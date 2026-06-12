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สน.พระราชวัง เปิดเส้นทาง ขบวนอัญเชิญพระศพฯ ไปยังพระบรมมหาราชวัง
สน.พระราชวัง ประชาสัมพันธ์เส้นทาง ขบวนอัญเชิญพระศพ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
12 มิ.ย. 2569 สถานีตำรวจนครบาลพระราชวัง ประชาสัมพันธ์ เส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยรายละเอียดเส้นทางดังต่อไปนี้
จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- เลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังต์
- เลี้ยวขวาออกถนนพระราม 4
- แยกสามย่าน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท
- แยกพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา
- ผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร
- ผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก
- ถนนราชดำเนินกลาง
- ถนนราชดำเนินใน
- เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน
- เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษไชยศรี
ที่หมาย : พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
สำหรับกำหนดการเคลื่อนพระศพฯ สำนักพระราชวัง กำหนดในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569 เวลา 15.30 จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
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