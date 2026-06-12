บันเทิง

พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งเข้าเฝ้าฯ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 15:32 น.
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พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งเข้าเฝ้าฯ

พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งได้เข้าเฝ้าฯ พระสรวลอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา และ พระจริยวัตรอันงดงาม ยังคงประทับอยู่ในดวงใจ

ภายหลังสำนักพระราชวังประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ด้วยพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภี (ช่องท้อง) จากการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ความดันพระโลหิตต่ำ พระหทัยเต้นผิดจังหวะ การแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติ แม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เวลา 19 นาฬิกา 48 นาที ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชันษาปีที่ 47

ล่าสุดผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง พชร์ อานนท์ ได้เผยแพร่ภาพความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าฯ และร่วมบันทึกภาพกับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ บริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อหลายปีที่ผ่านมา พร้อมย้อนเล่าความทรงจำเกี่ยวกับ แร็กคูน ระบุว่า

“ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง

สำหรับข้าพระพุทธเจ้า คำว่า “แร็กคูน” จะยังคงเป็นความทรงจำอันงดงาม ที่สะท้อนถึงพระอัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ความเป็นกันเอง และพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอยู่เสมอ
แม้วันนี้พระองค์จะสิ้นพระชนม์แล้ว แต่พระสรวลอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระจริยวัตรอันงดงาม และความทรงจำอันทรงคุณค่าเหล่านั้น จะยังคงประทับอยู่ในดวงใจของข้าพระพุทธเจ้าและผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และขอถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างหาที่สุดมิได้”

พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งเข้าเฝ้าฯ-1 พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งเข้าเฝ้าฯ-2

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อ้างอิงจาก : IG poj_arnon6565

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 15:32 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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