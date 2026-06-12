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ถ่ายทอดสดพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ลิซ่า ขึ้นแสดง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 20:14 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 20:22 น.
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เช้าพรุ่งนี้ห้ามพลาด ลิซ่า BLACKPINK ขึ้นเวทีพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่ลอสแอนเจลิส 06.30 น. เวลาไทย ถ่ายทอดสด Monomax

หลังจากเม็กซิโกซิตีและโตรอนโตเปิดฉากพิธีเปิดไปแล้วในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ไตรภาคพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 กำลังจะปิดท้ายด้วยรอบที่แฟนบอลและแฟนเพลงชาวไทยรอคอยที่สุด

พิธีเปิดที่สนาม SoFi Stadium นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมี ลิซ่า ลลิษา มโนบาล แห่งวง BLACKPINK ขึ้นโชว์ในฐานะหนึ่งในศิลปินไฮไลต์

พิธีจะเริ่มในเวลา 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นแคลิฟอร์เนีย ตรงกับ 06.30 น. ของเช้าวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ตามเวลาประเทศไทย ก่อนเกมเปิดสนามกลุ่มดี ระหว่างสหรัฐอเมริกาพบปารากวัย ในเวลา 08.00 น. เวลาไทย

ลิซ่ากับประวัติศาสตร์บทใหม่

การขึ้นเวทีบอลโลกบันทึกชื่อลิซ่าไว้ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกถึง 2 บทพร้อมกัน เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ขึ้นแสดงในพิธีเปิดฟุตบอลโลก และเป็นศิลปินหญิงคนแรกจากวง K-pop ที่ได้รับเกียรติ ต่อจากจองกุก สมาชิกวง BTS ซึ่งร้องเพลง Dreamers ในพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์

ลิซ่าจะร่วมเปิดตัวเพลง Goals แบบสดเป็นครั้งแรก ร่วมกับ อนิตต้า ศิลปินซูเปอร์สตาร์จากบราซิล และ เรมา ตัวแทนคลื่นอาฟโรบีตจากไนจีเรีย เพลงนี้เป็นหนึ่งในแทร็กหลักของอัลบั้มทางการ The Official FIFA World Cup 2026 Album โดยลิซ่ารับช่วงเปิดด้วยท่อนแร็ปจังหวะคม อนิตต้ารับกลางเพลงด้วยภาษาอังกฤษ สเปน และโปรตุเกส ก่อนเรมาปิดด้วยท่อนอาฟโรบีต

ไลน์อัปศิลปินตัวแม่ระดับโลก

ผู้ที่ทำหน้าที่หัวหอกพิธีเปิดที่ลอสแอนเจลิสคือ เคที่ เพอร์รี ที่จะกลับขึ้นเวทีในรัฐบ้านเกิดแคลิฟอร์เนีย โดยเตรียมร้องเพลงที่ไม่เคยแสดงสดมาก่อน

ส่วนศิลปินคนอื่นในไลน์อัปนอกจากลิซ่า อนิตต้า และเรมา ยังมี ฟิวเจอร์ แร็ปเปอร์ชาวอเมริกัน ไทล่า เจ้าของรางวัลแกรมมีจากแอฟริกาใต้ และ DJ Sanjoy ดีเจสายเดินทาง

ดูโอ้คันทรี Dan + Shay จะรับหน้าที่ขับร้องเพลงชาติสหรัฐอเมริกา ส่วน Purahei Soul ขับร้องเพลงชาติปารากวัย

การแสดงหลักจะมีความยาวประมาณ 13 นาที กำกับโดยอิตาเลียน มาร์โก บาลิช ผู้อยู่เบื้องหลังพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว มิลาน คอร์ตินา 2026 และพิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ทั้ง 3 แห่ง คอนเซปต์การแสดงของฝั่งสหรัฐฯ เน้นภาพถ้วยฟุตบอลโลกเรืองแสงสะท้อนแสง สื่อถึงพลังของกีฬาที่เชื่อมผู้คน

ไทม์ไลน์เช้าพรุ่งนี้ตามเวลาไทย

– 06.30 น. พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 ที่ลอสแอนเจลิส โชว์ไฮไลต์ของลิซ่า

– 08.00 น. คิกออฟเกมสหรัฐอเมริกาพบปารากวัย กลุ่มดี

ดูถ่ายทอดสดพิธีเปิดฟุตบอลโลกได้ที่ไหนในไทย

แฟนบอลและแฟนเพลงในประเทศไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและเกมการแข่งขันได้ทางช่อง MONO 29 และระบบสตรีมมิงของ MONOMAX หลังกลุ่ม JAS คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2026 และ 2030 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งหมด 104 นัด

สำหรับลิซ่า การได้ขึ้นแสดงต่อหน้าผู้ชมในสนามและผู้ชมทางบ้านอีกหลายร้อยล้านคนทั่วโลกในวันพรุ่งนี้ คือเวทีระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดอีกครั้งหนึ่งในเส้นทางสายเดี่ยวของเธอ ต่อจากการขึ้นเวที Victoria’s Secret Fashion Show เมื่อปี 2024 และทัวร์เดี่ยวข้ามทวีปในปีถัดมา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 20:14 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 20:22 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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