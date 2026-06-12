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“คุณน้ำผึ้ง” ถวายความไว้อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เผยคิดถึงหลานเป็นที่สุด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 14:42 น.
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"คุณน้ำผึ้ง" โพสต์ถวายความไว้อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เผยคิดถึงหลานเป็นที่สุด

“คุณน้ำผึ้ง” โพสต์ข้อความ ถวายความไว้อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ หลังสิ้นพระชนม์ เผยคิดถึงหลานเป็นที่สุด ฝากแม่กอด กอดหลานด้วย

12 มิ.ย. 2569 ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก คุณน้ำผึ้ง-ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร แสดงความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยระบุว่า

“ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ เสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผองไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร”

FB/ คุณน้ำผึ้ง-ดร.หม่อมหลวงณฐภา กิติยากร

ก่อนหน้านี้ คุณน้ำผึ้ง โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่า “ครบ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 2568 คิดถึงแม่ คิดถึงพ่อ คิดถึงหลานเป็นที่สุด และตอนนึ้หลาน คงได้ไปกราบและกอดสมเด็จย่า ท่านยายและคุณตาแล้ว หนูฝากแม่กอด กอดหลานด้วยจ้ะ”

โพสต์วิดีโอของ คุณผึ้ง
TikTok/ @honeywaterbee215

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 14:42 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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