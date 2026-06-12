เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าหญิงนักกฎหมาย จากอัยการไทยสู่ผู้สนับสนุนข้อกำหนดกรุงเทพ
เปิดพระประวัติด้านกฎหมาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากการศึกษาที่ธรรมศาสตร์และคอร์เนล สู่พระกรณียกิจเพื่อผู้ต้องขังหญิงและกระบวนการยุติธรรม
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นที่จดจำของคนไทยในฐานะ “เจ้าฟ้านักกฎหมาย” จากพระปรีชาสามารถด้านนิติศาสตร์ งานอัยการ และพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการดูแลผู้ต้องขังหญิงและกลุ่มเปราะบางในระบบยุติธรรม
สำนักพระราชวังออกประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 19 นาฬิกา 48 นาที ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชันษาปีที่ 47 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี และประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กับบทบาท เจ้าฟ้านักกฎหมาย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระประวัติด้านการศึกษาของพระองค์ผูกพันกับสายกฎหมายอย่างเด่นชัดตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 และทรงสำเร็จรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากนั้นทรงจบหลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในปีการศึกษา 2547
ต่อมา พระองค์เสด็จไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่ Cornell Law School สหรัฐอเมริกา ทรงสำเร็จปริญญา Master of Laws หรือ LL.M. ในปี 2002 และ Doctor of Juridical Science หรือ J.S.D. ในปี 2005 ข้อมูลจาก UNODC ระบุว่า พระนิพนธ์ระดับปริญญาเอกของพระองค์เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางพระกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในเวลาต่อมา
จากสายงานอัยการสู่เวทีระหว่างประเทศ
หลังทรงสำเร็จการศึกษา พระองค์ทรงเริ่มรับราชการในสายงานอัยการ โดยทรงดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย สำนักงานอัยการสูงสุด ในปี 2549 ต่อมาทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอัยการจังหวัด และอัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 เส้นทางราชการดังกล่าวทำให้พระองค์ทรงมีประสบการณ์ตรงในระบบยุติธรรมไทย ไม่ใช่เพียงในเชิงทฤษฎีจากตำรา
นอกจากงานด้านอัยการในประเทศ พระองค์ยังทรงมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ระหว่างปี 2555-2557 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรีย และผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา อีกทั้งทรงมีบทบาทในคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ CCPCJ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญของสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โครงการกำลังใจและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
หนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของพระองค์ คือการทรงริเริ่ม “โครงการกำลังใจ” ในปี 2549 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง หญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำ และเด็กที่เกิดจากผู้ต้องขัง พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ โอกาสทางอาชีพ และการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
ข้อกำหนดกรุงเทพ มาตรฐานสำคัญเพื่อผู้ต้องขังหญิง
แนวทางดังกล่าวต่อยอดสู่โครงการ Enhancing Lives of Female Inmates หรือ ELFI ซึ่งสนับสนุนการผลักดันมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง จนนำไปสู่ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือ United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders หรือ Bangkok Rules ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองในปี 2553
ข้อกำหนดกรุงเทพมีทั้งหมด 70 ข้อ ใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง หลักสำคัญของข้อกำหนดนี้คือการคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในเรือนจำ ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย การตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูบุตร และโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างเหมาะสม
บทบาททูตสันถวไมตรี UNODC และมรดกด้านกฎหมาย
ในปี 2560 UNODC แต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทบาทนี้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และการส่งเสริมหลักนิติธรรมในภูมิภาค
พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แสดงให้เห็นว่ากฎหมายไม่ได้มีหน้าที่เพียงลงโทษผู้กระทำผิด แต่ยังสามารถใช้คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคืนโอกาสให้ผู้ที่เคยพลาดได้อีกครั้ง พระนาม “เจ้าหญิงนักกฎหมาย” จึงไม่ได้มาจากวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่มาจากพระวิริยะในการนำองค์ความรู้ด้านกฎหมายไปใช้กับชีวิตของผู้คนจริง ๆ
สำหรับวงการกฎหมายไทย พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้ประเด็นผู้ต้องขังหญิงและสิทธิของกลุ่มเปราะบางในกระบวนการยุติธรรมได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งในประเทศและในระดับสหประชาชาติ พระกรณียกิจเหล่านี้จึงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและมาตรฐานยุติธรรมสากล
แหล่งอ้างอิง
- หน่วยราชการในพระองค์ / ประกาศสำนักพระราชวัง
- MGR Online
- Cornell Law School
- UNODC
- OHCHR: Bangkok Rules PDF
- Thailand Institute of Justice: Bangkok Rules
ติดตาม The Thaiger บน Google News: