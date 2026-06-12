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อาลัย “ครูเต้” ครูผู้สร้างนักดนตรีตาบอด นำพานักเรียนทลายกำแพงแห่งข้อจำกัด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 12:53 น.
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วง TBSO และ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อาลัย ครูเต้ กฤษณพันธุ์ พูลสุข ครูผู้สร้างนักดนตรีตาบอด นำพานักเรียนทลายกำแพงแห่งข้อจำกัด

เพจเฟซบุ๊ก Thai Blind Symphony Orchestra – TBSO โพสต์ข้อความไว้อาลัย ครูเต้ หรือ ครูกฤษณพันธุ์ พูลสุข ครูผู้สร้างนักดนตรีตาบอดที่เสียชีวิต โดยระบุว่า “คำไว้อาลัยแด่ นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข

บทเพลงแห่งชีวิตอาจมีวันสิ้นสุด แต่ท่วงทำนองแห่งความดีงามและการเสียสละจะยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป
มูลนิธิธรรมิกชนและคณะทำงาน ตลอดจนสมาชิกวง TBSO ทุกคน ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข การสูญเสียในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวและคนใกล้ชิด แต่ยังเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้เปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงและผลักดันให้วง TBSO ได้ก้าวเดินมาจนถึงจุดนี้

หากย้อนมองกลับไปบนเส้นทางของวง TBSO นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข คือฟันเฟืองสำคัญที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเรา ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และความเมตตา เพื่อทลายกำแพงแห่งข้อจำกัด ทำให้เสียงดนตรีของพวกเราก้าวข้ามทุกอุปสรรค จนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม ทุกตัวโน้ตที่ถูกบรรเลง ทุกเสียงปรบมือที่ได้รับ ล้วนมีร่องรอยแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีของท่านแฝงอยู่เสมอ

ความงดงามในจิตใจและสิ่งที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้ จะกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งปวงที่ นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข ได้กระทำไว้ตลอดช่วงชีวิต จงเป็นพลวปัจจัยหนุนนำให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และหลับใหลอย่างสงบงามตราบนิรันดร์
ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง

TBSO มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”

เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยเช่นกัน ระบุว่า “‘แม้ร่างกายจะจากไป แต่คุณงามความดี ความทุ่มเท และความทรงจำอันงดงาม จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไป”

ขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูกฤษณพันธุ์ พูลสุข จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 12:53 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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