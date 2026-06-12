เผยพระอารมณ์ขัน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก”
ย้อนคลิปรายการ “ที่นี่กรุงเทพ” พ.ศ. 2533 ขณะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงมีพระชนมายุ 11 พรรษา เผยที่มาคำคมที่ทรงประทับใจ
ย้อนคลิปรายการ ที่นี่กรุงเทพ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อ พ.ศ. 2533 ซึ่งเคยสัมภาษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขณะทรงมีพระชนมายุ 11 พรรษา โดยช่วงหนึ่งของรายการเผยให้เห็นพระอุปนิสัยเรียบง่าย สนพระทัยการอ่าน และทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างเป็นธรรมชาติ
ในรายการดังกล่าว มีช่วงที่พิธีกรถามถึงหนังสือที่ทรงสะสม พระองค์มีรับสั่งว่า หนังสือที่ทรงเก็บไว้มีหลายประเภท ทั้งสารคดี วรรณคดี การ์ตูน และนิตยสาร คำตอบนี้ทำให้เห็นว่า การอ่านเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้พระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตำราเรียน แต่รวมถึงหนังสือหลายแขนงที่ช่วยเปิดมุมมองต่อโลก
อีกช่วงหนึ่งของรายการ กล่าวถึงข้อความที่ติดไว้ในห้องสรงของพระองค์ คือประโยคว่า “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่มีทั้งอารมณ์ขันและข้อคิดเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิต
เมื่อพิธีกรถามถึงที่มาของประโยคดังกล่าว พระองค์มีรับสั่งโดยสรุปว่า ทรงเห็นข้อความนี้ระหว่างนั่งรถกลับจากโรงเรียน ขณะรถติด และเห็นว่าข้อความนั้น “เพราะดี” จึงทรงนำมาเขียนไว้ ประโยคสั้น ๆ นี้จึงไม่ใช่เพียงมุกขำจากท้ายรถบรรทุก แต่กลายเป็นวลีที่หลายคนจดจำได้ เพราะจับเรื่องใหญ่ของชีวิตมาเล่าด้วยภาษาธรรมดา
ข้อความ “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง” มีรากความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงความไม่คงทนถาวรของสิ่งทั้งหลาย ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ไม่ว่าคน สิ่งของ สถานะ หรือเหตุการณ์ในชีวิต ส่วนประโยคต่อท้ายเรื่อง “เปาบุ้นจิ้น” และ “ผงซักฟอก” ทำให้ถ้อยคำนี้มีน้ำเสียงร่วมสมัย เข้าใจง่าย และจำได้ทันที
เกร็ดความรู้ : เกร็ดน่าสนใจของประโยคนี้อยู่ที่คำว่า “เปาบุ้นจิ้น” เพราะในอดีตประเทศไทยเคยมีผงซักฟอกยี่ห้อ “เปาบุ้นจิ้น” เปิดตัวราวปี 2519 โดยใช้ภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์และความยุติธรรมของท่านเปาเป็นแกนสื่อสารทางการตลาด ก่อนที่ต่อมาจะปรับชื่อแบรนด์เป็น “เปา” ในปี 2530 ดังนั้นประโยค “แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก” จึงเป็นมุกภาษาที่เล่นกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคนั้นได้อย่างคมและจำง่าย
หากมองในฐานะข้อคิด ประโยคนี้ช่วยเตือนให้คนไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป เพราะโลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลา สิ่งที่เคยเป็นอย่างหนึ่ง อาจกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งในวันข้างหน้า การเข้าใจความไม่แน่นอนจึงช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติขึ้น ทั้งในวันที่สมหวังและวันที่ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลง
คลิปรายการเก่าดังกล่าวจึงไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะในฐานะภาพความทรงจำ แต่ยังเก็บรายละเอียดพระอุปนิสัยในวัยเยาว์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทั้งความสนพระทัยด้านการอ่าน ความช่างสังเกต และการทรงเลือกถ้อยคำเรียบง่ายมาเป็นข้อคิดในชีวิตประจำวัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พระประวัติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่องานยุติธรรม
- รวมถ้อยคำแสดงความอาลัยถวาย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ใช้อย่างไรให้ถูกต้องสมพระเกียรติ
- อดีตช่างพระเกศา เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำ ครั้งถวายงานให้พระองค์
แหล่งอ้างอิง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: