ฟารีดา เดือดจัดหลังทัวร์ลงไม่หยุด ลั่น เกลียดประเทศไทย ขออำลาถาวร

ฟารีดา ไม่ทนแล้ว! โพสต์แคปชั่นเดือดหลังทัวร์ลงไม่หยุดปมดรามา ติณติณ New Country ลั่น เกลียดประเทศไทย ขออำลาถาวร
ดูเหมือนว่าสถานการณ์ควมกดดันจากประเด็นดรามาร้อนของ ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที หลังจากเจอกระแสตีกลับทั้งปมแฉนักร้องดัง ติณติณ New Country รวมถึงประเด็นล่าสุดที่เจ้าตัวโพสต์ว่า “เครียดจนน้ำคร่ำแตก” แต่สุดท้ายก็มาเฉลยความจริงหลังแพทย์ตรวจวินิจฉัยแล้ว สรุปคือเป็นแค่ “ท่อปัสสาวะอักเสบ” เท่านั้น และเด็กในท้องยังปลอดภัยปกติดี
ล่าสุดเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ดันไปแคปภาพแคปชั่นสั้น ๆ ในอินสตาแกรมของ ฟารีดา เอาไว้ได้ทัน โดยนักร้องสาวโพสต์ตัดพ้อว่า เกลียดประเทศไทย ลาก่อนประเทศไทย คงลาจากประเทศไทยนี้ไปอีกจะไม่กลับมาเหยียบอีกตลอดไป งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตรวมตัวมุงใส่ใจกันอย่างหนัก
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อ้างอิงจาก : IG fariidaatpv, FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
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