กษัตริย์จิกมี แห่งภูฏาน ทรงโพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ยกย่องพระกรณียกิจเพื่อปวงชน
กษัตริย์จิกมีและพระราชินี แห่งภูฏาน ทรงร่วมไว้อาลัยการจากไปของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สดุดีพระกรณียกิจบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศชาติ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน ทรงโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านอินสตาแกรม kingjigmekhesar ระบุข้อความภาษาอีังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า
“สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง
พระองค์ทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อรับใช้ชาติและประชาชนผ่านการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม การสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็ก รวมถึงการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทย สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่และความห่วงใยที่มีต่อผู้อื่น พระวิริยอุตสาหะในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะทำให้พระองค์ทรงได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวาง
ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ไทย และประชาชนชาวไทย เราขอร่วมอาลัยต่อการจากไปของเจ้าหญิงอันเป็นที่รัก ผู้ทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อรับใช้ชาติและสวัสดิภาพของประชาชน
เราขอส่งกำลังใจและคำอธิษฐานไปถึงผู้ที่รู้จักและรักใคร่ในพระองค์ท่านเป็นพิเศษ ซึ่งกำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียในครั้งนี้”
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