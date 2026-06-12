“ยุน ซอก-ยอล” อดีต ปธน. เกาหลีใต้ เจอคุกอีก 30 ปี ส่งโดรนยั่วยุเกาหลีเหนือ
ยุน ซอก-ยอล อดีต ปธน. เกาหลีใต้ เจอคุกอีก 30 ปี ส่งโดรนยั่วยุเกาหลีเหนือ หวังให้เกิดการปะทะ จะได้ประกาศกฎอัยการศึก
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในประเทศเกาหลีใต้ได้พิพากษาจำคุก ยุน ซอก-ยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 30 ปี ฐานความผิดส่งโดรนเข้าไปในพื้นที่เกาหลีเหนือ
โดยอัยการระบุว่าอดีตผู้นำเกาหลีใต้ได้ส่งโดรนเข้าไปในกรุงเปียงยางเพื่อมีเจตนายั่วยุเกาหลีเหนือ เมื่อเดือนตุลาคม 2567 เพื่อสร้างสถานการณ์ และเตรียมประกาศกฎอัยการศึกในช่วงสิ้นปีเดียวกัน โดยอัยการชี้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่เสี่ยงทำให้เกิดความขัดแย้งทางการทหาร และนายยุนต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้
ทั้งนี้นายยุน ซอก-ยอล เคยถูกพิพากษาจำคุกชีวิตตลอดมาแล้ว ในข้อหากบฏ จากที่ประกาศกฎอัยการศึก แต่ไม่สำเร็จ
สำหรับการประกาศกฎอัยการศึกนั้น อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้อ้าง ว่าเป็นการป้องกันภัยจากการเกาหลีเหนือและกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่อาจจะโค่นล้มรัฐบาล ก่อนที่จะถูกคว่ำร่าง ในช่วงวันเดียวกัน ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นความพยายามของนาย ซอก ยอล ที่พยายามจะรักษาอำนาจของตนเอง หลังความนิยมลดต่อเนื่อง ก่อนที่เขาจะถูกถอดถอนจากตำแหน่งและนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
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