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วงการศิลปะโลกอาลัย ศิลปินระดับตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 88 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 13:38 น.
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วงการศิลปะโลกอาลัย ศิลปินระดับตำนาน David Hockney เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 88 ปี
ภาพจาก : Aurélien Meunier/Getty Images

วงการศิลปะเศร้า! เดวิด ฮอคนีย์ ศิลปินผู้โด่งดังชาวอังกฤษ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 88 ปี ปิดฉากตำนานศิลปิน Pop Art ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก้องโลก

วงการศิลปะโลกต้องพบกับความสูญเสียครั้งสำคัญ เมื่อมีการรายงานยืนยันว่า เดวิด ฮอคนีย์ (David Hockney) จิตรกรและศิลปินผู้ทรงอิทธิพลชาวอังกฤษ ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านพักในวัย 88 ปี ปิดฉากตำนานศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานระดับโลกมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ

ฮอคนีย์ถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของขบวนการศิลปะแนว Pop Art ในช่วงทศวรรษที่ 1960 โดยผลงานของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้เขาได้รับการยอมรับในระดับสากล

ตลอดชีวิตการทำงาน เดวิด ฮอคนีย์ สร้างสรรค์งานชิ้นสำคัญไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น A Bigger Splash, My Parents และภาพวาดอันโด่งดังอย่าง Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) ซึ่งสร้างสถิติถูกประมูลไปด้วยราคาสูงถึง 90.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2018

วงการศิลปะโลกอาลัย ศิลปินระดับตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 88 ปี
ภาพจาก : IG streetartglobe

ฮอคนีย์เกิดเมื่อปี 1937 ที่เมืองแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ก่อนจะเข้าศึกษาด้านศิลปะที่ Bradford School of Art และ Royal College of Art ต่อมาเขาได้ย้ายไปใช้ชีวิตที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และด้วยบรรยากาศบ้านเมืองของที่นี่กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดสระว่ายน้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของ เดวิด ฮอคนีย์

เดวิด ฮอคนีย์ ไม่เพียงแต่เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เท่านั้น แต่เขายังเป็นบุคคลที่เปลี่ยนผ่านมุมมองทางศิลปะร่วมสมัย การจากไปของเขาถือเป็นการสูญเสียศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังอย่างมหาศาล

วงการศิลปะโลกอาลัย-ศิลปินระดับตำนาน-เสียชีวิตอย่างสงบ-ในวัย-88-ปี-3
ภาพจาก : Paul Popper/Popperfoto/Getty Images
วงการศิลปะโลกอาลัย ศิลปินระดับตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 88 ปี-2
ภาพจาก : IG streetartglobe
วงการศิลปะโลกอาลัย ศิลปินระดับตำนาน เสียชีวิตอย่างสงบ ในวัย 88 ปี-1
ภาพจาก : IG streetartglobe

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อ้างอิงจาก : theguardian

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 13:38 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 13:38 น.
54
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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