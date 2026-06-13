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Live บราซิล พบ โมร็อกโก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มซี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:41 น.
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Live บราซิล พบ โมร็อกโก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มซี

การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม C นัดแรก ดูบอลสด ทีมชาติบราซิล พบ ทีมชาติโมร็อกโก Monomax วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2026 เวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย สนามเมตไลฟ์สเตเดียม ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา

  • ทัวร์นาเมนต์: ฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม C
  • ผู้จัดการทีมบราซิล: คาร์โล อันเชลอตติ (คุมทีมลุยศึกฟุตบอลโลก)
  • สถิติการพบกัน (H2H): เคยเจอกันในฟุตบอลโลกเพียงครั้งเดียวเมื่อปี 1998 ซึ่งบราซิลเอาชนะไปได้ 3-0
  • การพบกันล่าสุด (อุ่นเครื่อง): โมร็อกโกเคยสร้างเซอร์ไพรส์เฉือนชนะบราซิลไป 2-1 ในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมีนาคม 2023
  • ถ่ายทอดสด: Monomax

วิเคราะห์บอล บราซิล พบ โมร็อกโก

สถิติการพบกันในอดีต 3 ครั้ง ทัพแซมบ้ามีสถิติเหนือกว่าด้วยผลชนะ 2 ครั้ง โมร็อกโกชนะ 1 ครั้ง การพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1997 บราซิลเอาชนะไป 2-0 บราซิลถล่มเอาชนะ 3-0 ในศึกฟุตบอลโลกปี 1998 ด้วยผลงานการทำประตูของโรนัลโด ริวัลโด เบเบโต การเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี 2023 โมร็อกโกพลิกเอาชนะ 2-1 ในเกมอุ่นเครื่อง เกมนัดนี้ถือเป็นการดวลกันครั้งที่สี่

ทีมชาติบราซิลดึงตัว คาร์โล อันเชล็อตติ กุนซือชาวอิตาเลียนเข้ามารับตำแหน่งเฮดโค้ช ผู้จัดการทีมชาวต่างชาติคนแรกที่เข้ามารับงานนี้ โดริวัล จูเนียร์ โค้ชคนก่อนพ้นจากตำแหน่งหลังทำผลงานย่ำแย่ในรอบคัดเลือก อันเชล็อตติพกดีกรีแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก 5 สมัยพร้อมแชมป์ลีกสูงสุด 5 ลีกใหญ่ยุโรปมาช่วยยกระดับทีม

อันเชล็อตติน่าจะจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 คาเซมิโรจับคู่กับบรูโน กิมาไรส์คุมแดนกลาง แนวรับใช้งานมาร์กินญอส กาเบรียล มากัลเญส อเล็กซ์ ซานโดร อลีสซงรับหน้าที่ผู้รักษาประตู

แนวรุกมี วินิซิอุส จูเนียร์ ยืนฝั่งซ้าย ราฟินญาทำผลงานยอดเยี่ยมกับบาร์เซโลนายุคฮันซี ฟลิคจะลงเจาะทางขวา ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้ายังต้องรอลุ้น อันเชล็อตติต้องเลือกใช้งานระหว่าง มาเธอุส คุนญา เอนดริก อิกอร์ ติอาโก

แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตา เนย์มาร์ ดาวเตะวัย 34 ปีมีชื่อติดทีมชุดนี้ เขายังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องระดับ 2 กองหน้าคนสำคัญหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในนัดแรกแน่นอน

ทีมยุคอันเชล็อตติยังมีผลงานน่ากังวล สถิติในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ทำผลงานชนะ 5 เสมอ 2 แพ้ 6 จาก 18 นัด ถือเป็นสถิติแย่ที่สุดในรอบหนึ่งร้อยปี ทีมยังพลาดท่าแพ้โบลิเวีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ในเกมอุ่นเครื่อง

Live บราซิล พบ โมร็อกโก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 กลุ่มซี
Children play on a street painted with a Brazilian flag in Brasilia, Brazil, Wednesday, June 10, 2026, ahead of the World Cup soccer tournament. (AP Photo/Eraldo Peres)

ทีมชาติโมร็อกโก

มาแข่งขันในฐานะม้ามืด ทีมเคยสร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกปี 2022 พวกเขาเป็นชาติแอฟริกากับอาหรับทีมแรกที่ทะลุถึงรอบรองชนะเลิศ ทีมเอาชนะสเปนกับโปรตุเกสก่อนจะแพ้ฝรั่งเศสแบบหวุดหวิด

ทีมต้องเจอปัญหาก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ วาลิด เรกรากุย กุนซือผู้พาทีมสร้างประวัติศาสตร์ตัดสินใจลาออกเมื่อเดือนมีนาคม 2026 สาเหตุมาจากความขัดแย้งกับสมาคมฟุตบอล สมาคมแต่งตั้ง โมฮาเหม็ด อูอาห์บี อดีตโค้ชทีมชุดอายุไม่เกิน 23 ปีเข้ามารับงานแทน นี่ถือเป็นการคุมทีมชุดใหญ่ครั้งแรกของเขา

โมร็อกโกคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชันส์ 2025 แบบมีข้อกังขา ทีมแพ้จุดโทษในรอบชิงชนะเลิศ ฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินมอบแชมป์ให้ในเวลาต่อมาหลังจากการประท้วงของเซเนกัล

ขุมกำลังของทีมยังมีนักเตะระดับโลกหลายคน อัชราฟ ฮาคิมี กัปตันทีมเพิ่งคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถือเป็นแบ็กขวาจอมบุกที่อันตรายมาก ยาสซีน โบโน ผู้รักษาประตูจอมหนึบพร้อมเฝ้าเสา บราฮิม ดิอาซ รับบทบาทปั้นเกมรุก อายูบ เอล คาบี กองหน้าจากโอลิมเปียกอสมีสถิติยิง 20 ประตูจาก 54 นัดให้ทีมชาติ เขาเบียด ยุสเซฟ เอ็น-เนซีรี ขึ้นมาเป็นศูนย์หน้าตัวเลือกแรก

ทายผลบอล บราซิล VS โมร็อกโก

บราซิล ชนะ โมร็อกโก 2-0

บทวิเคราะห์มองว่าทัพแซมบ้าเป็นต่อด้วยคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าแทบทุกตำแหน่ง โมร็อกโกเคยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถล้มทีมใหญ่ได้ ทีมมีจุดเด่นเรื่องเกมรับมีวินัยบวกกับการสวนกลับเร็ว

กูรูฟุตบอลคาดการณ์ว่าบราซิลจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปได้ไม่ยาก โมร็อกโกจะเป็นอุปสรรคหลักในกลุ่ม เฮติกับสกอตแลนด์ไม่น่าจะสร้างปัญหาได้มากนัก บททดสอบที่แท้จริงของบราซิลคือรอบน็อกเอาต์ ทีมตกรอบก่อนรองชนะเลิศถึง 4 จาก 5 ทัวร์นาเมนต์ล่าสุด

จุดตัดสินเกมอยู่ที่แนวรับโมร็อกโกว่าจะหยุดความร้อนแรงของ วินิซิอุส จูเนียร์ กับ ราฟินญา ได้หรือไม่ บราฮิม ดิอาซ จะหาช่องเจาะแนวรับบราซิลได้มากน้อยแค่ไหน หากบราซิลอาศัยความเร็วเจาะเข้าทำตั้งแต่ต้นเกม โมร็อกโกจะเจองานหนักทันที หากเกมยืดเยื้อเสมอกันถึงนาทีที่ 60 ขุนพลสิงโตแห่งแอตลาสอาจมีลุ้นพลิกสถานการณ์คว้าแชมป์กลุ่มไปครอง

รายชื่อผู้เล่นทีมชาติบราซิล

โค้ช: คาร์โล อันเชล็อตติ | กัปตันทีม: มาร์กินญอส

ผู้รักษาประตู

  • อลีสซง (ลิเวอร์พูล, อังกฤษ)

  • เอแดร์ซอน (เฟเนร์บาห์เช่, ตุรกี)

  • เวแวร์ตอน (เกรมิโอ, บราซิล)

แนวรับ

  • มาร์กินญอส (กัปตันทีม) (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง, ฝรั่งเศส)

  • กาเบรียล มากัลเญส (อาร์เซนอล, อังกฤษ)

  • เบรแมร์ (ยูเวนตุส, อิตาลี)

  • ดานิโล ลุยซ์ (ฟลาเมงโก, บราซิล)

  • อเล็กซ์ ซานโดร (ฟลาเมงโก, บราซิล)

  • ดักลาส ซานโตส (เซนิต, รัสเซีย)

  • โรเจอร์ อิบาเนซ (อัล-อาห์ลี, ซาอุดีอาระเบีย)

  • เลโอ เปเรย์รา (ฟลาเมงโก, บราซิล)

  • เอแดร์ซอน (อตาลันตา, อิตาลี) (เรียกเพิ่มแทน เวสลีย์ ที่บาดเจ็บ)

แนวกลาง

  • คาเซมิโร (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อังกฤษ)

  • บรูโน กิมาไรส์ (นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด, อังกฤษ)

  • ลูคัส ปาเกตา (ฟลาเมงโก, บราซิล)

  • ฟาบินโญ (อัล-อิตติฮัด, ซาอุดีอาระเบีย)

  • ดานิโล ซานโตส (โบตาโฟโก, บราซิล)

  • ราฟินญา (บาร์เซโลนากล, สเปน)

แนวรุก

  • วินิซิอุส จูเนียร์ (เรอัล มาดริด, สเปน)

  • เนย์มาร์ (ซานโตส, บราซิล) (บาดเจ็บ ไม่พร้อมลงสนามนัดแรก)

  • มาเธอุส คุนญา (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อังกฤษ)

  • กาเบรียล มาร์ติเนลลี (อาร์เซนอล, อังกฤษ)

  • เอนดริก (ลียง, ฝรั่งเศส)

  • อิกอร์ ติอาโก (เบรนท์ฟอร์ด, อังกฤษ)

  • ลุยซ์ เฮนริเก้ (เซนิต, รัสเซีย)

  • รายัน (บอร์นมัธ, อังกฤษ)

รายชื่อผู้เล่นทีมชาติโมร็อกโก

โค้ช: โมฮาเหม็ด อูอาห์บี | กัปตันทีม: อัชราฟ ฮาคิมี

ผู้รักษาประตู

  • ยาสซีน โบโน (อัล-ฮิลาล, ซาอุดีอาระเบีย, 35 ปี)

  • มูนีร์ เอล คาจูอิ (อาร์เอส แบร์กาเน, โมร็อกโก, 32 ปี)

  • เรดา ทักนาอูติ (เอเอส ฟาร์, โมร็อกโก, 30 ปี)

แนวรับ

  • อัชราฟ ฮาคิมี (กัปตันทีม) (ปารีส แซงต์-แชร์กแมง, ฝรั่งเศส, 27 ปี)

  • นุสแซร์ มาซราอุย (แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, อังกฤษ, 28 ปี)

  • นาเยฟ อาเกิร์ด (มาร์กเซย, ฝรั่งเศส, 30 ปี)

  • ชาดี ริอาด (คริสตัล พาเลซ, อังกฤษ, 22 ปี)

  • อิสซา ดิย็อป (ฟูแลม, อังกฤษ, 29 ปี)

  • อานัส ซาลาห์-เอ็ดดีน (พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน, เนเธอร์แลนด์, 25 ปี)

  • ซาการียา เอล อูอาห์ดี (เกงค์, เบลเยียม, 23 ปี)

  • ยูสเซฟ เบลามมารี (อัล อาห์ลี, อียิปต์, 27 ปี)

  • เรดูอาน ฮัลฮัล (เมเชเลน, เบลเยียม, 23 ปี)

แนวกลาง

  • โซฟียาน อัมราบัต (เรอัล เบติส, สเปน, 29 ปี)

  • อัซเซดีน อูนาฮี (คิโรนา, สเปน, 26 ปี)

  • บิลัล เอล คานนุส (วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต, เยอรมนี, 22 ปี)

  • อิสมาเอล ไซบารี (พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน, เนเธอร์แลนด์, 24 ปี)

  • นีล เอล อายนาอุย (เอเอส โรมา, อิตาลี, 26 ปี)

  • ซามีร์ เอล มูราเบต์ (สตราส์บูร์ก, ฝรั่งเศส, 20 ปี)

  • อายยูบ บูอัดดี (ลีลล์, ฝรั่งเศส, 18 ปี)

แนวรุก

  • บราฮิม ดิอาซ (เรอัล มาดริด, สเปน, 26 ปี)

  • อายูบ เอล คาบี (โอลิมเปียกอส, กรีซ, 29 ปี)

  • อับเด เอซซัลซูลี (เรอัล เบติส, สเปน, 24 ปี)

  • ซูฟิยาน ราฮิมี (อัล ไอน์, ยูเออี, 29 ปี)

  • เชมส์ดีน ตาลบี (ซันเดอร์แลนด์, อังกฤษ, 24 ปี)

  • เฌสซิม ยาสซีน (สตราส์บูร์ก, ฝรั่งเศส, 20 ปี)

  • อายูเบ อะไมมูนิ (ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต, เยอรมนี, 21 ปี)

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 13 มิ.ย. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:41 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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