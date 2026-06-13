Live บราซิล พบ โมร็อกโก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มซี

การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม C นัดแรก ดูบอลสด ทีมชาติบราซิล พบ ทีมชาติโมร็อกโก Monomax วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2026 เวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย สนามเมตไลฟ์สเตเดียม ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา
- ทัวร์นาเมนต์: ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม C
- ผู้จัดการทีมบราซิล: คาร์โล อันเชลอตติ (คุมทีมลุยศึกฟุตบอลโลก)
- สถิติการพบกัน (H2H): เคยเจอกันในฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียวเมื่อปี 1998 ซึ่งบราซิลเอาชนะไปได้ 3-0
- การพบกันล่าสุด (อุ่นเครื่อง): โมร็อกโกเคยสร้างเซอร์ไพรส์เฉือนชนะบราซิลไป 2-1 ในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมีนาคม 2023
- ถ่ายทอดสด: Monomax
วิเคราะห์บอล บราซิล พบ โมร็อกโก
สถิติการพบกันในอดีต 3 ครั้ง ทัพแซมบ้ามีสถิติเหนือกว่าด้วยผลชนะ 2 ครั้ง โมร็อกโกชนะ 1 ครั้ง การพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1997 บราซิลเอาชนะไป 2-0 บราซิลถล่มเอาชนะ 3-0 ในศึกฟุตบอลโลกปี 1998 ด้วยผลงานการทำประตูของโรนัลโด ริวัลโด เบเบโต การเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี 2023 โมร็อกโกพลิกเอาชนะ 2-1 ในเกมอุ่นเครื่อง เกมนัดนี้ถือเป็นการดวลกันครั้งที่สี่
ทีมชาติบราซิลดึงตัว คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือชาวอิตาเลียนเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ช ผู้จัดการทีมชาวต่างชาติคนแรกที่เข้ามารับงานนี้ โดริวัล จูเนียร์ โค้ชคนก่อนพ้นจากตำแหน่งหลังทำผลงานย่ำแย่ในรอบคัดเลือก อันเชล็อตติพกดีกรีแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 5 สมัยพร้อมแชมป์ลีกสูงสุด 5 ลีกใหญ่ยุโรปมาช่วยยกระดับทีม
อันเชล็อตติน่าจะจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 คาเซมิโรจับคู่กับบรูโน กิมาไรส์คุมแดนกลาง แนวรับใช้งานมาร์กินญอส กาเบรียล มากัลเญส อเล็กซ์ ซานโดร อลีสซงรับหน้าที่ผู้รักษาประตู
แนวรุกมี วินิซิอุส จูเนียร์ ยืนฝั่งซ้าย ราฟินญาทำผลงานยอดเยี่ยมกับบาร์เซโลนายุคฮันซี ฟลิคจะลงเจาะทางขวา ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้ายังต้องรอลุ้น อันเชล็อตติต้องเลือกใช้งานระหว่าง มาเธอุส คุนญา เอนดริก อิกอร์ ติอาโก
แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตา เนย์มาร์ ดาวเตะวัย 34 ปีมีชื่อติดทีมชุดนี้ เขายังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องระดับ 2 กองหน้าคนสำคัญหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในนัดแรกแน่นอน
ทีมยุคอันเชล็อตติยังมีผลงานน่ากังวล สถิติในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ทำผลงานชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 6 จาก 18 นัด ถือเป็นสถิติแย่ที่สุดในรอบหนึ่งร้อยปี ทีมยังพลาดท่าแพ้โบลิเวีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ในเกมอุ่นเครื่อง
ทีมชาติโมร็อกโก
มาแข่งขันในฐานะม้ามืด ทีมเคยสร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกปี 2022 พวกเขาเป็นชาติแอฟริกากับอาหรับทีมแรกที่ทะลุถึงรอบรองชนะเลิศ ทีมเอาชนะสเปนกับโปรตุเกสก่อนจะแพ้ฝรั่งเศสแบบหวุดหวิด
ทีมต้องเจอปัญหาก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ วาลิด เรกรากุย กุนซือผู้พาทีมสร้างประวัติศาสตร์ตัดสินใจลาออกเมื่อเดือนมีนาคม 2026 สาเหตุมาจากความขัดแย้งกับสมาคมฟุตบอล สมาคมแต่งตั้ง โมฮาเหม็ด อูอาห์บี อดีตโค้ชทีมชุดอายุไม่เกิน 23 ปีเข้ามารับงานแทน นี่ถือเป็นการคุมทีมชุดใหญ่ครั้งแรกของเขา
โมร็อกโกคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชันส์ 2025 แบบมีข้อกังขา ทีมแพ้จุดโทษในรอบชิงชนะเลิศ ฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินมอบแชมป์ให้ในเวลาต่อมาหลังจากการประท้วงของเซเนกัล
ขุมกำลังของทีมยังมีนักเตะระดับโลกหลายคน อัชราฟ ฮาคิมี กัปตันทีมเพิ่งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถือเป็นแบ็กขวาจอมบุกที่อันตรายมาก ยาสซีน โบโน ผู้รักษาประตูจอมหนึบพร้อมเฝ้าเสา บราฮิม ดิอาซ รับบทบาทปั้นเกมรุก อายูบ เอล คาบี กองหน้าจากโอลิมเปียกอสมีสถิติยิง 20 ประตูจาก 54 นัดให้ทีมชาติ เขาเบียด ยุสเซฟ เอ็น-เนซีรี ขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าตัวเลือกแรก
ทายผลบอล บราซิล VS โมร็อกโก
บราซิล ชนะ โมร็อกโก 2-0
บทวิเคราะห์มองว่าทัพแซมบ้าเป็นต่อด้วยคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าแทบทุกตำแหน่ง โมร็อกโกเคยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถล้มทีมใหญ่ได้ ทีมมีจุดเด่นเรื่องเกมรับมีวินัยบวกกับการสวนกลับเร็ว
กูรูฟุตบอลคาดการณ์ว่าบราซิลจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้ไม่ยาก โมร็อกโกจะเป็นอุปสรรคหลักในกลุ่ม เฮติกับสกอตแลนด์ไม่น่าจะสร้างปัญหาได้มากนัก บททดสอบที่แท้จริงของบราซิลคือรอบน็อกเอาต์ ทีมตกรอบก่อนรองชนะเลิศถึง 4 จาก 5 ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด
จุดตัดสินเกมอยู่ที่แนวรับโมร็อกโกว่าจะหยุดความร้อนแรงของ วินิซิอุส จูเนียร์ กับ ราฟินญา ได้หรือไม่ บราฮิม ดิอาซ จะหาช่องเจาะแนวรับบราซิลได้มากน้อยแค่ไหน หากบราซิลอาศัยความเร็วเจาะเข้าทำตั้งแต่ต้นเกม โมร็อกโกจะเจองานหนักทันที หากเกมยืดเยื้อเสมอกันถึงนาทีที่ 60 ขุนพลสิงโตแห่งแอตลาสอาจมีลุ้นพลิกสถานการณ์คว้าแชมป์กลุ่มไปครอง
รายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิล
โค้ช: คาร์โล อันเชล็อตติ | กัปตันทีม: มาร์กินญอส
ผู้รักษาประตู
-
อลีสซง (ลิเวอร์พูล, อังกฤษ)
-
เอแดร์ซอน (เฟเนร์บาห์เช่, ตุรกี)
-
เวแวร์ตอน (เกรมิโอ, บราซิล)
แนวรับ
-
มาร์กินญอส (กัปตันทีม) (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง, ฝรั่งเศส)
-
กาเบรียล มากัลเญส (อาร์เซนอล, อังกฤษ)
-
เบรแมร์ (ยูเวนตุส, อิตาลี)
-
ดานิโล ลุยซ์ (ฟลาเมงโก, บราซิล)
-
อเล็กซ์ ซานโดร (ฟลาเมงโก, บราซิล)
-
ดักลาส ซานโตส (เซนิต, รัสเซีย)
-
โรเจอร์ อิบาเนซ (อัล-อาห์ลี, ซาอุดีอาระเบีย)
-
เลโอ เปเรย์รา (ฟลาเมงโก, บราซิล)
-
เอแดร์ซอน (อตาลันตา, อิตาลี) (เรียกเพิ่มแทน เวสลีย์ ที่บาดเจ็บ)
แนวกลาง
-
คาเซมิโร (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อังกฤษ)
-
บรูโน กิมาไรส์ (นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, อังกฤษ)
-
ลูคัส ปาเกตา (ฟลาเมงโก, บราซิล)
-
ฟาบินโญ (อัล-อิตติฮัด, ซาอุดีอาระเบีย)
-
ดานิโล ซานโตส (โบตาโฟโก, บราซิล)
-
ราฟินญา (บาร์เซโลนากล, สเปน)
แนวรุก
-
วินิซิอุส จูเนียร์ (เรอัล มาดริด, สเปน)
-
เนย์มาร์ (ซานโตส, บราซิล) (บาดเจ็บ ไม่พร้อมลงสนามนัดแรก)
-
มาเธอุส คุนญา (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อังกฤษ)
-
กาเบรียล มาร์ติเนลลี (อาร์เซนอล, อังกฤษ)
-
เอนดริก (ลียง, ฝรั่งเศส)
-
อิกอร์ ติอาโก (เบรนท์ฟอร์ด, อังกฤษ)
-
ลุยซ์ เฮนริเก้ (เซนิต, รัสเซีย)
-
รายัน (บอร์นมัธ, อังกฤษ)
รายชื่อผู้เล่นทีมชาติโมร็อกโก
โค้ช: โมฮาเหม็ด อูอาห์บี | กัปตันทีม: อัชราฟ ฮาคิมี
ผู้รักษาประตู
-
ยาสซีน โบโน (อัล-ฮิลาล, ซาอุดีอาระเบีย, 35 ปี)
-
มูนีร์ เอล คาจูอิ (อาร์เอส แบร์กาเน, โมร็อกโก, 32 ปี)
-
เรดา ทักนาอูติ (เอเอส ฟาร์, โมร็อกโก, 30 ปี)
แนวรับ
-
อัชราฟ ฮาคิมี (กัปตันทีม) (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง, ฝรั่งเศส, 27 ปี)
-
นุสแซร์ มาซราอุย (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อังกฤษ, 28 ปี)
-
นาเยฟ อาเกิร์ด (มาร์กเซย, ฝรั่งเศส, 30 ปี)
-
ชาดี ริอาด (คริสตัล พาเลซ, อังกฤษ, 22 ปี)
-
อิสซา ดิย็อป (ฟูแลม, อังกฤษ, 29 ปี)
-
อานัส ซาลาห์-เอ็ดดีน (พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน, เนเธอร์แลนด์, 25 ปี)
-
ซาการียา เอล อูอาห์ดี (เกงค์, เบลเยียม, 23 ปี)
-
ยูสเซฟ เบลามมารี (อัล อาห์ลี, อียิปต์, 27 ปี)
-
เรดูอาน ฮัลฮัล (เมเชเลน, เบลเยียม, 23 ปี)
แนวกลาง
-
โซฟียาน อัมราบัต (เรอัล เบติส, สเปน, 29 ปี)
-
อัซเซดีน อูนาฮี (คิโรนา, สเปน, 26 ปี)
-
บิลัล เอล คานนุส (วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต, เยอรมนี, 22 ปี)
-
อิสมาเอล ไซบารี (พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน, เนเธอร์แลนด์, 24 ปี)
-
นีล เอล อายนาอุย (เอเอส โรมา, อิตาลี, 26 ปี)
-
ซามีร์ เอล มูราเบต์ (สตราส์บูร์ก, ฝรั่งเศส, 20 ปี)
-
อายยูบ บูอัดดี (ลีลล์, ฝรั่งเศส, 18 ปี)
แนวรุก
-
บราฮิม ดิอาซ (เรอัล มาดริด, สเปน, 26 ปี)
-
อายูบ เอล คาบี (โอลิมเปียกอส, กรีซ, 29 ปี)
-
อับเด เอซซัลซูลี (เรอัล เบติส, สเปน, 24 ปี)
-
ซูฟิยาน ราฮิมี (อัล ไอน์, ยูเออี, 29 ปี)
-
เชมส์ดีน ตาลบี (ซันเดอร์แลนด์, อังกฤษ, 24 ปี)
-
เฌสซิม ยาสซีน (สตราส์บูร์ก, ฝรั่งเศส, 20 ปี)
-
อายูเบ อะไมมูนิ (ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต, เยอรมนี, 21 ปี)
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