พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ รับสั่งถึง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัย “เคยคิดว่าหนูไม่มีวันอยู่ได้ถ้าไม่มีพี่ ตอนนี้หนู รู้แล้วว่ามันทรมานและยากลำบากแค่ไหน”
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 เพจเฟซุ๊ก กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่รับสั่งจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ด้วยความอาลัยถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ พร้อมพระรูปของทั้งสองพระองค์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
“รับสั่งจากจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา “หนูเคยคิดว่าหนูไม่มีวันอยู่ได้ถ้าไม่มีพี่ ตอนนี้หนู รู้แล้วว่ามันทรมานและยากลำบากแค่ไหนที่ต้องอยู่โดยไม่มีพี่” ‘องค์หริภา'”
นอกจากนี้ยังมีอีกโพสต์หนึ่งซึ่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ลงบนพื้นหลังสีชมพู ซึ่งสามารถแปลเนื้อหารับเป็นภาษาไทยได้ว่า
“ไม่มีใครเอ่ยถึงความเจ็บปวดของการที่ต้องปล่อยคนที่เรารักให้หลุดมือไป การสูญเสียคนที่เรารักสุดใจ ทุกคืนที่หลับไม่ลง จะกินอะไรก็กินไม่ได้ ฝืนยิ้ม นอนมองเพดานในความมืดเวลาตีสาม และ นอนร้องไห้ทุกคืนกว่าจะหลับไป พยายามที่จะหายใจและมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีคนที่คุณรักอีกต่อไป ‘องค์หริภา'”
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อ้างอิงจาก : FB กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
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