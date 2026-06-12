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ศาลสั่ง จุฑามาศ ซารัมย์ พ้นนายก อบต. เหตุยื่นทรัพย์สินเท็จ ตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:53 น.
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ศาลฎีกาพิพากษา จุฑามาศ ซารัมย์ พ้นนายก อบต.เมืองแฝก
ภาพจาก Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก

ศาลฎีกา มีคำสั่งพิพากษา จุฑามาศ ซารัมย์ พ้นนายก อบต.เมืองแฝก จ.บุรีรัมย์ และตัดสิทธิเลือกตั้ง หลัง ป.ป.ช. ตรวจพบยื่นบัญชีเท็จ เงินฝาก-สลากออมสินกว่า 2.8 ล้านบาท

วันที่ 12 มิถุนายน 2569 ศาลฎีกาเผยแพร่คำพิพากษาคดีระหว่าง ป.ป.ช. และ นางจุฑามาศ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณียื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จ

ป.ป.ช. ตรวจพบว่าไม่ได้แสดงรายการเงินฝากธนาคารออมสินจำนวน 847,654.71 บาท และสลากออมสินมูลค่า 2 ล้านบาท ถือเป็นการจงใจปกปิดทรัพย์สิน ระหว่างสู้คดี นางจุฑามาศอ้างว่าบัญชีเงินฝากดังเป็นของ นายธีรวัฒน์ ซารัมย์ พี่ชายซึ่งเป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการและเป็นบุคคลไร้ความสามารถที่อยู่ในความดูแล

ศาลตรวจสอบรายการเดินบัญชีและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าข้ออ้างฟังไม่ขึ้นและมีพิรุธหลายประการ รายการฝากถอนเงินบำนาญของพี่ชายในบัญชีเดิมไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินมาซื้อสลากออมสิน นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมจงใจจัดทำเส้นทางการเงินให้สอดคล้องกับคำให้การ เช่น ถือเงินสด 1 ล้านบาทไว้นานหลายเดือน นำฝากเข้าบัญชีตัวเองเพียง 5 วัน ก่อนถอนออกไปซื้อสลากออมสิน ถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติวิสัย

ด้วยเหตุผลข้างต้นประกอบกับบัญชีธนาคารทั้งสองมีชื่อของนางจุฑามาศ จึงต้องรับฟังว่าเงินทั้งหมดเป็นทรัพย์สินส่วนตัว และต้องยื่นแสดงให้ ป.ป.ช. ทราบตามกฎหมาย การกระทำดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาทรัพย์และหนี้สิน

ทั้งนี้ ศาลจึงมีคำพิพากษาให้ นางจุฑามาศ ซารัมย์ พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.เมืองแฝก ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 รวมทั้งสั่งจำคุก 3 เดือน ปรับ 10,000 บาท รอการลงโทษ 1 ปี พร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้ง

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:53 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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