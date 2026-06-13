ลาล่า โปงลางสะออน เผยคลิปความประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงขับร้องเพลง
ลาล่า โปงลางสะออน เผยคลิปความประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงขับร้องเพลง ‘ขอใจเธอแลกเบอร์โทร’ น้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ลาล่า โปงลางสะออน หรือ ขวัญนภา เรืองศรี ศิลปินและนักแสดงตลกหญิงชาวไทย หนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีพื้นบ้านอีสาน “โปงลางสะออน” ได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อร่วมถวายความอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ลาล่า โปงลางสะออน โพสต์คลิปย้อนรำลึกความทรงจำอันแสนประทับใจ เมื่อครั้งได้ถวายงานแสดงให้กับ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นช่วงที่ พระองค์ภา ทรงขับร้องเพลง ‘ขอใจเธอแลกเบอร์โทร’ โดยมีลาล่า และ ลูลู่ เสริมทัพความสนุกอยู่ข้างหลัง พร้อมระบุข้อความถวายอาลัยต่อพระองค์ท่านว่า
“ขอน้อมส่งเสด็จพระองค์ภา สู่สวรรคาลัย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงที่น่ารักมาก เป็นคลิปที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับองค์ภา ได้ร่วมร้องเพลง ท่านประทานเค้ก และช่อดอกไม้ใหญ่ๆให้ ท่านกล่าวว่า #นี่สำหรับคุณดอกไม้ใหญ่ และมีอีกหลายครั้งที่เราได้ร่วมทำกิจกรรมวิ่งมาราธอนกับองค์ภา ท่านน่ารักมาก ตั้งแต่ท่านประชวน ลาล่าเฝ้าติดตามข่าว หวังว่า ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้น
และแล้วข่าวสำนักพระราชวังก็ประกาศออกมา ไม่อยากอ่าน ไม่อยากได้ยินเลย เข่าแทบทรุด ตอนได้ยินประกาศข่าว ลาล่าทำการแสดงที่นอร์เวย์ เหมือนหัวใจแตกสลาย ชาตินี้บุญที่สุดในชีวิตที่องค์ภาเมตตาลาล่า พิมพ์ไปร้องไห้ไปฮือๆๆ
ขออนุญาตนำคลิปที่ประทับใจในที่สุดชีวิตนี้ ได้ใกล้ชิดท่าน และที่ท่านได้เมตตาลาล่าโพสลงนะคะ นับเป็นความภูมิใจในสูงสุด ที่ได้มีโอกาสนี้ ด้วยความรักและอาลัยพระองค์ภาอย่างหาที่สุดไม่ได้”
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อ้างอิงจาก : FB ลาล่าโปงลางสะออน
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