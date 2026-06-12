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ชื่นชม วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าว สวรรคต 3 ครั้ง สะเทือนหัวใจคนไทยทั้งชาติ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 14:55 น.
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วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้รับหน้าที่ประกาศข่าวการสวรรคต 3 เหตุการณ์ สะเทือนหัวใจคนไทยทั้งชาติ

นับถือหัวใจ “วีระศักดิ์ ขอบเขต” ผู้ประกาศข่าว NBT ผู้รับหน้าที่ปสำคัญในการระกาศข่าวการสวรรคต 3 เหตุการณ์ สะเทือนหัวใจคนไทยทั้งชาติ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 วีระศักดิ์ ขอบเขต คือผู้ประกาศข่าวที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อันสำคัญจากสำนักพระราชวัง ให้เป็นผู้ประกาศเรื่องในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันที่คนไทยทั้งประเทศต้องทุกข์ที่สุด แต่ วีระศักดิ์ กลับต้องเผชิญทั้งความโศกเศร้า ความกดดัน ความเครียดที่จะต้องมาทำหน้าที่ที่แม้แต่ตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องได้ทำ และเป็นหน้าที่ในการแจ้งข่าวที่คนไทยทั้งประเทศไม่อยากได้ยินที่สุด

วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้รับหน้าที่ประกาศข่าวการสวรรคต 3 เหตุการณ์ ในรอบ 9 ปี-2

วีระศักดิ์ ขอบเขต เคยเปิดใจให้สัมภาษณ์ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถึงการทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวที่ไม่อยากทำที่สุดในวันนั้นว่า “เป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเราจะได้เป็นคนทำหน้าที่นี้ ต้องประกาศในสิ่งที่ทุกคนไม่อยากได้ยิน ผมทั้งเครียด ทั้งกดดัน และในใจก็ขอพรพระองค์ท่านให้การทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งนี้ลุล่วงไปได้” ซึ่งหลังจากเขาทำหน้าที่ตรงนั้นเสร็จสิ้นก็ฟุบลงร้องไห้กับโต๊ะอ่านข่าวในทันที

วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้รับหน้าที่ประกาศข่าวการสวรรคต 3 เหตุการณ์ ในรอบ 9 ปี-5
ภาพจาก : FB เดินตามพ่อ

จากวันนั้นผ่านมา 9 ปี 11 วัน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ปวงชนชาวไทยก็ได้รับข่าวอันน่าโศกเศร้าอีกครั้ง กับข่าวการสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการกลับมาทำหน้าที่สุดบีบหัวใจของผู้ประกาศข่าวชายจากช่อง NBT นั่นก็คือ วีระศักดิ์ ขอบเขต อีกครั้ง

วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้รับหน้าที่ประกาศข่าวการสวรรคต 3 เหตุการณ์ ในรอบ 9 ปี-3

และล่าสุด 11 มิถุนายน 2569 ประกาศจากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ เมื่อเวลา 19 นาฬิกา 48 นาที ของวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชันษาปีที่ 47 โดยทางสำนักพระราชวังได้มอบหมายหน้าที่ในการประกาศข่าวเศร้าของพสกนิกรชาวไทยให้กับ วีระศักดิ์ ขอบเขต อีกครั้งเป็นครั้งที่ 3

วีระศักดิ์ ขอบเขต ทำหน้าที่ถ่ายทอดเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่นี้ได้อย่างเต็มที่ และได้รับการยกย่องเชิดชูจากประชาชนทั่วประเทศที่ วีระศักดิ์ ขอบเขต ยังคงรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง แม้ภายในหัวใจของเขาจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าในฐานะประชาชนคนไทยที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง

วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้รับหน้าที่ประกาศข่าวการสวรรคต 3 เหตุการณ์ ในรอบ 9 ปี-4

ประวัติ วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสำนักพระราชวัง เรื่องสวรรคต และสิ้นพระชนม์ ทั้ง 3 ครั้ง

วีระศักดิ์ ขอบเขต หรือ ป๋อง เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วีระศักดิ์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยเป็นนักข่าวสังคมสายการศึกษา ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ก่อนจะย้ายไปอยู่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 ซึ่งในช่วงนั้นรับหน้าที่เป็นนักข่าวสายการเกษตร จากนั้นก็ย้ายมาเป็นผู้ประกาศข่าวเยาวชน

ก่อนจะออกจากวงการไประยะหนึ่ง เพื่อไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทย แล้วกลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวอีกครั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบัน

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อ้างอิงจาก : th.wikipedia

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 14:55 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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