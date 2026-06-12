นบข. อนุมัติงบ เยียวยาชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มตกหล่น

นบข. อนุมัติงบเพิ่ม 1,846 ล้าน จ่ายเงิน เยียวยา ไร่ละ 1000 บาท ช่วยชาวนาตกหล่น 2.3 แสนครัวเรือน รับไม่เกิน 1 หมื่นบาท
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2569 โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
นายสุริยะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ปีการผลิต 2568/69 โดยการขยายกรอบวงเงินครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 233,729 ครัวเรือน
ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาท วงเงินเพิ่มเติม 1,846.96 ล้านบาท ส่งผลให้กรอบวงเงินโครงการเพิ่มจากเดิม 37,906.20 ล้านบาท เป็น 39,753.16 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและช่วยพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการข้าว ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. เสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับกรอบวงเงินเดิม 36,772.52 ล้านบาท ขณะนี้มีการโอนเงินให้เกษตรกรแล้วเสร็จ จำนวน 4.45 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 36,378.74 ล้านบาท และอยู่ระหว่างโอนเพิ่มเติมอีก 59,794 ครัวเรือน โดยมีวงเงินคงเหลือ 393.78 ล้านบาท
นายสุริยะ กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินโครงการอย่างรอบคอบ ตามที่ประธานในที่ประชุมได้กำชับ โดยให้เร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรทั้งกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ปลูกข้าวและมีการเพาะปลูกจริง
รวมถึงให้รายงานข้อมูลการเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตข้าว ตลอดจนบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง กรมที่ดิน และการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อให้การอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมมีข้อมูลรองรับ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรได้ที่ https://farmer.doae.go.th
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมราง เผยยอดใช้ “ไทยช่วยไทย พลัส” 9 วันแรก นั่งรถไฟฟ้าทะลุ 1.3 ล้านเที่ยว
- หุ้น JAS-MONO พุ่ง! รับข่าวดี หลังปิดดีลลิขสิทธิ์ ฟุตบอลโลก 2026 ดันตลาดคึกคัก
- กรมการปกครอง สั่งสำรวจกลุ่มตกหล่น “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” กว่า 1 ล้านราย ไม่ต้องมาธนาคาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: