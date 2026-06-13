ไทยวิวัฒน์ประกาศ ‘ยกเลิก’ คอนเสิร์ต Tilly Birds ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกาศ ‘ยกเลิก’ คอนเสิร์ต Tilly Birds ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์
ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 19 นาฬิกา 48 นาที ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชันษา 47 ปี ท่ามกลางความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทยที่ต้องทราบข่าวการสูญเสียครั้งใหญ่ของพระบรมวงศานุวงศ์
ล่าสุดช่วงบ่ายวานนี้ (12 มิ.ย. 69) หน้าเพจเฟซบุ๊ก Thaivivat Insurance – ไทยวิวัฒน์ ได้ออกประกาศสำคัญโดยจะยกเลิกคอนเสิร์ต Tilly Birds “ไม่ต้องคิดเผื่อใจ” Exclusive Concert ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 นี้ ณ SF WORLD CINEMA, CENTRAL WORLD เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ซึ่งจะมีการจัดขึ้นอีกครั้งในภายหลัง
“ประกาศยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ต Tilly Birds “ไม่ต้องคิดเผื่อใจ” Exclusive Concert ในวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ณ SF WORLD CINEMA, CENTRAL WORLD
ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เพื่อร่วมแสดงความอาลัย และแสดงความเคารพต่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตในวัน และเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ และขอร่วมแสดงความอาลัยในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)”
“บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเข้าใจถึงความรู้สึกของทุกท่านที่ตั้งใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ บริษัทฯ ขอร่วมแสดงความอาลัย และขอให้ความเคารพต่อความรู้สึกร่วมของประชาชนทุกท่าน
สำหรับงานคอนเสิร์ตดังกล่าว บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเลื่อนการจัดงานออกไปในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะสื่อสารความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบโดยเร็วที่สุด
สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานและได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะให้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นลำดับแรกสำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งที่มีการจัดขึ้นใหม่
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจ การสนับสนุน และทุกข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไป”
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อ้างอิงจาก : FB Thaivivat Insurance – ไทยวิวัฒน์
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