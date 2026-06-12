เวียดนาม พลาดแพ้ คาซัคสถาน 2-3 ศึก AVC 2026 อันดับโลกอดแซงไทย
ผลวอลเลย์บอลผู้หญิง AVC Cup 2026 คาซัคสถานชนะเวียดนาม 3-2 เซต หยุดสถิติไร้พ่าย 23 นัดรวดของแชมป์เก่า ชวดอันดับโลกแซงไทย
วันที่ 12 มิถุนายน 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลผู้หญิงเอวีซีคัพ 2026 (2026 AVC Women’s Volleyball Cup) รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี นัดสุดท้าย ที่เมืองแคนดอน ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเวียดนามแชมป์เก่า ลงสนามดวลกับทีมชาติคาซัคสถาน
เกมดำเนินไปอย่างดุเดือดถึง 5 เซต จบลงด้วยคาซัคสถานพลิกสถานการณ์เอาชนะไปได้ 3-2 เซต ด้วยคะแนน 18-25, 25-19, 23-25, 25-22, 15-13 คริสตินา เบโลวา ทำคะแนนสูงสุดให้ทีมไป 21 คะแนน เจนนา ซีโรเยชกินา ช่วยบวกเพิ่มอีก 21 คะแนน ฝั่งเวียดนามได้ ตรัน ธิ ทาน ทุย ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นี้ถึง 25 คะแนน
ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้คาซัคสถานเก็บสถิติชนะ 5 นัดรวด คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มบีไปครอง เวียดนามจบอันดับ 2 ด้วยผลงานชนะ 4 แพ้ 1 ทั้งสองทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบกับคู่แข่งจากกลุ่มเอต่อไป
ความพ่ายแพ้ของทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงเวียดนามถือเป็นการหยุดสถิติไร้พ่าย 23 นัดติดต่อกันในรายการระดับเอวีซี ไม่เคยเสียท่าให้ใครมาตั้งแต่ปี 2566 รวมระยะเวลา 4 ทัวร์นาเมนต์ติดต่อกัน จนมาพลาดปราชัยในเกมล่าสุด
อันดับโลกเวียดนาม ล่าสุดอยู่อันดับ 27 มี 143.93 คะแนน จากการโดนลบไป -4.96 แต้ม ยังแซงไทยไม่สำเร็จ ซึ่งรั้งอันดับ 13 ของโลก
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