ตั้น พิเชษฐ์ไชย ยิ้มไม่หุบ ปุ๊กลุก ภรรยาคลอดลูกสาวคนแรก อวดโมเมนต์อบอุ่นรับสมาชิกใหม่

ร่วมยินดี! ตั้น พิเชษฐ์ไชย ยิ้มไม่หุบ ขึ้นแท่นคุณพ่อป้ายแดง หลัง ปุ๊กลุก ภรรยานอกวงการ คลอดลูกสาวคนแรก อวดโมเมนต์อบอุ่นต้อนรับสมาชิกใหม่
ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้ว สำหรับอดีตนักแสดงหนุ่ม ตั้น พิเชษฐ์ไชย น้องชายแท้ ๆ ของพระเอกตลอดกาล ติ๊ก เจษฎาภรณ์ หลังจากควงแขนแฟนสาวนอกวงการ ปุ๊กลุก เข้าสู่ประตูวิวาห์หวานชื่นไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุด ตั้น พิเชษฐ์ไชย ได้กลายเป็นคุณพ่อป้ายแดงอย่างเป็นการแล้ว หลังจาก ปุ๊กลุก ภรรยาสาวคนสวยได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 69 ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพอวดความน่ารักน่าชังของลูกสาวให้แฟน ๆ ได้ชื่นชมผ่านทางอินตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นต้อนรับสมาชิกใหม่แสนอบอุ่น ระบุว่า “My Little Sunflower 11.06.26/0911AM”
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อ้างอิงจาก : IG pooklooksflower
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