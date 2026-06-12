Live สหรัฐ พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 พรีวิวก่อนแข่ง

ถ่ายทอดสด สหรัฐอเมริกา พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2568 เวลา 8 โมงเช้า ทาง Monomax
สหรัฐอเมริกาเคยพบกับปารากวัยในศึกฟุตบอลโลกเมื่อปี 1930 เกมนัดนั้นทัพนักเตะอเมริกันเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ เบิร์ต ปาเตเนาด์ ทำแฮตทริกแรกในประวัติศาสตร์สำเร็จ
เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งร้อยปี ทั้งสองชาติต้องกลับมาดวลแข้งกันอีกครั้งในสถานการณ์ที่ต่างไปจากเดิม เกมนัดนี้เป็นแมตช์เปิดสนามของประเทศเจ้าภาพ อเมริกาต้องการโชว์ฟอร์มต่อหน้าแฟนบอลของตนเอง
การแข่งขันในกลุ่มดี มีทีมชาติออสเตรเลียกับตุรกีร่วมสายอยู่ด้วย เกมนัดเช้าวันนี้ ตามเวลาไทย ทีมที่เก็บชัยชนะจะกุมความได้เปรียบในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันที
ลิงก์ดูฟุตบอลโลก : Monomax
วิเคราะห์ความพร้อม ทีมชาติสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศเจ้าภาพต้องแบกรับความคาดหวังอย่างหนักจากแฟนบอล เมาริซิโอ โปเชตติโน กุนซือของทีมใช้เวลาเกือบสองปีสร้างระบบการเล่นเน้นเพรสซิ่งสูงบวกกับการโต้กลับเร็ว อาศัยผู้เล่นแกนหลักอย่าง คริสเตียน พูลิซิช, ไทเลอร์ อดัมส์ รวมถึง เวสตัน แม็คเคนนี
คริสเตียน พูลิซิช ดาวเตะจากเอซี มิลาน ถือเป็นความหวังสูงสุดในการทำประตู เขาผ่านประสบการณ์ลงสนามรับใช้ชาติไปแล้ว 84 นัด กองหน้ายังมี โฟลาริน บาโลกัน สลับกับ ริคาร์โด เปปี เป็นตัวเลือกอันตรายในการจบสกอร์
โปเชตติโนปรับรูปแบบการเล่นมาใช้ระบบ 3-4-3 ทีมมีพัฒนาการดีขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับระบบ 4-2-3-1 แบบเดิม ไทเลอร์ อดัมส์ จับคู่ เวสตัน แม็คเคนนี คุมจังหวะแดนกลาง แนวรุกสามคนได้รับอิสระในการบีบพื้นที่คู่แข่งเพื่อหาจังหวะสวนกลับ
ผลงานอุ่นเครื่องในปี 2026 สหรัฐอเมริกาพลาดท่าแพ้ไปถึง 3 จาก 4 เกม ทีมเคยทำผลงานเบียดชนะปารากวัย 2-1 ในการเจอกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
ทีมชาติปารากวัย คืนสังเวียนบอลโลกอีกครั้ง
ปารากวัยหวนคืนสู่เวทีฟุตบอลโลกอีกครั้งในรอบ 16 ปี ทีมเคยทำผลงานทะลุถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อปี 2010 ทัพนักเตะปารากวัยผ่านรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้มาด้วยสถิติเสียประตูเพียง 10 ลูกจากการลงสนาม 18 นัด
เส้นทางสู่ฟุตบอลโลกของทีมเต็มไปด้วยความน่าสนใจ ช่วงต้นการคัดเลือกทีมเก็บได้เพียง 1 แต้มจาก 3 นัดแรก กุสตาโว อัลฟาโร เข้ามารับตำแหน่งกุนซือเมื่อเดือนสิงหาคม 2024 สถานการณ์ของทีมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปารากวัยสามารถเปิดบ้านเอาชนะทีมใหญ่อย่างอาร์เจนตินากับบราซิลในรอบคัดเลือก
สไตล์การเล่นของปารากวัยมีความชัดเจน กุนซือเน้นจัดระเบียบเกมรับให้เหนียวแน่น นักเตะขยันวิ่งไล่บอล อาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายมากกว่าการต่อบอลบุกทำประตู ผลงานในรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ของทีมจึงมีประตูเกิดขึ้นน้อยที่สุด ทีมยิงคู่แข่งได้ 14 ประตู เสียไป 10 ลูก
ดิเอโก โกเมซ กองกลางวัย 23 ปีจากไบรท์ตันเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามอง เป็นคนทำประตูชัยพาทีมโค่นบราซิลในรอบคัดเลือก ฮูลิโอ เอนซิโซ ตัวรุกวัย 22 ปีจากสตราส์บูร์กถือเป็นไพ่เด็ดในการเปลี่ยนเกม กุสตาโว โกเมซ ปราการหลังกัปตันทีมวัย 33 ปีรับบทผู้นำในแนวรับ เขาผ่านประสบการณ์ลงเล่นทีมชาติมาแล้วถึง 88 นัด
ทายผลบอล สหรัฐอเมริกา VS ปารากวัย
ทัพสหรัฐอเมริกามาพร้อมกับสไตล์เปิดเกมรุก บีบพื้นที่กดดันสูง ต้องการเป็นฝ่ายครองเกม ในขณะที่ปารากวัยจะมาในแผนตั้งรับลึก คอยดูดซับแรงกดดัน และรอจังหวะความผิดพลาดเพื่อสวนกลับ
นักวิเคราะห์ประเมินว่า สหรัฐอเมริกา น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ แต่ปารากวัยจะสร้างความลำบากให้ตลอดทั้งเกม รูปเกมมีแนวโน้มที่จะออกมาค่อนข้างอึดอัด และอาจมีโอกาสจบลงด้วยสกอร์เฉือนชนะเพียง 1-0
สถิติที่น่าสนใจก่อนเกม
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สหรัฐอเมริกา: แพ้เพียงแค่ 1 นัดจากการลงเล่น 9 นัดหลังสุดในรอบแบ่งกลุ่มศึกฟุตบอลโลก
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ปารากวัย: เก็บชัยชนะได้เพียง 1 นัดจากการลงเตะนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก 8 ครั้งที่ผ่านมา
ตัวแปรสำคัญที่จะตัดสินผลการแข่งขันอยู่ที่ฟอร์มของ คริสเตียน พูลิซิช และเพื่อนร่วมทีมในแนวรุก ว่าจะสามารถหาช่องโหว่เพื่อเจาะทะลวงกำแพงแนวรับ 5 คนของปารากวัยได้หรือไม่ หากแนวรุกทัพลุงแซมทำสำเร็จ ชัยชนะจะตกเป็นของเจ้าภาพอย่างแน่นอน แต่หากเจาะไม่เข้า ปารากวัยก็พร้อมที่จะบุกมาฉกแต้มสำคัญออกจาก โซไฟ สเตเดียม (SoFi Stadium) กลับไปได้เช่นกัน
รายชื่อผู้เล่น ฟุตบอลโลก 2026 สหรัฐอเมริกา
โค้ช: เมาริซิโอ โปเชตติโน | กัปตันทีม: ทิม รีม
ผู้รักษาประตู
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แมตต์ ฟรีส (นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี)
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แมตต์ เทอร์เนอร์ (นิว อิงแลนด์ เรโวลูชัน)
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คริส เบรดี้ (ชิคาโก ไฟร์)
แนวรับ
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ทิม รีม (กัปตันทีม) (ชาล็อตต์ เอฟซี)
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แอนโทนี โรบินสัน (ฟูแลม)
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ไมลส์ โรบินสัน (เอฟซี ซินซินเนติ)
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คริส ริชาร์ดส์ (คริสตัล พาเลซ)
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แซร์จินิโอ เดสต์ (พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน)
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โจ สกัลลี (โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค)
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ออสตัน ทรัสตี (เซลติก)
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มาร์ค แมคเคนซี (ตูลูส)
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แมกซ์ อาร์ฟสเตน (โคลัมบัส ครูว์)
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อเล็กซ์ ฟรีแมน (บียาร์เรอัล)
แนวกลาง
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ไทเลอร์ อดัมส์ (เอเอฟซี บอร์นมัธ)
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เวสตัน แม็คเคนนี (ยูเวนตุส)
-
มาลิก ทิลล์แมน (ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน)
-
จิโอ เรย์นา (โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค)
-
คริสเตียน โรลดาน (ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส)
-
เซบาสเตียน เบอร์ฮัลเตอร์ (แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์)
แนวรุก
-
คริสเตียน พูลิซิช (เอซี มิลาน)
-
เบรนเดน อารอนสัน (ลีดส์ ยูไนเต็ด)
-
ทิม เวอาห์ (โอลิมปิก มาร์เซย)
-
โฟลาริน บาโลกัน (เอเอส โมนาโก)
-
ริคาร์โด เปปี (พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน)
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ฮาจิ ไรต์ (โคเวนทรี ซิตี้)
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อเล็กซ์ เซนเดฮาส (คลับ อเมริกา)
รายชื่อทีมชาติปารากวัย
โค้ช: กุสตาโว อัลฟาโร | กัปตันทีม: กุสตาโว โกเมซ
ผู้รักษาประตู
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กาติโต เฟร์นานเดซ (เซร์โร ปอร์เตนโย, 38 ปี)
-
กาสตอน โอลเวรา (โอลิมเปีย, 33 ปี)
-
ออร์ลันโด กิลล์ (ซาน ลอเรนโซ, 26 ปี)
แนวรับ
-
กุสตาโว โกเมซ (กัปตันทีม) (พัลไมรัส, 33 ปี)
-
ฟาเบียน บัลบูเอนา (เกรมิโอ, 34 ปี)
-
จูเนียร์ อลอนโซ (อัตเลติโก มิไนโร, 33 ปี)
-
โอมาร์ อัลเดเรเต (ซันเดอร์แลนด์, 29 ปี)
-
กุสตาโว เบลาซเกซ (เซร์โร ปอร์เตนโย, 35 ปี)
-
ฮวน โฮเซ กาเซเรส (ดินาโม มอสโก, 26 ปี)
-
โฮเซ คานาเล (ลานุส, 29 ปี)
-
อเล็กซานโดร ไมดานา (ตาเยเรส, 20 ปี)
แนวกลาง
-
อันเดรส คูบาส (แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์, 30 ปี)
-
ดิเอโก โกเมซ (ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน, 23 ปี)
-
อเลฮานโดร โรเมโร กามาร์รา / คากู (อัล ไอน์, 31 ปี)
-
ไบรอัน โอเฆดา (ออร์แลนโด ซิตี้, 25 ปี)
-
ดาเมียน โบบาดิยา (เซาเปาโล, 24 ปี)
-
มาติอัส กาลาร์ซา (แอตแลนตา ยูไนเต็ด, 24 ปี)
-
เมาริซิโอ มังกาเลส (พัลไมรัส, 24 ปี)
-
รามอน โซซา (พัลไมรัส, 26 ปี)
-
อิสิโดร ปิตตา (เรดบูลล์ บรากันติโน, 26 ปี)
แนวรุก
-
มิเกล อัลมิรอน (แอตแลนตา ยูไนเต็ด, 32 ปี)
-
อันโตนิโอ ซานาเบรีย (เครโมเนเซ, 30 ปี)
-
ฮูลิโอ เอนซิโซ (สตราส์บูร์ก, 22 ปี)
-
กาเบรียล อาวาลอส (อินดิเพนเดียนเต, 35 ปี)
-
อเล็กซ์ อาร์เซ (อินดิเพนเดียนเต ริบาดาเวีย, 30 ปี)
-
กุสตาโว กาบาเยโร (พอร์ตสมัธ, 24 ปี)
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