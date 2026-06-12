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เผยพระอารมณ์ขัน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:58 น.
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เผยพระอารมณ์ขัน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก” จากรายการเก่าช่อง 5

ย้อนคลิปรายการ “ที่นี่กรุงเทพ” พ.ศ. 2533 ขณะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงมีพระชนมายุ 11 พรรษา เผยที่มาคำคมที่ทรงประทับใจ

ย้อนคลิปรายการ ที่นี่กรุงเทพ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อ พ.ศ. 2533 ซึ่งเคยสัมภาษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขณะทรงมีพระชนมายุ 11 พรรษา โดยช่วงหนึ่งของรายการเผยให้เห็นพระอุปนิสัยเรียบง่าย สนพระทัยการอ่าน และทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างเป็นธรรมชาติ

ในรายการดังกล่าว มีช่วงที่พิธีกรถามถึงหนังสือที่ทรงสะสม พระองค์มีรับสั่งว่า หนังสือที่ทรงเก็บไว้มีหลายประเภท ทั้งสารคดี วรรณคดี การ์ตูน และนิตยสาร คำตอบนี้ทำให้เห็นว่า การอ่านเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตำราเรียน แต่รวมถึงหนังสือหลายแขนงที่ช่วยเปิดมุมมองต่อโลก

อีกช่วงหนึ่งของรายการ กล่าวถึงข้อความที่ติดไว้ในห้องสรงของพระองค์ คือประโยคว่า “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีทั้งอารมณ์ขันและข้อคิดเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิต

เมื่อพิธีกรถามถึงที่มาของประโยคดังกล่าว พระองค์มีรับสั่งโดยสรุปว่า ทรงเห็นข้อความนี้ระหว่างนั่งรถกลับจากโรงเรียน ขณะรถติด และเห็นว่าข้อความนั้น “เพราะดี” จึงทรงนำมาเขียนไว้ ประโยคสั้น ๆ นี้จึงไม่ใช่เพียงมุกขำจากท้ายรถบรรทุก แต่กลายเป็นวลีที่หลายคนจดจำได้ เพราะจับเรื่องใหญ่ของชีวิตมาเล่าด้วยภาษาธรรมดา

ข้อความ “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง” มีรากความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงความไม่คงทนถาวรของสิ่งทั้งหลาย ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ไม่ว่าคน สิ่งของ สถานะ หรือเหตุการณ์ในชีวิต ส่วนประโยคต่อท้ายเรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” และ “ผงซักฟอก” ทำให้ถ้อยคำนี้มีน้ำเสียงร่วมสมัย เข้าใจง่าย และจำได้ทันที

เกร็ดความรู้ : เกร็ดน่าสนใจของประโยคนี้อยู่ที่คำว่า “เปาบุ้นจิ้น” เพราะในอดีตประเทศไทยเคยมีผงซักฟอกยี่ห้อ “เปาบุ้นจิ้น” เปิดตัวราวปี 2519 โดยใช้ภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมของท่านเปาเป็นแกนสื่อสารทางการตลาด ก่อนที่ต่อมาจะปรับชื่อแบรนด์เป็น “เปา” ในปี 2530 ดังนั้นประโยค “แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก” จึงเป็นมุกภาษาที่เล่นกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคนั้นได้อย่างคมและจำง่าย

หากมองในฐานะข้อคิด ประโยคนี้ช่วยเตือนให้คนไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป เพราะโลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลา สิ่งที่เคยเป็นอย่างหนึ่ง อาจกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งในวันข้างหน้า การเข้าใจความไม่แน่นอนจึงช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติขึ้น ทั้งในวันที่สมหวังและวันที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลง

คลิปรายการเก่าดังกล่าวจึงไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในฐานะภาพความทรงจำ แต่ยังเก็บรายละเอียดพระอุปนิสัยในวัยเยาว์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทั้งความสนพระทัยด้านการอ่าน ความช่างสังเกต และการทรงเลือกถ้อยคำเรียบง่ายมาเป็นข้อคิดในชีวิตประจำวัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:58 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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