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ป้าแหวว ไม่รอด ตร.แจ้ง “ร่วมกันลักทรัพย์” ไม่เชื่อลุงเดชทำคนเดียว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 15:14 น.
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ป้าแหวว ไม่รอด ตร.แจ้ง "ร่วมกันลักทรัพย์" ไม่เชื่อลุงเดชทำคนเดียว

ช่วงบ่ายวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ตำรวจ สภ.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตัดสินใจแจ้งข้อกล่าวหา “ป้าแหวว” ภรรยาของ “ลุงเดช” ในฐานความผิด “ร่วมกันลักทรัพย์” หลังเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำสารภาพก่อนหน้านี้ของลุงเดชที่ยืนยันว่าลงมือเพียงคนเดียว

ต้นเรื่องคือ นางสาวสายัญ ดอกไม้ วัย 54 ปี หรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า “ป้าขยัน” หญิงสู้ชีวิตชาวตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่หาเลี้ยงตัวด้วยการเก็บผักบุ้งตามท้องนามาขายกำละ 5 บาท ลูกสาวเล่าว่าทั้งชีวิตแกแทบไม่เคยจับเงินถึงหลักหมื่น

งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569 ป้าขยันสั่งจองลอตเตอรี่ไว้ 3 ใบ ที่แผงของ “เจ๊แห้ง” แม่ค้าเจ้าประจำ เป็นเลขท้าย 15, 70 และ 73 โดยทางแผงเย็บรวมสามใบใส่ซองพร้อมเขียนชื่อกำกับไว้ และมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพป้าขยันมารับของและจ่ายเงิน 300 บาทในเช้าวันนั้นจริง ปรากฏว่าหนึ่งในสามใบคือเลข 173770 ซึ่งตรงกับรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทพอดี

ปัญหาคือป้าขยันตรวจหวยเองไม่เป็น ตกเย็นวันที่ 1 แกจึงถือหวยไปให้เพื่อนบ้านชื่อ “แหวว” ช่วยตรวจ ฝ่ายป้าขยันเล่าว่าแหววตรวจแล้วบอกว่าถูกรางวัลที่ 1 ถึงขั้นกระโดดกอดแสดงความดีใจ พร้อมแนะนำให้ฝากหวยไว้ก่อนกันถูกขโมย แล้วค่อยพาไปขึ้นเงินในเช้าวันรุ่งขึ้น ป้าขยันจึงฝากไว้และไม่ได้เอาหวยกลับบ้าน

แต่พอเช้าวันที่ 2 มิถุนายน ป้าขยันกลับไปหา กลับเจอ “เดช” สามีของแหวว บอกว่าตรวจแล้วไม่ถูก จากนั้นขยำใบหวยทิ้งลงถังขยะต่อหน้า ป้าขยันคาใจแต่ไม่กล้าโต้แย้งเพราะเป็นคนซื่อและเกรงใจ

ความสงสัยค้างอยู่หลายวัน จนวันที่ 4 มิถุนายน ป้าขยันไปซื้อใบตรวจเลขที่แผงเจ๊แห้ง เจ๊แห้งยืนยันว่าเลข 173770 คือรางวัลที่ 1 จึงพากันไปค้นถังขยะ แต่เจอลอตเตอรี่เพียง 2 ใบ ส่วนใบลงท้าย 70 ที่เชื่อว่าเป็นใบถูกรางวัลกลับหายไป เรื่องจึงนำไปสู่การแจ้งความที่ สภ.สวรรคโลก และกลายเป็นกระแสใหญ่หลังออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ซึ่งคำให้การของสองฝ่ายขัดกันชัดเจน

ระหว่างสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยส่งหนังสือถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้อายัดสลากใบดังกล่าว หมายความว่าหากใครนำไปขึ้นเงินจะยังไม่มีการจ่ายจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติ โดยตำรวจระบุว่าจากพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าป้าขยันเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตัวจริง ทั้งคำยืนยันของเจ๊แห้งที่ว่าป้าขยันสั่งจองเลขท้าย 70 ไว้จริง ภาพต้นขั้วสลาก และภาพวงจรปิดขณะจ่ายเงินซื้อหวย

ต่อมา วันที่ 11 มิถุนายน ลุงเดช จนยอมรับสารภาพว่าตนเป็นคนนำลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ของป้าขยันไปจริง โดยอ้างว่าได้เผาทำลายทิ้งไปแล้วในช่วงที่เรื่องกลายเป็นข่าวดัง และบอกว่าลงมือเพราะความโลภ ส่วนป้าแหววภรรยาของตนอ้างว่าไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์

ทว่าล่าสุดช่วงบ่ายวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ตำรวจ สภ.สวรรคโลก เชิญตัวป้าแหววเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม เนื่องจากยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของลุงเดชที่ว่าทำเพียงลำพัง

พ.ต.อ.นิคม พรมพิราม เปิดเผยว่าขณะนี้พยานหลักฐานจากการสืบสวนโยงมาถึงตัวป้าแหววในฐานะผู้นำลอตเตอรี่ไปเก็บไว้ ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาป้าแหววฐานร่วมกันลักทรัพย์ และจะพิจารณาแจ้งข้อหาอื่นเพิ่มเติมต่อไป เท่ากับว่าจากเดิมที่ดูเหมือนเป็นการกระทำของคนเดียว คดีนี้กำลังขยายผลไปสู่ผู้เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งคน ซึ่งต้องติดตามต่อว่าบทสรุปสุดท้ายของหวย 6 ล้านที่ถูกอายัดไว้จะลงเอยอย่างไร

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 15:14 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 15:14 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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