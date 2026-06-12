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คดีสลด! ชายฆ่าข่มขืนแฟนสาว ทิ้งศพคาเตียง ก่อนหนีซื้อบริการ ขุดประวัติโหด หึงหวงหนัก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:01 น.
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ชายวัย 38 ปี ฆ่าแฟนสาว หนีไปซื้อบริการทางเพศ

ศาลไต่สวนชายวัย 38 ปี ล่วงละเมิด-บีบคอแฟนสาวเสียชีวิตคาบ้านพัก ก่อนหนีไปหาหญิงขายบริการ ขุดประวัติช็อก ชอบควบคุมชีวิต-ใช้ความรุนแรง

ศาลเมืองพอร์ตสมัธ เปิดการไต่สวนคดีฆาตกรรม โจอันนา เดอร์คัซ หญิงวัย 37 ปี โดยมี สตีเฟน เซ็กซ์ตัน แฟนหนุ่มวัย 38 ปี อาชีพช่างวิศวกรรมทางทะเล ตกเป็นผู้ต้องหา ก่อเหตุข่มขืนและบีบคอแฟนสาวจนเสียชีวิต ทิ้งศพไว้ในบ้านพักที่เมืองวอเตอร์ลูวิลล์ มณฑลแฮมป์เชียร์ ก่อนจะเดินออกจากบ้านไปหาหญิงขายบริการทางเพศถึง 2 ครั้ง

นิโคลา แชนนอน อัยการผู้รับผิดชอบคดี ให้ข้อมูลว่าทั้งคู่คบหากันมา 3 ปี ฝ่ายชายแสดงชอบควบคุมและบีบบังคับชีวิตฝ่ายหญิง มีการใช้ความรุนแรงและข่มขู่ จนถึงเดือนธันวาคม 2566 โจอันนาเริ่มหวาดกลัว เธอเคยเล่าให้พี่สาวฟังว่าเขาพยายามบีบคอ แต่เธอผลักเขาออกไปได้

นอกจากนี้ยังเคยแย่งโทรศัพท์ รวมถึงพังโทรศัพท์และแล็ปท็อปของเธอเวลาโมโห ทั้งยังแสดงอาการหึงหวง หวาดระแวง และพยายามตัดขาดเธอจากคนรอบข้าง คณะลูกขุนยังรับทราบประวัติเก่าของจำเลย สตีเฟน เซ็กซ์ตัน เคยทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาและแฟนเก่าหลายคนมาก่อน

ก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมไม่ถึง 3 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายเดินทางไปเยี่ยมโจอันนาที่บ้านเพื่อตรวจดูความเรียบร้อย โจอันนาซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดหางาน เล่าให้ตำรวจฟังว่าแฟนหนุ่มเป็นคนชอบบงการ หลงตัวเอง และไม่พอใจเวลาเธอออกไปข้างนอก ทั้งยังมีพฤติกรรมชอบทรมานจิตใจ เวลาเขาฟิวส์ขาดเขาจะหยุดตัวเองไม่ได้

อัยการระบุว่า โจอันนาตัดสินใจผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่บอกตำรวจว่าเขาไม่เคยพยายามบีบคอเธอ ตำรวจจึงมองข้ามสัญญาณเตือนอันตรายทั้งหมด และไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกล้าลงมือทำร้ายรุนแรงเมื่อรู้ว่าฝ่ายหญิงพยายามจะตีจาก อัยการมองว่าการมองโลกในแง่ดีและความเห็นอกเห็นใจของเธอเป็นเหตุของการเสียชีวิต

ในวันเกิดเหตุ อาร์เลตา พี่สาวของโจอันนา เดินทางมาที่บ้านของน้องส่วเพราะกังวลที่อีกฝ่ายไม่รับโทรศัพท์ เมื่อมาถึงพบสุนัข 2 ตัววิ่งพล่านด้วยความกระวนกระวาย ส่วนสตีเฟนมีท่าทีหวาดกลัว เขาอ้างว่าโจอันนาออกไปเที่ยวกับเพื่อน แต่อาร์เลตาไม่เชื่อ จึงผลักเขาออกแล้วเดินเข้าไปในบ้าน ก่อนจะพบน้องสาวนอนนิ่งสนิทอยู่บนเตียง

อาร์เลตาวิ่งลงมาข้างล่างและตะโกนใส่เขาว่า “แกฆ่าน้องฉัน” ตอนนั้นเขายืนอยู่ในห้องครัวพร้อมถือมีดในมือ เขามองหน้าเธอและพูดว่า “เธอห้ามออกไปไหน” อาร์เลตาเล่าความรู้สึกตอนนั้นว่าเหมือนอยู่ในหนัง ทุกอย่างดูไม่สมจริงและเธอกลัวจนตัวแข็ง ทันใดนั้นเขาหันมีดเข้าหาตัวเองและจ่อไปที่ข้อมือ เธอจึงอาศัยจังหวะนั้นวิ่งหนีออกมา

ผลการชันสูตรศพพบรอยกระดูกหักภายในคอทั้งสองข้างของโจอันนา อัยการชี้ว่าบาดแผลเกิดจากฝ่ายชายใช้ท่อนแขนหรือข้อพับแขนรัดคอ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบดีเอ็นเอของสตีเฟนบนร่างผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นหลักฐานมัดตัวเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ

ขณะนี้สตีเฟนให้การปฏิเสธข้อหาฆาตกรรม ข่มขืน และพฤติกรรมควบคุมบีบบังคับ 2 กระทง ศาลยังคงดำเนินการไต่สวนคดีนี้ต่อไป

โจอันนา เดอร์คัซ

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 16:01 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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