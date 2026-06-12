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อดีตช่างพระเกศา เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำ ครั้งถวายงานให้พระองค์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:01 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:01 น.
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อดีตช่างพระเกศา เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำแสนประทับใจ ครั้งถวายงานให้พระองค์ กับประโยคพลิกชีวิต “พี่สิกตัดผมให้ภาหน่อย”

ภายหลังสำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เรื่องการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ท่ามกลางเสียงสะอื้นของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งประเทศที่แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์

ล่าสุด คุณสิก อดีตช่างพระเกศา ที่เคยถวายงานให้กับ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ได้โพสต์เล่าเรื่องราวความประทับใจอันเป็นความทรงจำแสนดีงามที่จดจำไปตลอดชีวิตว่า

“ฉันเคยเป็นช่างพระเกศาให้พระองค์ภาอยู่ช่วงนึง …ตอนนั้น ได้รับเชิญให้เข้าวังศุโขทัย สู่พระตำหนักพัชราภิรมย์ เพราะท่านเป็นเพื่อนสนิทกับสอ น้องชาย ทรงมีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำพระสหาย ซักพักพระองค์ก็ให้เอาเก้าอี้มาตั้งแล้วบอกว่า “พี่สิกตัดผมให้ภาหน่อย”

สิกตอนนั้นเพิ่งเริ่มตัดผมใหม่ ๆ ไม่มั่นใจเลย พระองค์ท่านบอก เอาเลย ลุยเลย จำได้ว่าพระเกศาเยอะมาก แน่นหัวไปหมดตัดออกมากองใหญ่มาก ตัดเสร็จทรงวิ่งไปสระผมเองแล้ววิ่งลงมาใหม่แล้วก็ประทานไวน์ให้แก้วนึง

ท่านให้สิกกินข้าวร่วมกับพระสหาย ทรีตสิกเป็นพระสหายคนนึงเลยล่ะ ซักพักท่านบอกแปปนะ ภามีเรียน แล้วท่านก็ไปที่โต๊ะทรงงาน ช่วงนั้นท่านเรียนที่เบิร์คลีย์ … ข่าวลือสะพัดว่า ทรงจ้างคนมาเรียน จ้างคนมาทำวิทยานิพนธ์ แต่จากที่ได้รู้จักกับท่านในช่วงเวลานึง ท่านเรียนเองชัวร์ๆ

มีวันนึง สิกเดินสยามดิส คนเยอะมาก แล้วมีคนบอกว่า พระองค์ภาเสด็จ ท่านลงบันไดเลื่อนมาแล้วหันมาเห็นสิก
ท่านโบกมือแล้ววิ่งเข้ามาหา พี่สิก ๆๆๆ คนมองทั้งทาง แต่นี่ดีใจมาก เท่สุดๆเพราะพระองค์ภามาทักด้วย คนคงสงสัยว่าอีนี่ใครอะ

ก็เป็นเจ้าคนเดียวที่รู้จักแบบส่วนตัว ถ้าไม่สนเรื่องยศ ก็ผู้หญิงวัยรุ่นสดใสคนนึงอะแหละ ตอนทำงานก็จริงจัง เรียนก็ตั้งใจ ชวนเพื่อนมาบ้านมานั่งเม้า เวลาไปเที่ยวก็ปล่อยจอยสุด ๆ สิกเคยไปเที่ยวตึ้งๆกะท่านหลายครั้งอยู่ ถ้าเป็นเพื่อนก็น่าคบหาเลยล่ะ

จากความทรงจำ … ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย”

อดีตช่างพระเกศา เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำ ครั้งถวายงานให้พระองค์-1

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อ้างอิงจาก : FB Sikawat Luesopon

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 16:01 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:01 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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