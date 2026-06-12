ท่านอ่อง โพสต์อาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาฯ สิ้นพระชนม์ สถิตในใจชาวไทยนิรันดร์
ท่านอ่อง โพสต์ข้อความถวายความอาลัย เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สิ้นพระชนม์ ระบุสถิตกลางใจชาวไทยตราบนิรันดร์
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ท่านอ่อง นายแพทย์ จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chakriwat Vivacharawongse หลังทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระบุข้อความว่า “สถิตกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์”
อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยผ่านเฟซบุ๊ก Vacharaesorn Vivacharawongse เป็นตัวแทนของท่านอ้วนและท่านอินทร์ ระบุว่า “น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เสียใจมากเมื่อได้ยินข่าว ครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้มีโอกาสกราบพระบาทท่านพี่ ก็คงประมาณปี 2004 ที่กรุงนิวยอร์ก ตอนนั้น หลังจากได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมพ่อ ท่านพี่ก็พระราชทานความเมตตาและให้คำสั่งสอนกับพวกเราน้องชายสี่คน ถึงแม้เราจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนัก แต่ท่านก็พระราชทานความรักความเอ็นดูให้เราในฐานะที่เราเป็นน้องของท่านเสมอ ด้วยความอาลัยรักจากน้องอ้วน น้องอ้น น้องอินทร์”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ท่านอ้น รำลึกความหลังครั้งเข้าเฝ้า “เจ้าฟ้าพัชรกิติยา” โพสต์อาลัยหลังสิ้นพระชนม์
- นักข่าวช่อง 7 เผยภาพมิ่งขวัญ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงแบกกล้องด้วยพระองค์เอง
- ภาพประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสวยพระกระยาหารค่ำ กับ 3 ท่านผู้หญิง ผู้ถวายงานรับใช้ราชสำนักไทยมาทั้งชีวิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: