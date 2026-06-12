หลักฐานมัดตัว! แม่ใจเหี้ยมใช้ยางยืดรัดคอลูก 3 คน สังหารโหด อ้างวิกลจริต
อัยการเปิดหลักฐานมัดตัว แม่ใจโหดฆ่าลูก 3 คนด้วยยางยืดออกกำลังกาย อ้างป่วยจิตเวช เตรียมสู้คดี-ฟ้องกลับหมอรักษาผิดพลาด สาเหตุสังหารลูกน้อย
คดีสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในเมืองดักซ์เบอรี รัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2023 กำลังถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง เมื่ออัยการรัฐได้เปิดเผยรายละเอียดพฤติการณ์สุดโหดเหี้ยมของ ลินด์ซีย์ แคลนซี ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุสังหารลูกน้อยทั้ง 3 คนของตัวเอง ด้วยการใช้ยางยืดสำหรับออกกำลังกายรัดคอลูกแท้ ๆ จนสิ้นใจ
อัยการระบุว่า แพทริก แคลนซี ผู้เป็นสามีของผู้ก่อเหตุและพ่อของเด็กน้อยผู้เคราะห์ร้ายทั้ง 3 คน กลับมาพบลูก ๆ ในห้องใต้ดิน พร้อมกับยางยืดวางเคียงข้างตัวเด็ก ซึ่งขัดแย้งกับข้อสันนิษฐานว่าเธอแค่ผูกทิ้งไว้แล้วเดินจากไป หลักฐานบ่งชี้ชัดเจนว่าเธอใช้มือดึงยางยืดรัดคอเด็กแต่ละคนจนเสียชีวิตด้วยความตั้งใจ
บันทึกเสียงการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินของแพทริก จะถูกนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในชั้นศาล ซึ่งอัยการระบุว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงถึงความโหดร้ายและเจตนาในการกระทำ
ขณะที่ทาง ลินด์ซีย์ แคลนซี เตรียมสู้คดีด้วยการอ้างว่า เธอมีปัญหาสุขภาพจิต และได้มีการฟ้องแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเธอด้วงย โดยระบุว่า ด้รับวินิจฉัยผิดพลาดและได้รับยาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้
ขณะนี้คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของศาล โดยจะเริ่มการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้
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อ้างอิงจาก : nypost
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