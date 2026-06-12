กรมเจ้าท่า จัดเรือตรวจการณ์ รับ-ส่งประชาชน ถวายสักการะพระศพฯ 3 เส้นทาง
กรมเจ้าท่า อำนวยความสะดวก จัดเรือตรวจการณ์รับส่งประชาชน เข้าถวายน้ำสรง-ถวายสักการะพระศพฯ ฟรี 3 เส้นทาง เริ่ม 13-27 มิ.ย. 2569
12 มิ.ย. 2569 เพจเฟซบุ๊ก กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Forces Headquarters โพสต์ประชาสัมพันธ์ประชาชนในการเดินทางเข้าถวายน้ำสรง-ถวายสักการะพระศพฯ ระบุว่า
กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า อำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดเรือตรวจการณ์ ให้บริการ รับ – ส่งประชาชน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา 3 เส้นทาง รับที่ท่าเรือวัดอรุณฯ และท่าเรือวัดระฆัง นำส่งท่าเรือท่าช้าง ระหว่างวันที่ 13 – 27 มิถุนายน 2569 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ 14.00 น. จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ
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