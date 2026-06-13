ข่าวดาราบันเทิง

ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน? หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 15:45 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 15:45 น.
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ต๊อด ปิติ โพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี พร้อมแคปชั่น “ผมพร้อมจะช่วยนะ” เจอชาวเน็ตถามสวน “ช่วยฝั่งไหน?” ทุกคำตอบชัดเจนมาก

หลายคนยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องกับกรณีวัยเด็กของ ทราย สมุทร หรือ ทราย สก๊อต ล่าสุดถูกชาวเน็ตจับจ้องอีกครั้งเมื่อ ต๊อด ปิติ นักธุรกิจทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี และเป็นสามีของ นุ่น วรนุช ได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยการโพสต์ภาพรวมตระกูลผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นเรียกรวมตัวสายเผือกว่า “ผมพร้อมจะช่วยนะ ผมก็รักของผม”

ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี-1

จากนั้นไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้ภาพดังกล่าว โดยถามหนุ่มต๊อดว่าเลือกช่วยฝั่งไหน? เอาให้เด็ดขาดไปเลย ส่วนสายเลือดให้ไปคุยกันเองหลังบ้าน ซึ่งทาง ต๊อด ปิติ ก็ตอบกลับคอมเมนต์เหล่านั้นในทันทีว่า

“เลือกช่วยฝั่งความถูกต้อง แต่ตนไม่ใช่ศาล ตนตามเรื่องมาตลอดแล้วก็รู้ทุกเรื่องพร้อมกัน ป้ารู้จักผมมานานพอควร ผมก็เป็นแบบนี้ ถ้าวันนึงผมพูดได้ผมจะพูดทุกเรื่องเลยสัญญา”

ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี-2 ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี-3 ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี-4 ต๊อด ปิติ ตอบสังคมแล้ว เลือกช่วยฝั่งไหน หลังโพสต์ภาพรวมตระกูลภิรมย์ภักดี-5

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อ้างอิงจาก : FB Piti Bhirombhakdi

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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