ทราย สก๊อต รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนอยู่ในศาล อ.ปานเทพ เผยสาเหตุฉีกสัญญา เพราะมีคนล้ำเส้น
ทราย สก๊อต รู้สึกไม่ปลอดภัยตอนอยู่ในศาล อ.ปานเทพ เผยสาเหตุฉีกสัญญา เพราะมีคนล้ำเส้น ด้าน ดร. เตรียมเรียกเก็บเงินสื่อ “ค่าลิขสิทธิ์ใบหน้า”
จากมหากาพย์ ดร.ชายท่านหนึ่ง ขอทีมทนายฝั่งโจทก์ (แม่ทราย สก๊อต) เข้าไปร่วมฟังการไกล่เกลี่ยนัดแรกคดีลูกเนรคุณ ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในทิศทางความน่าจะเป็นของรูปคดีนี้ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
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ล่าสุด อ.ปานเทพ ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวแล้ว โดยระบุว่า “ส่วนหนึ่งที่ทรายตัดสินใจฉีกเอกสารสัญญาต่อหน้าสื่อ ก็เป็นเพราะชายคนนี้นี่แหละ เพราะเจ้าตัวเข้าไปทำตัวประหนึ่งว่าเป็นตัวแทนฝั่งคุณแม่ และนำเรื่องที่ศาลสั่งห้ามพูดในกระบวนการไกล่เกลี่ย ออกมาเปิดเผยต่อหน้าสื่อมวลชน ซึ่งข้อมูลที่ชายคนนี้นำมาพูดทั้งหมด ทางฝั่งทรายเตรียมนำไปใช้พิจารณาในชั้นศาลอย่างแน่นอน
ตอนนี้ทางทรายได้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อศาลแล้ว เพื่อให้พิจารณาว่าพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวเข้าข่าย “ละเมิดอำนาจศาล” หรือไม่ เนื่องจากกระบวนการไกล่เกลี่ยนั้น เป็นพื้นที่สงวนไว้ให้เฉพาะ “ผู้มีส่วนได้เสีย” เท่านั้น แต่ชายคนนี้กลับนำข้อมูลภายในออกมาพูดให้คนนอกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง”
นอกจากนั้น อ.ปานเทพ ยังทิ้งท้ายแบบเจ็บ ๆ ฝากถึงชายคนดังกล่าวด้วยว่า “คุณได้แสงไปแล้ว ทำสำเร็จแล้วโดยใช้คนอื่นเป็นเหยื่อ แล้วค่อยมาขอโทษทีหลัง”
ต่อมา ทราย สมุทร ได้เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลส่วนตัวโดยโพสต์ภาพที่ระบุข้อความเล่าถึงความอึดอัดที่ตนได้รับในวันที่ขึ้นศาลทั้งหมด 2 รูปภาพ ปรากฎข้อความว่า
“วันที่ทรายไปศาล ทรายรู้สึกไม่ปลอดภัยจริง ๆ บุคคลที่เรารับรู้ว่าทำคลิปพาดพิงเราในมารยาทและวิธีการ/คำพูดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่ปลอดภัย สำหรับตัวผม -บุคคลนี้หาทางเข้าไปในศาล โดยอ้างว่าเป็นทีมทนายอีกฝั่ง ซึ่งไม่มีบุคคลไหนที่เกี่ยวข้องกับเขาหรือทีม
เขามีการปฏิเสธหรือเชิญออก- ตลอดเวลา 3/4 ชม.ที่ทรายอยู่ในห้องศาลในวันนั้น bodyguard ของทรายพยายามคัดค้าน แต่เจ้าหน้าที่ศาลไม่ยอมและ bodyguard ผมก็เข้าไม่ได้ เพราะ limit “เกินจำนวนคน” .. ทรายกังวลและอึดอัดตลอดทั้งเวลาที่อยู่ศาล..ร่างกายทรายไม่รู้สึกปลอดภัยที่คนแบบนี้สามารถเข้าใกล้ตัวเราโดยอ้างอำนาจศาลหรือทนายฝั่งใด ๆ ได้ขนาดนี้-ทรายรู้สึกสิทธิถึงความปลอดภัยของร่างกาย และพื้นที่ส่วนตัวถูกละเมิด
ทรายพยายามดูเข้มแข็ง แต่ทรายรู้สึกสะเทือนครับ ทรายรู้สึกไม่ปลอดภัยและเรามีนัดศาลวันที่ 16 อาทิตย์หน้า”
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อ้างอิงจาก : FB ทราย – Merman Ψ
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