนุนเงินเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น
  • สั่งอาหารได้เฉพาะช่วงเวลา 06.00 – 21.00 น. ของทุกวัน
  • ห้ามรับเงินทอนเป็นเงินสดหรือรับผลประโยชน์อื่นนอกจากการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ม
  • ต้องเป็นการซื้อขายจริง ผู้ซื้อและผู้ขายต้องไม่อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือเป็นบุคคลเดียวกัน

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส และ thaigov

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 มิ.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 14 มิ.ย. 2569 14:31 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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