เนท My Mate Nate คุกเข่าขอแฟนสาว น้ำตาล วิลาสินี แต่งงาน ฉลองรัก 1 ปี

เนท My Mate Nate ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาว น้ำตาล วิลาสินี แต่งงาน ฉลองรัก 1 ปี เผยคลิปโมเมนต์สุดอบอุ่น
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งคู่บ่าวสาวป้ายแดงของวงการบันเทิง เมื่อ เนท My Mate Nate ยูทูบเบอร์ชื่อดังตั้งใจทำเซอร์ไพรส์เพื่อคุกเข่าขอแฟนสาวดีกรีนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 อย่าง น้ำตาล วิลาสินี แต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ เนท ตั้งใจเนรมิตสวนหลังบ้านให้กลายเป็นพื้นที่ขอแต่งงานในครั้งนี้
เนท My Mate Nat โพสต์คลิปวิดีโอช่วงเวลาสำคัญของการทำเซอร์ไพรส์ขอ น้ำตาล แต่งงาน พร้อมทั้งความในใจของเขาเอาไว้ให้แฟนคลับทุกคนได้ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย นอกจากนั้น เนท ยังเผยข้อความผ่านแคปชั่นในอินสตาแกรมถึงเหตุผลที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นครอบครัว และคำมั่นสัญญาที่จะรักและดูแล น้ำตาล กับลูกชายไปตลอด ท่ามกลางความยินดีจากทั้งคนในวงการยูทูบเบอร์ วงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม
“วันนี้เป็นหนึ่งในวันที่พี่จะจำไปตลอดชีวิต น้ำตาลไม่ได้เป็นแค่คนที่พี่รัก แต่เป็นคนที่ทำให้พี่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นกำลังใจ เป็นความสบายใจ และเป็นบ้านของพี่ในวันที่โลกข้างนอกวุ่นวายที่สุด ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตพี่ในแบบที่ไม่มีใครแทนได้
การขอแต่งงานครั้งนี้อาจเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ในวิดีโอ แต่สำหรับพี่ มันคือคำสัญญาจากหัวใจ ว่าพี่จะรัก ดูแล ซัพพอร์ต และเดินข้าง ๆ น้ำตาลไปตลอด ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเจออะไร พี่ดีใจที่สุดที่ได้มีน้ำตาลเป็นคนรัก เป็นภรรยา เป็นแม่ของลูกและเป็นครอบครัวของพี่”
@realmymatenate
ผมขอแฟนแต่งงาน 🤟🏻❤️🙌🏻 @NAMTAN🍭NN
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อ้างอิงจาก : TikTok @realmymatenate, IG mymatenate
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