“อนุทิน” เผยกำหนดไว้ทุกข์ 15 วัน งานกีฬา-คอนเสิร์ตสามารถจัดได้ตามปกติ
อนุทิน ให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ เผยกำหนดไว้ทุกข์ 15 วัน งานกีฬา-คอนเสิร์ตสามารถจัดได้ตามปกติ ให้เริ่มด้วยกันให้ยืนถวายความอาลัย
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวอย่างเป็นทางการ หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ ภายหลังจากที่สำนักพระราชวัง ออกประกาศถึงการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
โดยนายอนุทินระบุว่า เป็นการประชุมวาระเดียว คือการเตรียมการดำเนินการงานพระราชพิธีต่างๆ และได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การสนับสนุน และให้การดูแลประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงานให้ดีที่สุด
ส่วนแนวทางปฏิบัติ เรื่องของการไว้อาลัย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นไปตามแถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง
ขณะที่ ภารกิจการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภารกิจที่ได้มีการเตรียมการนัดหมายผู้นำต่างประเทศต่างๆ ไว้แล้ว ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม และตนได้แจ้งคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆ ว่า ถ้าจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ ก็ขอให้เน้นที่ตัวภารกิจ พยายามตัดกำหนดการที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลัก และให้ไปในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
สำหรับแนวทางการดำเนินชีวิตประชาชน คิดว่าประชาชนใช้ชีวิตอย่างตามปกติ ไม่มีอะไร เป็นเรื่องที่เราเก็บความเศร้าโศก ทุกคนมีความเศร้าโศกอยู่แล้ว มีความเสียใจเป็นอันมากอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ การดำเนินชีวิต การทำมาหากิน การดำรงชีพต่างๆ ขอให้เป็นเรื่องปกติ ตนมั่นใจว่าเราทราบดีว่า เราจะไปในแนวไหนที่เหมาะสมในช่วงเวลาในการไว้ทุกข์ ในแถลงการณ์ของสำนักพระพระราชวัง เขียนชัดเจนว่า กำหนดไว้ทุกข์ 15 วัน ซึ่งเป็นช่วงเหลื่อมกันอยู่แล้ว ในส่วนของราชการ เราไว้ทุกข์ในวาระของสมเด็จพระพันปีหลวง
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงการจัดการคอนเสิร์ต ว่า ทุกอย่างเป็นไปตามปกติเช่นเดียวกับสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงก็สามารถจัดได้ งานทุกงานแทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ เราไม่ได้บังคับ ไม่ได้มีกฎหมายว่า จะมีงานกีฬา งานคอนเสิร์ต งานประชุมอะไรก็แล้วแต่ เราก็จะเริ่มด้วยกันให้ยืนถวายความอาลัย ถ้าเราทำตรงนั้นแล้ว ก็ถือว่าเรารับทราบการปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมแล้ว
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