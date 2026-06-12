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ดร.อรรถวิชช์ เปิดภาพอดีต เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมัยเรียน ทรงเป็นที่รักของทุกคน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 14:54 น.
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ดร.อรรถวิชช์ โพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เปิดภาพย้อนอดีต ดร.อรรถวิชช์ เผยเรื่องราวประทับใจ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยกย่องความเรียบง่าย ทรงเป็นกันเองตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงการทรงงานเพื่อชาติ

ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เล่าความทรงจำ 3 ช่วงชีวิตสุดประทับใจ พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำในฐานะเจ้านายที่รักยิ่ง

“บันทึกนี้เพื่อระลึกถึง ‘พระองค์ภา’ ในมุมของผม เจ้านายที่รักยิ่ง

สมัยเรียนนิติ ธรรมศาสตร์ ผมทราบข่าวว่าโต๊ะกลุ่มรพีพัฒน์ของเรามีน้องใหม่เข้ากลุ่มเป็นพระเจ้าหลานเธอ ความซ่าของผมกลายเป็นความเกร็งทันที แต่เมื่อพระองค์ท่านตรัสว่า ‘เราชื่อภา เพื่อน ๆ เรียกว่า ท่าน พี่ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ก็ได้’ ความเกร็งของผมเลยหายไป กลายเป็นความประทับใจและเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้น

จริง ๆ อายุเราเท่ากัน แต่ผมเกิดต้นปี ท่านเกิดปลายปี ผมสอบเทียบไม่ได้เรียนม.6 เลยกลายเป็นรุ่นรหัส 38 ส่วนท่านรหัส 40 ชีวิตที่ธรรมศาสตร์ท่านเป็นกันเองมาก เดินไปกินส้มตำร้านกิ้ว ที่ท่าพระจันทร์ด้วยกันกับกลุ่มซื้อของก็ต่อคิว ใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาลัยทั่วไป แต่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างตามหมายสำนักพระราชวัง ท่านเป็นคนสนุกสนาน และมีวินัยมาก ไม่เคยถือตัว พี่น้องเพื่อน ๆ รักท่านทุกคน

ตอนปี 2 ท่านจัดงานรับน้องใหม่เข้ากลุ่มรพีพัฒน์ รุ่นท่านก็จัดกิจกรรมเป็นฐาน ๆ เล่นเกม เขียนสีแต่งหน้าน้องปี1 ผมได้ทีจึงทูลทักว่า ‘ตอนท่านอยู่ปี1 ท่านไม่ได้ถูกรับน้อง ท่านควรถูกรับน้องซ่อมหน่อยมั้ย’ … ทีนี้จะเหลือเหรอครับ เมื่อท่านทรงอนุญาต พวกเราก็วาดสีบนหน้าพระองค์ท่าน ท่านก็หัวเราะ พวกเราก็หัวเราะเป็นความรู้สึกที่จำไม่มีวันลืม.. จนถึงวันนี้ผมยังคิดอยู่ว่า เราทำไปได้ยังไงเนี่ย

ความจำยกให้เป็นหนึ่ง ผมเคยติววิชาเอกเทศสัญญาสองให้ท่าน คะแนนออกมาเท่ากันเลย จับประเด็นเร็ว จำแม่น และเมื่อจบจากธรรมศาสตร์ ถึงคราวต้องไปเรียนต่อที่อเมริกา ผมไปเรียนที่บอสตัน ส่วนท่านไปเรียนที่นิวยอร์ก มหาวิทยาลัย Cornell ผมเคยขับรถไปเยี่ยมท่าน ภาพที่เห็นคือ อากาศหนาวท่านเดินอยู่คนเดียวหิ้วเป้หนังสือใบใหญ่ ๆ ผมคิดว่าท่านคงเหงา เพราะมหาลัยอยู่ในป่าหนาวมาก ท่านเรียนจนจบปริญญาเอกที่ Cornell ท่านเรียนเก่งและอดทนมาก

ในช่วงชีวิตเริ่มต้นการทำงาน ผมรับราชการที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เป็นตัวแทนไปประชุมกฎหมายที่UN นิวยอร์ก ตอนนั้นท่านเป็นเจ้าหน้าที่การทูตประจำที่ UN ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าใครได้ประจำ UN สหประชาชาติสำนักงานในนิวยอร์กจะต้องเป็นคนที่เก่งจริงและแม่นยำกฎหมาย ผมเห็นท่านทำงานจริงจังมากและอยู่ต่างประเทศมานาน ทั้งเรียนทั้งทำงาน เลยชวนท่านว่ากลับไปทำงานเมืองไทยดีหรือไม่ กฎหมายอาญาที่เรียนมาเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอีกมาก และอีกไม่นานท่านก็กลับจริง ท่านมาเป็นอัยการได้ทำคดีจริง และเป็นที่รักของเพื่อนอัยการเหมือนเคย ท่านวางตัวเรียบง่าย พักกลางวันยังบังเอิญมาพบท่านกับเพื่อน ๆ อัยการมาทานก๋วยเตี๋ยวในซอยเสือใหญ่อุทิศฝั่งตรงข้ามสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เลย พระองค์ภาทำงานที่ไหนคนก็รัก เป็นกันเอง

พระองค์ภาเป็นความหวังของท่านพ่อและคนไทย ทรงเป็นทั้งนักการทูต นักกฎหมายและนายทหาร ครบเครื่องในคนเดียว ผมเสียใจ เสียดายและคิดถึงพระองค์ภาที่สุด

ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ข้าพระพุทธเจ้า ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ดูน้อยลง”

ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เล่าย้อนถึงพระองค์ภา
ภาพจาก Facebook : อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา และ ดร.อรรถวิชช์
ภาพจาก Facebook : อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 14:47 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 14:54 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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