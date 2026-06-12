สถานทูตหลายชาติ ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์
สถานทูตหลายชาติ ตัวอย่างเช่นสถานทูตสหรัฐฯ ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์
เพจเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำไทย และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สารจากเอกอัครราชทูตฌอน โอนีลล์ ต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ
ในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เราร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเรา ในช่วงเวลาแห่งความอาดูรนี้”
เช่นเดียวกันกับ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ระบุว่า “สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และพสกนิกรชาวไทย
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอน้อมรำลึกในพระกรณียกิจและพระปณิธานของพระองค์ในการส่งเสริมความยุติธรรม หลักนิติธรรม และสิทธิสตรี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องทั้งในประเทศไทยและในประชาคมระหว่างประเทศ พระกรณียกิจในองค์การสหประชาชาติ ตลอดจนการทรงงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จะคงไว้ซึ่งคุณูปการอันสำคัญสืบไป
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสขอน้อมรำลึกในพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของไทย และขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้”
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวญี่ปุ่น ขอน้อมถวายความอาลัยต่อข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาลไทย และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการมาตลอดระยะเวลาหลายปี อันก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาราชอาณาจักรไทยและการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย โดยได้เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นหลายครั้ง รวมถึงทรงบรรยายพิเศษ ณ สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารงานยุติธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNAFEI) และทรงเข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวมาราธอน ประชาชนชาวญี่ปุ่นต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเคารพเทิดทูนในพระเกียรติคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และขอร่วมภาวนาให้ดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาลัย”
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