วงการศิลปะโลกอาลัย ศิลปินระดับตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 88 ปี
วงการศิลปะเศร้า! เดวิด ฮอคนีย์ ศิลปินผู้โด่งดังชาวอังกฤษ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 88 ปี ปิดฉากตำนานศิลปิน Pop Art ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก้องโลก
วงการศิลปะโลกต้องพบกับความสูญเสียครั้งสำคัญ เมื่อมีการรายงานยืนยันว่า เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney) จิตรกรและศิลปินผู้ทรงอิทธิพลชาวอังกฤษ ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านพักในวัย 88 ปี ปิดฉากตำนานศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับโลกมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ
ฮอคนีย์ถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของขบวนการศิลปะแนว Pop Art ในช่วงทศวรรษที่ 1960 โดยผลงานของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับในระดับสากล
ตลอดชีวิตการทำงาน เดวิด ฮอคนีย์ สร้างสรรค์งานชิ้นสำคัญไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น A Bigger Splash, My Parents และภาพวาดอันโด่งดังอย่าง Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) ซึ่งสร้างสถิติถูกประมูลไปด้วยราคาสูงถึง 90.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2018
ฮอคนีย์เกิดเมื่อปี 1937 ที่เมืองแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ก่อนจะเข้าศึกษาด้านศิลปะที่ Bradford School of Art และ Royal College of Art ต่อมาเขาได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และด้วยบรรยากาศบ้านเมืองของที่นี่กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสระว่ายน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของ เดวิด ฮอคนีย์
เดวิด ฮอคนีย์ ไม่เพียงแต่เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เท่านั้น แต่เขายังเป็นบุคคลที่เปลี่ยนผ่านมุมมองทางศิลปะร่วมสมัย การจากไปของเขาถือเป็นการสูญเสียศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังอย่างมหาศาล
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อ้างอิงจาก : theguardian
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