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ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล? ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ยุติบทบาทแล้ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 10:59 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 11:28 น.
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ฟารีดา ขึ้นจอดำ หลังเพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล? ส่งนักร้องชาย ฟ. ก่อนส่งให้ ติณติณ ล่าสุดผจก.ประกาศขอยุติบทบาทแล้ว

ดูท่าว่าดรามาของ ฟารีดา จะยังถูกยื้อให้ดำเนินต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ว เมื่อเพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาโพสต์ภาพชุดตรวจครรภ์ ที่ฟารีดา นำส่งให้ ติณติณ New Country และนำไปเปิดในโหนกระแส โดยซ้อเปาตั้งข้อสงสัยว่าใครคือพ่อเด็กในท้องกันแน่ พร้อมแนบแชตที่อ้างว่าเป็นหลักฐานก่อนที่ ฟารีดา จะบอกว่าท้องกับ ติณติณ เธอเคยมีการส่งภาพที่ตรวจครรภ์ภาพเดียวกันเป๊ะ ๆ ให้กับนักร้องชายอีกคนที่มีชื่อย่อ ฟ. มาก่อน ในวันที่ 12 มี.ค. 69 เวลา 03.19 น.

ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ประกาศเท-1

ขณะที่เพจ อรรถรส ได้จำแนกแจกแจงไทม์ไลน์การประกาศท้องของ ฟารีดา ดังนี้

  • 12 มีนาคม เวลา 03.19 น. ฟาริดาส่งภาพตรวจครรภ์ (บนพื้นสีดำ) นี้ไปหาบุคคลหนึ่ง โดยแอบอ้างว่าเธอตั้งครรภ์กับนักร้องหนุ่ม “ฟ”
  • 16 มีนาคม เวลา 2 ทุ่ม 40 ฟาริดานำภาพตรวจครรภ์ “ภาพเดียวกันเป๊ะ” นี้ ส่งไปหา “นีโอ” (เพื่อนสนิทของติณติณ) เพื่อบอกความลับว่าเธอท้องแต่พิมพ์สั่งไว้ชัดเจนว่า “ไม่บอกพี่ตินนะ” และจะขอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว (ซึ่งเป็นแชทที่นีโอนำมาเปิดเผยกลางรายการโหนกระแส)
  • 3 พฤษภาคม ฟาริดาทักข้อความไปแจ้ง “ติณติณ” ตรง ๆ ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์

จากประเด็นนี้เลยทำให้สังคมตั้งคำถามอย่างหนักว่า ตกลงแล้วเด็กในท้องเป็นลูกของใครกันแน่

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ฟารีดา หลังจากกระแสแชทหลุดเรื่อง รูปที่ตรวจครรภ์รีไซเคิล ฟารีดา ก็รีบตั้งค่าอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอให้กลายเป็นบัญชีส่วนตัวแทน และเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำ

ฟารีดา ปิดโซเชียลหนี หลังเพจดังขุดภาพแฉที่ตรวจครรภ์เคยส่งให้ นักร้อง ฟ. ก่อน ติณติณ

ในส่วนของ TikTok เธอก็เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นสีดำเช่นกัน พร้อมเปลี่ยนชื่อบัญชีเป็นคำตัดพ้อสั้น ๆ ว่า “ฟาเหนื่อยแล้วพอเถอะ”

ฟารีดา ปิดโซเชียลหนี หลังเพจดังขุดภาพแฉที่ตรวจครรภ์เคยส่งให้ นักร้อง ฟ. ก่อน ติณติณ-1

ข้อมูลล่าสุดปรากฎว่าทางด้าน คุณตั้ม ผู้จัดการส่วนตัวของฟารีดา ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจ และประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

“สวัสดีครับผมตั้มนะครับ ผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางผมมีความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จากด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด และไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะทำให้เรื่องต่าง ๆ มันวุ่นวายหรือมีความขัดแย้งใด ๆ หากผมทำอะไรด้วยการกระทำใด ๆ ที่ผิดพลาดไป ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ในขณะนี้ผมขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ตัวผมได้ทำการขอยุติบทบาทการเป็นผู้จัดการของน้อง “ฟาริดา” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 12/มิถุนายน/2569″

ผู้จัดการ ฟารีดา ประกาศขอยุติบทบาท

ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ประกาศเท-2 ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ประกาศเท-4 ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ประกาศเท-5 ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ประกาศเท-3 ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ประกาศเท-6

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

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ฟารีดา ขึ้นจอดำ เพจดังขุดภาพชุดตรวจครรภ์รีไซเคิล? ส่งนักร้อง ฟ. ด้านผจก.ยุติบทบาทแล้ว

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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