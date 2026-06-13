ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 18:02 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 18:02 น.
51
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย “เคยคิดว่าหนูไม่มีวันอยู่ได้ถ้าไม่มีพี่ ตอนนี้หนู รู้แล้วว่ามันทรมานและยากลำบากแค่ไหน”

วันที่ 13 มิถุนายน 2569 เพจเฟซุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่รับสั่งจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ด้วยความอาลัยถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ พร้อมพระรูปของทั้งสองพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์

“รับสั่งจากจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “หนูเคยคิดว่าหนูไม่มีวันอยู่ได้ถ้าไม่มีพี่ ตอนนี้หนู รู้แล้วว่ามันทรมานและยากลำบากแค่ไหนที่ต้องอยู่โดยไม่มีพี่” ‘องค์หริภา'”

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย-1

นอกจากนี้ยังมีอีกโพสต์หนึ่งซึ่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ลงบนพื้นหลังสีชมพู ซึ่งสามารถแปลเนื้อหารับเป็นภาษาไทยได้ว่า

“ไม่มีใครเอ่ยถึงความเจ็บปวดของการที่ต้องปล่อยคนที่เรารักให้หลุดมือไป การสูญเสียคนที่เรารักสุดใจ ทุกคืนที่หลับไม่ลง จะกินอะไรก็กินไม่ได้ ฝืนยิ้ม นอนมองเพดานในความมืดเวลาตีสาม และ นอนร้องไห้ทุกคืนกว่าจะหลับไป พยายามที่จะหายใจและมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีคนที่คุณรักอีกต่อไป ‘องค์หริภา'”

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย

20 วินาที ที่แล้ว
Live บราซิล พบ โมร็อกโก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มซี ฟุตบอลโลก

Live บราซิล พบ โมร็อกโก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มซี

36 นาที ที่แล้ว
ย้อนเรื่องราว น้องมูยุน เด็กน้อยในอ้อมพระกร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สู่เยาวชนคุณภาพในปัจจุบัน ข่าวในพระราชสำนัก

ย้อนเรื่องราว น้องมูยุน เด็กน้อยในอ้อมพระกร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สู่เยาวชนคุณภาพในปัจจุบัน

38 นาที ที่แล้ว
ตั้น พิเชษฐ์ไชย ยิ้มไม่หุบ ปุ๊กลุก ภรรยาคลอดลูกสาวคนแรก อวดโมเมนต์อบอุ่นรับสมาชิกใหม่ บันเทิง

ตั้น พิเชษฐ์ไชย ยิ้มไม่หุบ ปุ๊กลุก ภรรยาคลอดลูกสาวคนแรก อวดโมเมนต์อบอุ่นรับสมาชิกใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขทะเบียนมงคล รถตู้เจมส์บอนด์ เคลื่อนพระศพ &quot;เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ&quot; สู่พระบรมมหาราชวัง ข่าวในพระราชสำนัก

เลขทะเบียนมงคล รถตู้เจมส์บอนด์ เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” สู่พระบรมมหาราชวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน? หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนอยู่ในศาล อ.ปานเทพ จ่อฟ้อง ดร.ชาย อ้างเป็นทีมทนายฝั่งแม่ ข้อหาละเมิดอำนาจศาล ข่าว

ทราย สก๊อต รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนอยู่ในศาล อ.ปานเทพ เผยสาเหตุฉีกสัญญา เพราะมีคนล้ำเส้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลาล่า โปงลางสะออน เผยคลิปความประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงขับร้องเพลง ขอใจเธอแลกเบอร์โทร บันเทิง

ลาล่า โปงลางสะออน เผยคลิปความประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงขับร้องเพลง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการศิลปะโลกอาลัย ศิลปินระดับตำนาน David Hockney เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 88 ปี ข่าวต่างประเทศ

วงการศิลปะโลกอาลัย ศิลปินระดับตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 88 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนท My Mate Nate คุกเข่าขอแฟนสาว น้ำตาล วิลาสินี แต่งงาน ฉลองรัก 1 ปี บันเทิง

เนท My Mate Nate คุกเข่าขอแฟนสาว น้ำตาล วิลาสินี แต่งงาน ฉลองรัก 1 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล? ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ยุติบทบาทแล้ว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์กัมพูชา ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

กษัตริย์กัมพูชา ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ไทยวิวัฒน์ประกาศ ‘ยกเลิก’ คอนเสิร์ต Tilly Birds ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลักฐานมัดตัว! แม่ใจเหี้ยมใช้ยางยืดรัดคอลูก 3 คน สังหารโหด อ้างวิกลจริต ข่าวต่างประเทศ

หลักฐานมัดตัว! แม่ใจเหี้ยมใช้ยางยืดรัดคอลูก 3 คน สังหารโหด อ้างวิกลจริต

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 มิ.ย. 69 จับตาเลขเด่น 4 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินครอบครัวข่าว 3 งวด 16 มิ.ย. 69 จับตาเลขเด่น 4 ตัว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด Ai งวด 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด Ai งวด 16 มิ.ย. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลข 2 ตัว 3 ตัว

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายวัย 38 ปี ฆ่าแฟนสาว หนีไปซื้อบริการทางเพศ ข่าวต่างประเทศ

คดีสลด! ชายฆ่าข่มขืนแฟนสาว ทิ้งศพคาเตียง ก่อนหนีซื้อบริการ ขุดประวัติโหด หึงหวงหนัก

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสดพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ลิซ่า ขึ้นแสดง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Live สหรัฐ พบ ปารักวัย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิวก่อนแข่ง ฟุตบอลโลก

Live สหรัฐ พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิวก่อนแข่ง

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าหญิงนักกฎหมาย จากอัยการไทยสู่ผู้สนับสนุนข้อกำหนดกรุงเทพ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าหญิงนักกฎหมาย จากอัยการไทยสู่ผู้สนับสนุนข้อกำหนดกรุงเทพ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 12/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 12/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/6/69 ดูแล้วรีบซื้อ ก่อนหมดแผง Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/6/69 ดูแล้วรีบซื้อ ก่อนหมดแผง

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ย้อนพระดำริ “กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า” จุดกำเนิดมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) น้ำพระทัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยามบ้านเมืองวิกฤต

1 วัน ที่แล้ว
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม ฟุตบอลโลก

ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

1 วัน ที่แล้ว
ศาลฎีกาพิพากษา จุฑามาศ ซารัมย์ พ้นนายก อบต.เมืองแฝก ข่าวการเมือง

ศาลสั่ง จุฑามาศ ซารัมย์ พ้นนายก อบต. เหตุยื่นทรัพย์สินเท็จ ตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต

1 วัน ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 18:02 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 18:02 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Live บราซิล พบ โมร็อกโก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มซี

Live บราซิล พบ โมร็อกโก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มซี

เผยแพร่: 13 มิถุนายน 2569
ตั้น พิเชษฐ์ไชย ยิ้มไม่หุบ ปุ๊กลุก ภรรยาคลอดลูกสาวคนแรก อวดโมเมนต์อบอุ่นรับสมาชิกใหม่

ตั้น พิเชษฐ์ไชย ยิ้มไม่หุบ ปุ๊กลุก ภรรยาคลอดลูกสาวคนแรก อวดโมเมนต์อบอุ่นรับสมาชิกใหม่

เผยแพร่: 13 มิถุนายน 2569

ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน? หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี

เผยแพร่: 13 มิถุนายน 2569
ทราย สก๊อต รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนอยู่ในศาล อ.ปานเทพ จ่อฟ้อง ดร.ชาย อ้างเป็นทีมทนายฝั่งแม่ ข้อหาละเมิดอำนาจศาล

ทราย สก๊อต รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนอยู่ในศาล อ.ปานเทพ เผยสาเหตุฉีกสัญญา เพราะมีคนล้ำเส้น

เผยแพร่: 13 มิถุนายน 2569
Back to top button