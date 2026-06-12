กรมอุทยานฯ ย้อนวันวาน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเยือนภูสอยดาว
กรมอุทยานฯ เผยภาพความทรงจำ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเยือนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ทรงประทับแรมลานสน-ปลูกต้นสนสามใบ
เพจเฟซบุ๊ก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพชุด ย้อนรอยพระจริยวัตร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ณ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว พร้อมข้อความระบุว่า
หากกล่าวถึงหนึ่งในผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และงดงามเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ชื่อของ “อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว” ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ย่อมเป็นจุดหมายในใจของใครหลายคน แต่สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกผืนทรายและลานสนแห่งนี้ ยังเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำอันเป็นมหามงคลและซาบซึ้งใจอย่างมิรู้ลืม
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม พุทธศักราช 2552 ผืนป่าภูสอยดาวได้มีโอกาสต้อนรับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มายังอุทยานแห่งชาติแห่งนี้
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะอันแรงกล้า ด้วยการทรงพระดำเนินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติและเส้นทางผู้พิชิตยอดภูสอยดาว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นเส้นทางที่ลาดชันและต้องใช้กำลังกายอย่างมาก ทรงประทับแรมท่ามกลางธรรมชาติบนลานสนร่วมกับพระสหายด้วยความเรียบง่ายและเป็นกันเอง ทรงเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล
ไม่เพียงแต่ความเรียบง่ายในพระจริยวัตร พระองค์ยังทรงแสดงพระเมตตาคุณต่อระบบนิเวศอย่างลึกซึ้ง โดยได้ทรงปล่อยกล้วยไม้ “เอื้องแซะ” กลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ และทรงร่วมปลูก “ต้นสนสามใบ” ร่วมกับคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และอนุสรณ์แห่งความทรงจำ
ในวันนี้ แม้เวลาจะผ่านพ้นไป แต่ภาพสะท้อนแห่งพระเมตตาและรอยพระบาทที่ทรงประทับไว้ ณ ลานสนภูสอยดาว จะยังคงเป็นมิ่งขวัญ เป็นกำลังใจ และเป็นสิ่งเตือนใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทุกคน มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล รักษา และปกป้องผืนป่าแห่งนี้อย่างสุดความสามารถ…
ในวันนี้ ต้นสนที่ทรงปลูกได้เติบโตหยั่งรากลึก เช่นเดียวกับพระเมตตาคุณและภาพความประทับใจที่ยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราชาวกรมอุทยานแห่งชาติฯ และพสกนิกรไทยตราบนิจนิรันดร์
ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
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