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อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นาน 16 ปี ย้อนเล่าทรงจำ พร้อมกอดพระรูปทั้งน้ำตา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:46 น.
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อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นาน 16 ปี ย้อนเล่าทรงจำ พร้อมกอดพระรูปทั้งน้ำตา
ภาพจาก : รายการ เนชั่นทั่วไทย

อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นาน 16 ปี ย้อนเล่าทรงจำ พร้อมกอดพระรูปทั้งน้ำตา พระเมตตาไม่ทรงถือพระองค์ เสด็จเยี่ยมถึงเตียงคนไข้ หลังทรงทราบว่าตนผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ท่ามกลางเสียงสะอื้นร่ำไห้ของพสกนิกรชาวไทย หลังทราบประกาศจากสำนักพระราชวัง ว่าด้วยเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันพฤกหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 19 นาฬิกา 48 นาที ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชันษา 47 ปี

ล่าสุดรายการ เนชั่นทั่วไทย ได้เดินทางลงพื้นที่จ.อ่างทอง เพื่อไปสัมภาษณ์ นางนงนุช คำคง อายุ 75 ปี อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นานกว่า 16 ปี ร่ำไห้เปิดใจกับทีมข่าวรายการ เนชั่นทั่วไทย ด้วยความโศกเศร้าอาลัยว่า

“ทำใจไม่ได้ เพราะด้วยความที่เราเคยถวายงานใกล้ชิดเป็นสิบ ๆ ปี นั่งทานข้าวด้วยกัน อะไรด้วยกัน มีอะไรท่านก็จะคุยด้วย ท่านเป็นกันเองท่านไม่ถือพระองค์ สุดท้ายก่อนที่จะได้ข่าวว่าท่านประชวร ก็ได้เจอท่านครั้งสุดท้ายก็คือเรือนจำจังหวัดสุรินทร์ ท่านเสด็จฯ แล้วก็ไปนั่งร่วมกิจกรรมกับผู้ต้องขัง 100 คนที่เราอบรม แล้วก็ไปรับของที่ระลึกจากท่าน ท่านก็ประทานให้ แล้วท่านก็รับสั่ง ‘แม่จอยเป็นไงบ้างสบายดีไหม ไม่เจอกันนานเลย คิดถึงนะ’ ใครจะไปคิดว่ามันเป็นประโยคสุดท้าย มันอธิบายไม่ถูก ความที่เราทำให้ท่านแบบทุ่มเท ท่านก็ทุ่มเทกับตรงนี้แล้วมันก็ได้ผล คนที่เข้าโครงการนี้ออกไปแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติตัวเป็นคนดี แล้วก็ไม่ย้อนกลับมาทำผิดอีก…”

อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นาน 16 ปี ย้อนเล่าทรงจำทั้งน้ำตา-1

นอกจากนั้น นางนงนุช ยังได้ย้อนเล่าความทรงจำเมื่อครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จทรงเยี่ยมตนถึงโรงพยาบาลหลังทรงทราบข่าวว่าตนเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง และยังเสด็จเยี่ยมถึงที่บ้านพัก 7 ครั้ง

ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นางนงนุช เผยว่า แม้ร่างกายตนจะไม่ค่อยแข็งแรง แต่ก็จะกัดฟันสู้เดินทางไปกราบส่งเสด็จพระองค์ภาด้วยตนเองให้ได้ และเตรียมเปลี่ยนบ้านดินรับเสด็จให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติอีกด้วย

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อ้างอิงจาก : รายการ เนชั่นทั่วไทย

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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