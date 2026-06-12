อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นาน 16 ปี ย้อนเล่าทรงจำ พร้อมกอดพระรูปทั้งน้ำตา
อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นาน 16 ปี ย้อนเล่าทรงจำ พร้อมกอดพระรูปทั้งน้ำตา พระเมตตาไม่ทรงถือพระองค์ เสด็จเยี่ยมถึงเตียงคนไข้ หลังทรงทราบว่าตนผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ท่ามกลางเสียงสะอื้นร่ำไห้ของพสกนิกรชาวไทย หลังทราบประกาศจากสำนักพระราชวัง ว่าด้วยเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันพฤกหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 19 นาฬิกา 48 นาที ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชันษา 47 ปี
ล่าสุดรายการ เนชั่นทั่วไทย ได้เดินทางลงพื้นที่จ.อ่างทอง เพื่อไปสัมภาษณ์ นางนงนุช คำคง อายุ 75 ปี อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นานกว่า 16 ปี ร่ำไห้เปิดใจกับทีมข่าวรายการ เนชั่นทั่วไทย ด้วยความโศกเศร้าอาลัยว่า
“ทำใจไม่ได้ เพราะด้วยความที่เราเคยถวายงานใกล้ชิดเป็นสิบ ๆ ปี นั่งทานข้าวด้วยกัน อะไรด้วยกัน มีอะไรท่านก็จะคุยด้วย ท่านเป็นกันเองท่านไม่ถือพระองค์ สุดท้ายก่อนที่จะได้ข่าวว่าท่านประชวร ก็ได้เจอท่านครั้งสุดท้ายก็คือเรือนจำจังหวัดสุรินทร์ ท่านเสด็จฯ แล้วก็ไปนั่งร่วมกิจกรรมกับผู้ต้องขัง 100 คนที่เราอบรม แล้วก็ไปรับของที่ระลึกจากท่าน ท่านก็ประทานให้ แล้วท่านก็รับสั่ง ‘แม่จอยเป็นไงบ้างสบายดีไหม ไม่เจอกันนานเลย คิดถึงนะ’ ใครจะไปคิดว่ามันเป็นประโยคสุดท้าย มันอธิบายไม่ถูก ความที่เราทำให้ท่านแบบทุ่มเท ท่านก็ทุ่มเทกับตรงนี้แล้วมันก็ได้ผล คนที่เข้าโครงการนี้ออกไปแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติตัวเป็นคนดี แล้วก็ไม่ย้อนกลับมาทำผิดอีก…”
นอกจากนั้น นางนงนุช ยังได้ย้อนเล่าความทรงจำเมื่อครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จทรงเยี่ยมตนถึงโรงพยาบาลหลังทรงทราบข่าวว่าตนเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง และยังเสด็จเยี่ยมถึงที่บ้านพัก 7 ครั้ง
ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นางนงนุช เผยว่า แม้ร่างกายตนจะไม่ค่อยแข็งแรง แต่ก็จะกัดฟันสู้เดินทางไปกราบส่งเสด็จพระองค์ภาด้วยตนเองให้ได้ และเตรียมเปลี่ยนบ้านดินรับเสด็จให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติอีกด้วย
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อ้างอิงจาก : รายการ เนชั่นทั่วไทย
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