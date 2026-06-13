ย้อนเรื่องราว น้องมูยุน เด็กน้อยในอ้อมพระกร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สู่เยาวชนคุณภาพในปัจจุบัน
ย้อนเรื่องราว “น้องมูยุน” เด็กชายตัวน้อยในอ้อมพระกร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สู่เยาวชนคุณภาพ วัย 16 ปีในปัจจุบัน
เพจเฟซบุ๊ก กองพัฒนาพฤตินิสัย – กพน. “Life of ReLife” โพสต์ภาพพร้อมเรื่องราวอันน่าประทับใจในอดีต เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม “สร้างกำลังใจ…สู่เมืองคอน” และทรงเยี่ยมอาคารบริบาลทารกภายในแดนหญิง ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2553 พระองค์ภา ทรงอุ้มเด็กชายตัวน้อย นามว่า “มูยุน” เอาไว้ในอ้อมพระกร
จากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาล่วงเลยมากว่า 16 ปีแล้ว ปัจจุบัน น้องมูยุน ในอ้อมพระกรของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในวันนั้น เติบโตมาเป็นเยาวชนคุณภาพ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และทำงานพิเศษที่ร้านซักรีดเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
“จากอ้อมพระกรในวันนั้น… สู่เยาวชนคุณภาพในวันนี้
ภาพแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดกิจกรรม “สร้างกำลังใจ…สู่เมืองคอน”และทรงเยี่ยมอาคารบริบาลทารกภายในแดนหญิง
“น้องมูยุน” เด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมพระกรวันนั้น ปัจจุบันเติบโตเป็นเยาวชนวัย 16 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ และทำงานพิเศษที่ร้านซักรีดเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
เรื่องราวของน้องมูยุนสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งโอกาส ความเมตตา และกำลังใจที่พระองค์ทรงมอบแก่เด็กและผู้ต้องขังหญิง ด้วยพระอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงไม่ถือพระองค์ เสด็จเข้าทักทาย พูดคุย และทรงให้ความสนพระทัยต่อเด็กและผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด สร้างความปลาบปลื้มและกำลังใจแก่ผู้ได้รับพระกรุณาธิคุณ ซึ่งได้ผลิดอกออกผลเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่งดงามของเยาวชนไทยในวันนี้
น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ”
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อ้างอิงจาก : FB กองพัฒนาพฤตินิสัย – กพน. “Life of ReLife”
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