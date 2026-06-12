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สรุปไทม์ไลน์ ลุงเดช ฉกหวย 6 ล้าน ป้าขยัน ก่อนสารภาพเผาจริงกลางนา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 14:04 น.
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ย้อนคดีหวยอลเวงสุโขทัย ป้าขยันฝากเพื่อนบ้านตรวจสลากเลข 173770 ก่อนหายปริศนา ตำรวจอายัดรางวัลที่ 1 และนายเดชรับสารภาพว่าเอาไปจริง

คดีหวย 6 ล้านของ ป้าขยัน ชาวจังหวัดสุโขทัย เดินมาถึงจุดสำคัญ หลัง นายเดช เพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลอตเตอรี่ ยอมรับกับตำรวจว่าเป็นคนนำสลากรางวัลที่ 1 หมายเลข 173770 ไปจริง ก่อนอ้างว่าเผาทำลายทิ้งกลางนา เพราะกลัวความผิดหลังเรื่องกลายเป็นข่าวใหญ่

ไทม์ไลน์คดีหวย 6 ล้าน ป้าขยัน

จุดเริ่มต้นของเรื่องเกิดจากนางสาวสายัญ ดอกไม้ หรือ “ป้าขยัน” ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2569 จำนวน 3 ใบ จากแผงลอตเตอรี่ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมีรายงานว่า ป้าขยันจองสลากไว้ก่อนวันหวยออก และไปรับสลากในช่วงเช้าวันที่ 1 มิถุนายน ในราคา 300 บาท

สลากทั้ง 3 ใบมีการเย็บรวมกันไว้ และหนึ่งในนั้นคือหมายเลข 173770 ซึ่งต่อมาผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกตรงกับรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท เรื่องควรจบแบบคนดวงดีรับเงินรางวัล แต่คดีนี้กลับเริ่มซับซ้อนตรงจุดที่ป้าขยันนำสลากไปให้เพื่อนบ้านช่วยตรวจ

ตามไทม์ไลน์ที่ปรากฏในข่าว วันที่ 1 มิถุนายน หลังผลรางวัลออก ป้าขยันนำสลากทั้ง 3 ใบไปให้ “ป้าแหวว” เพื่อนบ้านช่วยตรวจ โดยมีนายเดชอยู่ในเหตุการณ์ด้วย รายงานข่าวระบุว่า มีการบอกกันว่าสลากใบหนึ่งถูกรางวัลที่ 1 และมีการแสดงความดีใจ ก่อนที่ป้าขยันจะฝากสลากไว้กับเพื่อนบ้าน ไม่ได้นำกลับบ้านในวันนั้น

เช้าวันที่ 2 มิถุนายน ป้าขยันกลับไปขอสลากคืน แต่กลับได้รับคำตอบว่าสลากไม่ถูกรางวัล และมีการบอกว่านำไปทิ้งถังขยะแล้ว เมื่อตรวจค้นในถังขยะ พบสลากเพียง 2 ใบ ส่วนสลากหมายเลข 173770 ซึ่งเป็นใบที่เชื่อว่าถูกรางวัลที่ 1 กลับหายไป จุดนี้ทำให้คดีเริ่มขยายจากเรื่องเข้าใจผิด เป็นปมสลากหายที่มีมูลค่าถึง 6 ล้านบาท

ต่อมาวันที่ 4 มิถุนายน ป้าขยันไปสอบถามและตรวจสอบข้อมูลกับแม่ค้าลอตเตอรี่ จนเริ่มชัดว่าสลากเลข 173770 คือสลากรางวัลที่ 1 จริง จากนั้นจึงมีการตามหาสลากใบดังกล่าว และมีการเข้าแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ขณะเดียวกัน คำให้การของผู้เกี่ยวข้องหลายคนยังมีรายละเอียดไม่ตรงกัน ทำให้ตำรวจต้องตรวจสอบพยานแวดล้อม ภาพจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลโทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่ออายัดสลากหมายเลข 173770 ไว้ก่อน เพื่อไม่ให้บุคคลใดนำไปขึ้นเงินรางวัลได้ ระหว่างรอผลการสอบสวน เจ้าหน้าที่ระบุว่า หลักฐานเบื้องต้น ทั้งข้อมูลจากแม่ค้าลอตเตอรี่ ภาพจากกล้องวงจรปิด และข้อมูลแวดล้อม ชี้ไปในทางว่าป้าขยันเป็นผู้ซื้อและเป็นผู้มีสิทธิในสลากใบดังกล่าว

วันที่ 11 มิถุนายน คดีมีความคืบหน้าสำคัญ เมื่อนายเดชให้การรับสารภาพว่าเป็นคนนำสลากรางวัลที่ 1 ของป้าขยันไปจริง โดยอ้างว่า หลังจากรู้ว่าสลากใบดังกล่าวถูกรางวัลที่ 1 จึงเก็บไว้ เพราะคิดว่าป้าขยันอาจลืม แต่เมื่อป้าขยันกลับมาทวงถามในวันถัดมา นายเดชจึงตรวจผลรางวัลให้ดู และบอกว่าสลากไม่ถูกรางวัล ก่อนคืนสลากเพียง 2 ใบ

ป้าขยันยังมีสิทธิรับเงินรางวัล 6 ล้านบาทหรือไม่
The Thaiger

ลุงเดชให้การกับตำรวจว่าอย่างไร

นายเดชยังอ้างกับตำรวจว่า ภายหลังเรื่องกลายเป็นข่าวใหญ่ ตนกลัวความผิด จึงนำสลากรางวัลที่ 1 ไปเผาทำลายทิ้งกลางนา พร้อมระบุว่าทำเพราะความโลภ อยากได้เงิน และยืนยันว่าภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ตำรวจยังต้องตรวจสอบบทบาทของบุคคลอื่นตามพยานหลักฐานเป็นรายบุคคล

ด้านป้าแหวว ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเคยปฏิเสธเรื่องการตรวจสลาก ต่อมายอมรับว่ามีการตรวจผลรางวัลจริง แต่ไม่ได้ตรวจผ่านระบบค้นหาบนอินเทอร์เน็ต รายละเอียดส่วนนี้ยังอยู่ในสำนวนสอบสวน ตำรวจจึงยังไม่ตัดประเด็นผู้เกี่ยวข้องรายอื่นออกจากคดี

เบื้องต้น พนักงานสอบสวนเตรียมดำเนินคดีกับนายเดชในข้อหาลักทรัพย์ พร้อมนำตัวไปชี้จุดที่อ้างว่าใช้เผาสลาก เพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม แม้สลากตัวจริงอาจเสียหายหรือไม่เหลือสภาพแล้ว แต่คดีนี้ยังต้องเดินต่อทั้งในส่วนอาญาและขั้นตอนการพิสูจน์สิทธิรับเงินรางวัล

ป้าขยันยังมีสิทธิรับเงินรางวัล 6 ล้านบาทหรือไม่

อีกประเด็นที่หลายคนถามคือ หากสลากรางวัลที่ 1 ถูกเผาไปแล้ว ป้าขยันยังมีโอกาสรับเงิน 6 ล้านบาทหรือไม่ ประเด็นนี้มีนักกฎหมายให้ความเห็นว่า หากพิสูจน์ได้ว่าป้าขยันเป็นเจ้าของสลากและมีพยานหลักฐานรองรับชัดเจน ก็ยังมีช่องทางเรียกรับเงินรางวัลได้ แต่สุดท้ายต้องรอขั้นตอนจากสำนักงานสลากฯ และกระบวนการยุติธรรม

คดีหวย 6 ล้านครั้งนี้จึงไม่ได้มีแค่คำถามว่าใครหยิบสลากไป แต่ยังมีคำถามใหญ่กว่านั้น คือระบบพิสูจน์สิทธิของผู้ซื้อสลากจะช่วยเจ้าของตัวจริงได้แค่ไหน เมื่อสลากต้นฉบับหายหรือถูกทำลายไปแล้ว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 13:50 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 14:04 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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