อาลัย “ครูเต้” ครูผู้สร้างนักดนตรีตาบอด นำพานักเรียนทลายกำแพงแห่งข้อจำกัด
วง TBSO และ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อาลัย ครูเต้ กฤษณพันธุ์ พูลสุข ครูผู้สร้างนักดนตรีตาบอด นำพานักเรียนทลายกำแพงแห่งข้อจำกัด
เพจเฟซบุ๊ก Thai Blind Symphony Orchestra – TBSO โพสต์ข้อความไว้อาลัย ครูเต้ หรือ ครูกฤษณพันธุ์ พูลสุข ครูผู้สร้างนักดนตรีตาบอดที่เสียชีวิต โดยระบุว่า “คำไว้อาลัยแด่ นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข
บทเพลงแห่งชีวิตอาจมีวันสิ้นสุด แต่ท่วงทำนองแห่งความดีงามและการเสียสละจะยังคงดังก้องอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป
มูลนิธิธรรมิกชนและคณะทำงาน ตลอดจนสมาชิกวง TBSO ทุกคน ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข การสูญเสียในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวและคนใกล้ชิด แต่ยังเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญผู้เปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่คอยพยุงและผลักดันให้วง TBSO ได้ก้าวเดินมาจนถึงจุดนี้
หากย้อนมองกลับไปบนเส้นทางของวง TBSO นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข คือฟันเฟืองสำคัญที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเรา ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และความเมตตา เพื่อทลายกำแพงแห่งข้อจำกัด ทำให้เสียงดนตรีของพวกเราก้าวข้ามทุกอุปสรรค จนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคม ทุกตัวโน้ตที่ถูกบรรเลง ทุกเสียงปรบมือที่ได้รับ ล้วนมีร่องรอยแห่งความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีของท่านแฝงอยู่เสมอ
ความงดงามในจิตใจและสิ่งที่ท่านได้สร้างสรรค์ไว้ จะกลายเป็นมรดกอันล้ำค่าและเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งปวงที่ นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข ได้กระทำไว้ตลอดช่วงชีวิต จงเป็นพลวปัจจัยหนุนนำให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ และหลับใหลอย่างสงบงามตราบนิรันดร์
ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง
TBSO มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
เช่นเดียวกันกับ โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยเช่นกัน ระบุว่า “‘แม้ร่างกายจะจากไป แต่คุณงามความดี ความทุ่มเท และความทรงจำอันงดงาม จะยังคงอยู่ในใจพวกเราตลอดไป”
ขอให้ดวงวิญญาณของคุณครูกฤษณพันธุ์ พูลสุข จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยเทอญ”
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