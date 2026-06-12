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สโมสรฟุตบอลแมนยูไนเต็ด ร่วมอาลัย รำลึกพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
สโมสรฟุตบอลแมนยูไนเต็ด ทีมฟุตบอลขวัญใจชาวไทย โพสต์เฟซบุ๊กร่วมอาลัย รำลึกพระกรุณาธิคุณ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เพจเฟซบุ๊ก Manchester United หรือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่ของอังกฤษ ขวัญใจชาวไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กร่วมอาลัย การสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
โดยทางสโมสรระบุว่า “สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยและรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า สโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด”
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