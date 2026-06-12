การเงินเศรษฐกิจ

นบข. อนุมัติงบ เยียวยาชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มตกหล่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:12 น.
63
นบข. อนุมัติงบ เยียวยาชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มตกหล่น

นบข. อนุมัติงบเพิ่ม 1,846 ล้าน จ่ายเงิน เยียวยา ไร่ละ 1000 บาท ช่วยชาวนาตกหล่น 2.3 แสนครัวเรือน รับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2569 โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

นายสุริยะ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ปีการผลิต 2568/69 โดยการขยายกรอบวงเงินครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อดูแลเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ จำนวน 233,729 ครัวเรือน

ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาท วงเงินเพิ่มเติม 1,846.96 ล้านบาท ส่งผลให้กรอบวงเงินโครงการเพิ่มจากเดิม 37,906.20 ล้านบาท เป็น 39,753.16 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและช่วยพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมการข้าว ในฐานะฝ่ายเลขานุการ นบข. เสนอเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับกรอบวงเงินเดิม 36,772.52 ล้านบาท ขณะนี้มีการโอนเงินให้เกษตรกรแล้วเสร็จ จำนวน 4.45 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 36,378.74 ล้านบาท และอยู่ระหว่างโอนเพิ่มเติมอีก 59,794 ครัวเรือน โดยมีวงเงินคงเหลือ 393.78 ล้านบาท

นายสุริยะ กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินโครงการอย่างรอบคอบ ตามที่ประธานในที่ประชุมได้กำชับ โดยให้เร่งตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรทั้งกลุ่มที่ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ชัดเจนว่าเป็นผู้ปลูกข้าวและมีการเพาะปลูกจริง

รวมถึงให้รายงานข้อมูลการเพิ่มขึ้นของจำนวนครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตข้าว ตลอดจนบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครอง กรมที่ดิน และการใช้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อให้การอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมมีข้อมูลรองรับ สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรได้ที่ https://farmer.doae.go.th

เว็บไซต์ ตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว งวด 12/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 12/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

3 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/6/69 ดูแล้วรีบซื้อ ก่อนหมดแผง Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/6/69 ดูแล้วรีบซื้อ ก่อนหมดแผง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ย้อนพระดำริ “กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า” จุดกำเนิดมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) น้ำพระทัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยามบ้านเมืองวิกฤต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม ฟุตบอลโลก

ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลฎีกาพิพากษา จุฑามาศ ซารัมย์ พ้นนายก อบต.เมืองแฝก ข่าวการเมือง

ศาลสั่ง จุฑามาศ ซารัมย์ พ้นนายก อบต. เหตุยื่นทรัพย์สินเท็จ ตัดสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยพระอารมณ์ขัน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก” จากรายการเก่าช่อง 5 ข่าวในพระราชสำนัก

เผยพระอารมณ์ขัน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ “โลกนี้อนิจจังไม่เที่ยง แม้แต่เปาบุ้นจิ้นยังกลายเป็นผงซักฟอก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นาน 16 ปี ย้อนเล่าทรงจำ พร้อมกอดพระรูปทั้งน้ำตา ข่าว

อดีตผู้ถวายงานใกล้ชิด เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ นาน 16 ปี ย้อนเล่าทรงจำ พร้อมกอดพระรูปทั้งน้ำตา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นบข. อนุมัติงบ เยียวยาชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มตกหล่น เศรษฐกิจ

นบข. อนุมัติงบ เยียวยาชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ช่วยเหลือเกษตรกร กลุ่มตกหล่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตช่างพระเกศา เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำ ครั้งถวายงานให้พระองค์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือตรวจการณ์ รับส่งประชาชน เข้าถวายสักการะพระศพฯ ฟรี ข่าว

กรมเจ้าท่า จัดเรือตรวจการณ์ รับ-ส่งประชาชน ถวายสักการะพระศพฯ 3 เส้นทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งเข้าเฝ้าฯ บันเทิง

พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งเข้าเฝ้าฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ เผยภาพความทรงจำ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเยือนภูสอยดาว ข่าว

กรมอุทยานฯ ย้อนวันวาน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเยือนภูสอยดาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฟารีดา เดือดจัดหลังทัวร์ลงไม่หยุด ลั่น เกลียดประเทศไทย ขออำลาถาวร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าแหวว ไม่รอด ตร.แจ้ง &quot;ร่วมกันลักทรัพย์&quot; ไม่เชื่อลุงเดชทำคนเดียว ข่าว

ป้าแหวว ไม่รอด ตร.แจ้ง “ร่วมกันลักทรัพย์” ไม่เชื่อลุงเดชทำคนเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.อรรถวิชช์ โพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

ดร.อรรถวิชช์ เปิดภาพอดีต เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมัยเรียน ทรงเป็นที่รักของทุกคน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คุณน้ำผึ้ง&quot; โพสต์ถวายความไว้อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เผยคิดถึงหลานเป็นที่สุด ข่าว

“คุณน้ำผึ้ง” ถวายความไว้อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เผยคิดถึงหลานเป็นที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน ทรงโพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ข่าวในพระราชสำนัก

กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ทรงโพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยกย่องพระกรณียกิจเพื่อปวงชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้รับหน้าที่ประกาศข่าวการสวรรคต 3 เหตุการณ์ สะเทือนหัวใจคนไทยทั้งชาติ ข่าว

ชื่นชม วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าว สวรรคต 3 ครั้ง สะเทือนหัวใจคนไทยทั้งชาติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตหลายชาติ ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
LIVE แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ฟุตบอลโลก 2026 ฟุตบอล

LIVE แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ฟุตบอลโลก 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย วอลเลย์บอล

เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ ลุงเดช ฉกหวย 6 ล้าน ป้าขยัน ก่อนสารภาพเผาจริงกลางนา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สน.พระราชวัง ประชาสัมพันธ์เส้นทาง ขบวนอัญเชิญพระศพฯ ไปยังพระบรมมหาราชวัง ข่าว

สน.พระราชวัง เปิดเส้นทาง ขบวนอัญเชิญพระศพฯ ไปยังพระบรมมหาราชวัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง โพสต์ข้อความถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ข่าวในพระราชสำนัก

ท่านอ่อง โพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาฯ สิ้นพระชนม์ สถิตในใจชาวไทยนิรันดร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยุน ซอก-ยอล” อดีต ปธน. เกาหลีใต้ เจอคุกอีก 30 ปี ส่งโดรนยั่วยุเกาหลีเหนือ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:12 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:12 น.
63
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว งวด 12/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

ตรวจหวยลาว งวด 12/6/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/6/69 ดูแล้วรีบซื้อ ก่อนหมดแผง

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/6/69 ดูแล้วรีบซื้อ ก่อนหมดแผง

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569

ย้อนพระดำริ “กลัวคนอื่นจะว่าฉันซ่า” จุดกำเนิดมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) น้ำพระทัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยามบ้านเมืองวิกฤต

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบแบ่งกลุ่ม ครบ 12 กลุ่ม

เผยแพร่: 12 มิถุนายน 2569
Back to top button