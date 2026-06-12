วอลเลย์บอล

เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 13:55 น.
78
เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย

ผลวอลเลย์บอลผู้หญิง AVC Cup 2026 คาซัคสถานชนะเวียดนาม 3-2 เซต หยุดสถิติไร้พ่าย 23 นัดรวดของแชมป์เก่า ชวดอันดับโลกแซงไทย

วันที่ 12 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลผู้หญิงเอวีซีคัพ 2026 (2026 AVC Women’s Volleyball Cup) รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดสุดท้าย ที่เมืองแคนดอน ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่า ลงสนามดวลกับทีมชาติคาซัคสถาน

เกมดำเนินไปอย่างดุเดือดถึง 5 เซต จบลงด้วยคาซัคสถานพลิกสถานการณ์เอาชนะไปได้ 3-2 เซต ด้วยคะแนน 18-25, 25-19, 23-25, 25-22, 15-13 คริสตินา เบโลวา ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมไป 21 คะแนน เจนนา ซีโรเยชกินา ช่วยบวกเพิ่มอีก 21 คะแนน ฝั่งเวียดนามได้ ตรัน ธิ ทาน ทุย ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้ถึง 25 คะแนน

ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้คาซัคสถานเก็บสถิติชนะ 5 นัดรวด คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มบีไปครอง เวียดนามจบอันดับ 2 ด้วยผลงานชนะ 4 แพ้ 1 ทั้งสองทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบกับคู่แข่งจากกลุ่มเอต่อไป

ความพ่ายแพ้ของทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงเวียดนามถือเป็นการหยุดสถิติไร้พ่าย 23 นัดติดต่อกันในรายการระดับเอวีซี ไม่เคยเสียท่าให้ใครมาตั้งแต่ปี 2566 รวมระยะเวลา 4 ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกัน จนมาพลาดปราชัยในเกมล่าสุด

อันดับโลกเวียดนาม ล่าสุดอยู่อันดับ 27 มี 143.93 คะแนน จากการโดนลบไป -4.96 แต้ม ยังแซงไทยไม่สำเร็จ ซึ่งรั้งอันดับ 13 ของโลก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
กรมเจ้าท่า ให้บริการเรือตรวจการณ์ รับส่งประชาชน เข้าถวายสักการะพระศพฯ ฟรี ข่าว

กรมเจ้าท่า จัดเรือตรวจการณ์ รับ-ส่งประชาชน ถวายสักการะพระศพฯ 3 เส้นทาง

11 นาที ที่แล้ว
พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งเข้าเฝ้าฯ บันเทิง

พชร์ อานนท์ น้อมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ย้อนเล่าความทรงจำครั้งเข้าเฝ้าฯ

18 นาที ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ เผยภาพความทรงจำ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเยือนภูสอยดาว ข่าว

กรมอุทยานฯ ย้อนวันวาน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จเยือนภูสอยดาว

33 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ฟารีดา เดือดจัดหลังทัวร์ลงไม่หยุด ลั่น เกลียดประเทศไทย ขออำลาถาวร

35 นาที ที่แล้ว
ป้าแหวว ไม่รอด ตร.แจ้ง &quot;ร่วมกันลักทรัพย์&quot; ไม่เชื่อลุงเดชทำคนเดียว ข่าว

ป้าแหวว ไม่รอด ตร.แจ้ง “ร่วมกันลักทรัพย์” ไม่เชื่อลุงเดชทำคนเดียว

36 นาที ที่แล้ว
ดร.อรรถวิชช์ โพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

ดร.อรรถวิชช์ เปิดภาพอดีต เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สมัยเรียน ทรงเป็นที่รักของทุกคน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;คุณน้ำผึ้ง&quot; โพสต์ถวายความไว้อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เผยคิดถึงหลานเป็นที่สุด ข่าว

“คุณน้ำผึ้ง” ถวายความไว้อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เผยคิดถึงหลานเป็นที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์จิกมี-พระราชินีภูฏาน ทรงโพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ข่าวในพระราชสำนัก

กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ทรงโพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยกย่องพระกรณียกิจเพื่อปวงชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้รับหน้าที่ประกาศข่าวการสวรรคต 3 เหตุการณ์ สะเทือนหัวใจคนไทยทั้งชาติ ข่าว

ชื่นชม วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าว สวรรคต 3 ครั้ง สะเทือนหัวใจคนไทยทั้งชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตหลายชาติ ร่วมถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สิ้นพระชนม์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
LIVE แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ฟุตบอลโลก 2026 ฟุตบอล

LIVE แคนาดา พบ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ฟุตบอลโลก 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย วอลเลย์บอล

เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ ลุงเดช ฉกหวย 6 ล้าน ป้าขยัน ก่อนสารภาพเผาจริงกลางนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สน.พระราชวัง ประชาสัมพันธ์เส้นทาง ขบวนอัญเชิญพระศพฯ ไปยังพระบรมมหาราชวัง ข่าว

สน.พระราชวัง เปิดเส้นทาง ขบวนอัญเชิญพระศพฯ ไปยังพระบรมมหาราชวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ่อง โพสต์ข้อความถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ข่าวในพระราชสำนัก

ท่านอ่อง โพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาฯ สิ้นพระชนม์ สถิตในใจชาวไทยนิรันดร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยุน ซอก-ยอล” อดีต ปธน. เกาหลีใต้ เจอคุกอีก 30 ปี ส่งโดรนยั่วยุเกาหลีเหนือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้าราชการไว้ทุกข์-ลดธงครึ่งเสา 15 วัน ถวายอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้าราชการไว้ทุกข์-ลดธงครึ่งเสา 15 วัน ทั่วประเทศตั้งแต่ 12 มิ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “ครูเต้” ครูผู้สร้างนักดนตรีตาบอด นำพานักเรียนทลายกำแพงแห่งข้อจำกัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.กฤษดา เผยภาพมิ่งขวัญช่อง 7 เล่าเบื้องหลัง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงแบกกล้องทีวี ข่าว

นักข่าวช่อง 7 เผยภาพมิ่งขวัญ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงแบกกล้องด้วยพระองค์เอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สโมสรฟุตบอลแมนยูไนเต็ด ร่วมอาลัย รำลึกพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง บันเทิง

ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง ข่าว

วิธีเดินทาง ถวายน้ำสรง-สักการะพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่พระบรมมหาราชวัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แนวทางน้อมรำลึกช่วงไว้ทุกข์ ปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมและสุภาพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เผยกำหนดไว้ทุกข์ 15 วัน งานกีฬา-คอนเสิร์ตสามารถจัดได้ตามปกติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระทรวงดีอีเร่งสอบ หลังมีข่าวข้อมูลส่วนบุคคลคนไทยรั่ว 36 ล้านรายการ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 13:55 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 13:55 น.
78
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย พบ เบลเยี่ยม VNL 2026 ดูออนไลน์ MONOMAX

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันที่ 6 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

เผยแพร่: 6 มิถุนายน 2569
ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง เช็กอันดับโลกล่าสุด

ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 ไทย-จีน นัดที่สอง เช็กอันดับโลกล่าสุด

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569
ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 5 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

ตารางแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ 5 มิ.ย. 69 ครบทุกแมตช์

เผยแพร่: 5 มิถุนายน 2569
Back to top button