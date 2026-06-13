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ไทยวิวัฒน์ประกาศ ‘ยกเลิก’ คอนเสิร์ต Tilly Birds ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 13 มิ.ย. 2569 09:33 น.
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บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกาศ ‘ยกเลิก’ คอนเสิร์ต Tilly Birds ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์

ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 19 นาฬิกา 48 นาที ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชันษา 47 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยที่ต้องทราบข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของพระบรมวงศานุวงศ์

ล่าสุดช่วงบ่ายวานนี้ (12 มิ.ย. 69) หน้าเพจเฟซบุ๊ก Thaivivat Insurance – ไทยวิวัฒน์ ได้ออกประกาศสำคัญโดยจะยกเลิกคอนเสิร์ต Tilly Birds “ไม่ต้องคิดเผื่อใจ” Exclusive Concert ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 นี้ ณ SF WORLD CINEMA, CENTRAL WORLD เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นอีกครั้งในภายหลัง

“ประกาศยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ต Tilly Birds “ไม่ต้องคิดเผื่อใจ” Exclusive Concert ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ SF WORLD CINEMA, CENTRAL WORLD

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เพื่อร่วมแสดงความอาลัย และแสดงความเคารพต่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตในวัน และเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และขอร่วมแสดงความอาลัยในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)”

ประกาศ 'ยกเลิก' คอนเสิร์ต Tilly Birds ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-1
ภาพจาก : FB Thaivivat Insurance – ไทยวิวัฒน์

“บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเข้าใจถึงความรู้สึกของทุกท่านที่ตั้งใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ บริษัทฯ ขอร่วมแสดงความอาลัย และขอให้ความเคารพต่อความรู้สึกร่วมของประชาชนทุกท่าน

สำหรับงานคอนเสิร์ตดังกล่าว บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเลื่อนการจัดงานออกไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะสื่อสารความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุด

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานและได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะให้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นลำดับแรกสำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งที่มีการจัดขึ้นใหม่

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ การสนับสนุน และทุกข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป”

ประกาศ 'ยกเลิก' คอนเสิร์ต Tilly Birds ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-2
ภาพจาก : FB Thaivivat Insurance – ไทยวิวัฒน์

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อ้างอิงจาก : FB Thaivivat Insurance – ไทยวิวัฒน์

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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