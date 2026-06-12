ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม
อัปเดตล่าสุด: 12 มิถุนายน 2569 (แข่งไปแล้ว 2 คู่ ในกลุ่ม A)
ฟุตบอลโลก 2026 เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว ถือเป็นแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะเพิ่มจำนวนทีมจาก 32 เป็น 48 ทีมเป็นครั้งแรก มีสามประเทศเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา การแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 รวมทั้งสิ้น 104 นัด
ทั้ง 48 ทีมถูกแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ตั้งแต่กลุ่ม A ถึงกลุ่ม L แต่ละทีมจะลงเตะกันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม ทีมละ 3 นัด เพื่อหาทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ 32 ทีมสุดท้ายต่อไป
วิธีอ่านตารางและกติกาผ่านเข้ารอบ
หลักการคิดคะแนนเป็นแบบมาตรฐาน ชนะได้ 3 คะแนน เสมอได้ 1 คะแนน และแพ้ไม่ได้คะแนน เมื่อจบรอบแบ่งกลุ่ม ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 32 ทีมสุดท้ายมีทั้งหมด 32 ทีม แบ่งเป็น
- แชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มของทั้ง 12 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติ รวม 24 ทีม
- ทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 8 ทีม จากทั้งหมด 12 กลุ่ม
หากคะแนนเท่ากัน จะใช้เกณฑ์ตัดสินตามลำดับ คือผลต่างประตูได้เสีย จำนวนประตูที่ทำได้ และผลการเจอกันโดยตรง
คำอธิบายหัวตาราง: แข่ง คือจำนวนนัดที่ลงเล่น, ชนะ เสมอ แพ้ คือผลในแต่ละนัด, ได้ คือประตูที่ทำได้, เสีย คือประตูที่เสีย, +/- คือผลต่างประตู และ คะแนน คือแต้มสะสม
กลุ่ม A
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|เม็กซิโก
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|เกาหลีใต้
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|สาธารณรัฐเช็ก
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|แอฟริกาใต้
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา: เม็กซิโก ชนะ แอฟริกาใต้ 2-0 ในนัดเปิดสนาม และ เกาหลีใต้ พลิกแซงชนะ สาธารณรัฐเช็ก 2-1 ทำให้สองทีมแรกมีคะแนนเท่ากันที่ 3 แต้ม แต่เม็กซิโกนำด้วยผลต่างประตูที่ดีกว่า
กลุ่ม B
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|แคนาดา
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|สวิตเซอร์แลนด์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|กาตาร์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง คู่แรกคือ แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา วันที่ 13 มิถุนายน
กลุ่ม C
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|บราซิล
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|โมร็อกโก
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|สกอตแลนด์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|เฮติ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง คู่แรกคือ บราซิล พบ โมร็อกโก วันที่ 14 มิถุนายน
กลุ่ม D
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|สหรัฐอเมริกา
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ตุรกี
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ปารากวัย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ออสเตรเลีย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง คู่แรกคือ สหรัฐอเมริกา พบ ปารากวัย วันที่ 13 มิถุนายน
กลุ่ม E
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|เยอรมนี
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|เอกวาดอร์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ไอวอรี่โคสต์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|คูราเซา
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง คู่แรกคือ เยอรมนี พบ คูราเซา
กลุ่ม F
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|เนเธอร์แลนด์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ญี่ปุ่น
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|สวีเดน
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ตูนิเซีย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง คู่แรกคือ เนเธอร์แลนด์ พบ ญี่ปุ่น
กลุ่ม G
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|เบลเยียม
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|อียิปต์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|อิหร่าน
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|นิวซีแลนด์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง
กลุ่ม H
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|สเปน
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|อุรุกวัย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ซาอุดีอาระเบีย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|หมู่เกาะเคปเวิร์ด
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง คู่แรกคือ สเปน พบ หมู่เกาะเคปเวิร์ด
กลุ่ม I
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|ฝรั่งเศส
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|เซเนกัล
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|นอร์เวย์
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|อิรัก
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง
กลุ่ม J
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|อาร์เจนตินา
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ออสเตรีย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|แอลจีเรีย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|จอร์แดน
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง อาร์เจนตินาคือแชมป์เก่า
กลุ่ม K
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|โปรตุเกส
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|โคลอมเบีย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|อุซเบกิสถาน
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ดีอาร์ คองโก
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง
กลุ่ม L
|ทีม
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|+/-
|คะแนน
|อังกฤษ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|โครเอเชีย
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|กานา
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ปานามา
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ยังไม่เริ่มแข่ง คู่แรกคือ อังกฤษ พบ โครเอเชีย วันที่ 18 มิถุนายน
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