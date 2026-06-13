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กษัตริย์กัมพูชา ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 09:56 น.
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กษัตริย์กัมพูชา ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กษัตริย์สีหมุนีแห่งกัมพูชา ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 สำนักข่าว khmertimes รายงานว่า กระทรวงสารสนเทศแห่งกัมพูชา ได้เผยแพร่พระราชสาส์นของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี และ สมเด็จพระราชชนนี แห่งกัมพูชา ไว้อาลัยต่อพระราชวงศ์ของไทย หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในพระราชสาส์นของ กษัตริย์สีหมุนีแห่งกัมพูชา ที่ส่งมาโดยตรงจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ระบุว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระราชชนนี ทรงร่วมกับข้าพเจ้าในการแสดงความเสียพระราชหฤทัยและความเห็นใจอย่างยิ่งต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมาชิกทุกพระองค์แห่งพระบรมราชวงศ์

ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ขอให้ความทรงจำอันเป็นที่รักยิ่งเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และพระกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงอุทิศไว้ เป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังใจแก่ทุกคนที่กำลังโศกอาลัยต่อการจากไปของพระองค์”

กษัตริย์กัมพูชา ส่งสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการสิ้นพระชนม์ของ พระองค์ภา-1

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อ้างอิงจาก : khmertimeskh

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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