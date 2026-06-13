เลขทะเบียนมงคล รถตู้เจมส์บอนด์ เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” สู่พระบรมมหาราชวัง
เลขทะเบียนรถมงคล รถตู้เจมส์บอนด์ เคลื่อนพระศพ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” สู่พระบรมมหาราชวัง หลังสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ
สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หรือ “พระองค์ภา” สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษา 47 ปี เมื่อเวลา 19.48 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2569 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
พระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลาการรักษาตัวนานกว่า 3 ปีครึ่ง ก่อนสิ้นพระชนม์ในที่สุด
วันที่ 13 มิถุนายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี คณะคู่สมรส และข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพระองค์ภา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเคลื่อนพระศพสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาในช่วงบ่าย
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในเวลาประมาณ 15.30 น. ก่อนมีการเชิญพระศพไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาตามขั้นตอนพระราชพิธี
เส้นทางเคลื่อนขบวน
วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.2569 เวลา 15.30 น. จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง ขบวนพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาฯ ประตู 15
สำนักพระราชวังแจ้งว่าจะมีการเคลื่อนพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพ โดยขบวนเคลื่อนผ่านเส้นทางสำคัญกลางกรุงเทพฯ ได้แก่ ถนนอังรีดูนังต์ ถนนพระราม 4 ถนนพญาไท ถนนศรีอยุธยา ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ก่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนิน และเข้าประตูวิเศษไชยศรีมุ่งหน้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยา
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และกรมเจ้าท่า บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ จัดบริการรถชัทเทิลบัสฟรี 6 เส้นทาง รถเมล์ผ่านสนามหลวง 18 เส้นทาง และเรือรับส่งฟรีทางแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าถวายสักการะ
ได้ข้อมูลครบแล้ว เดี๋ยวเรียบเรียงให้เลยครับ
“เจมส์ บอนด์” รถตู้โฟล์ก ทำหน้าที่ประวัติศาสตร์ถึง 3 ครั้ง เคลื่อนพระศพราชวงศ์
เจมส์ บอนด์ รถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen Caravelle T4 รุ่น V6 เลขทะเบียน 1ด-0929
เมื่อขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มุ่งสู่พระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2569 รถตู้คันหนึ่งในขบวนดึงสายตาและความทรงจำของคนไทยทั้งชาติ นั่นคือรถตู้สีเทาคาดแถบฟ้า ทะเบียน 1ด-0929 ที่ชาวไทยรู้จักกันดีในนาม “เจมส์ บอนด์”
รถยนต์พระที่นั่ง “เจมส์ บอนด์” คือรถยนต์ยี่ห้อ Volkswagen Caravelle T4 รุ่น V6 แบบฐานล้อยาว ตัวรถภายนอกโดดเด่นด้วยโทนสีเทาคลาสสิก คาดแถบสีฟ้าอ่อน และติดแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข 1ด-0929 เป็นรถที่ผลิตออกมาในปี 2544 ช่วงระหว่างปี 2002-2003 รถรุ่นนี้ราคาจำหน่ายอยู่ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ไม่ใช่รถหรูหราสำหรับพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด
แม้จะเป็นรถยนต์พระที่นั่งขององค์พระมหากษัตริย์ แต่ “เจมส์ บอนด์” คันนี้กลับคงสภาพเดิมจากโรงงานอย่างไร้การตกแต่งเสริมความหรูหรา ภายในตัวรถมีเพียงอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นต่อการทรงงาน ได้แก่ โต๊ะไม้ขนาดเล็กสำหรับวางแผนที่และเอกสาร และวิทยุเดิมที่ติดมากับรถจากโรงงาน
ทำไมถึงชื่อ เจมส์ บอนด์
รถคันนี้ได้รับการขนานนามจากข้าราชบริพารว่า “เจมส์ บอนด์” เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงขับด้วยพระองค์เองอยู่บ่อยครั้ง และตัวรถมีลักษณะเรียบง่ายแต่แข็งแรง คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง สะท้อนถึงพระอุปนิสัยที่ทรงเรียบง่าย พอเพียง และเปี่ยมด้วยพระเมตตา อีกแหล่งข้อมูลระบุว่า รถคันนี้ได้รับพระราชทานนามว่า “007” เนื่องจากมีการติดตั้งอุปกรณ์ทรงงานถวายความสะดวกครบถ้วนทั้งคัน
จากรัชกาลที่ 9 ถึงพระองค์ภา สามพระราชพิธีในหนึ่งคัน
รถคันนี้เคยทำหน้าที่ประวัติศาสตร์มาแล้ว2 ครั้ง ครั้งแรกคือการเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากโรงพยาบาลศิริราชสู่พระที่นั่งพิมานรัตยา ในปี 2559
ครั้งที่ 2 คือ การอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเดือนตุลาคม 2568 และครั้งที่สามในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 นี้ ด้วยการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สู่พระบรมมหาราชวัง
รถยนต์พระที่นั่ง Volkswagen Caravelle “เจมส์ บอนด์” หมายเลขทะเบียน 1ด-0929 จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะเท่านั้น หากแต่ยังเป็น “มรดกทางประวัติศาสตร์” ที่มีชีวิต เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่บันทึกเรื่องราวแห่งความพอเพียง จากรัชกาลที่ 9 สู่พระราชชายาและพระราชธิดาในราชสกุลเดียวกัน
อู่เล็กๆ ขอน้อมรำลึก ครั้งซ่อมสีรถยนต์พระที่นั่ง เปิด 6 พาหนะคู่พระทัย พระพันปีหลวง
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