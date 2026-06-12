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แนวทางน้อมรำลึกช่วงไว้ทุกข์ ปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมและสุภาพ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:52 น.
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หลังแถลงการณ์ นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนตั้งมั่นในความดี ชวนดูแนวทางแต่งกาย การใช้ถ้อยคำ และการสื่อสารบนโซเชียลในช่วงเวลาแห่งความอาลัย

หลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ ประชาชนจำนวนมากต่างน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิตในช่วงเวลาแห่งความอาลัย โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย การทำงาน การจัดกิจกรรม งานกีฬา งานประชุม รวมถึงคอนเสิร์ตต่าง ๆ ว่ายังสามารถดำเนินต่อได้หรือไม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ การทำงาน การสร้างรายได้ และการทำมาหากิน เพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมในช่วงเวลาไว้ทุกข์ 15 วัน ความเศร้าโศกมีอยู่ในใจของประชาชน แต่ชีวิตประจำวันและภาระหน้าที่ของแต่ละคนยังต้องเดินหน้าต่อไป

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ว่า งานกีฬา งานประชุม และคอนเสิร์ต สามารถจัดได้ตามปกติ โดยให้ยึดแนวทางเช่นเดียวกับช่วงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือเริ่มต้นด้วยการถวายความอาลัยก่อนเข้าสู่กิจกรรม หากผู้จัดงานดำเนินการในส่วนนี้แล้ว ก็ถือว่าได้ปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสมต่อกาลเทศะ

กล่าวให้เข้าใจง่าย ช่วงไว้ทุกข์ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องหยุดทันที แต่หมายถึงการใช้ชีวิตอย่างสำรวม สุภาพ และระมัดระวังมากขึ้น งานที่มีกำหนดไว้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องยกเลิกทั้งหมด หากสามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมได้ เช่น เริ่มงานด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัย ลดโทนความรื่นเริงในช่วงต้นงาน ใช้ถ้อยคำสุภาพ และหลีกเลี่ยงรูปแบบการสื่อสารที่อาจดูไม่เหมาะกับบรรยากาศของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับประชาชนทั่วไป การแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ควรเลือกเสื้อผ้าสุภาพ โทนสีดำ ขาว เทา กรมท่า หรือสีเรียบ ไม่ฉูดฉาด หากไม่มีชุดดำครบทุกวัน ไม่ควรกังวลเกินจำเป็น สิ่งสำคัญอยู่ที่ความเรียบร้อย ความสุภาพ และเจตนาในการแสดงความอาลัยมากกว่าการจับผิดกันเรื่องสีเสื้อ แบบนี้ชีวิตจะเบากว่า และสังคมจะไม่กลายเป็นด่านตรวจแฟชั่นโดยไม่จำเป็น

ในที่ทำงาน โรงเรียน หรือสถานที่ราชการ ควรติดตามแนวทางจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นหลัก เพราะแต่ละองค์กรอาจมีรายละเอียดแตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย การลดธง การจัดพิธีถวายความอาลัย หรือการปรับกำหนดการบางกิจกรรม ประชาชนควรตรวจสอบจากประกาศทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ส่วนการใช้โซเชียลมีเดียในช่วงนี้ ควรระวังเป็นพิเศษ ผู้ใช้งานควรเลือกใช้ถ้อยคำสุภาพ หลีกเลี่ยงมุกตลก คำหยาบ ภาพหรือข้อความที่อาจไม่เหมาะสม รวมถึงไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่มีแหล่งอ้างอิงชัดเจน โดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับพระราชสำนัก เพราะข้อมูลผิดเพียงประโยคเดียวอาจสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างได้เร็วมาก

สำหรับผู้จัดงานอีเวนต์ คอนเสิร์ต งานประชุม หรืองานกีฬา หากยังเดินหน้าจัดงานตามกำหนด ควรพิจารณาเพิ่มช่วงถวายความอาลัยก่อนเริ่มกิจกรรม ปรับพิธีเปิดให้สุภาพ ลดองค์ประกอบที่ดูครึกครื้นเกินควรในช่วงต้นงาน และแจ้งผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้าเรื่องแนวทางการแต่งกายหรือรูปแบบกิจกรรม เพื่อให้ทุกฝ่ายเตรียมตัวได้เหมาะสม

ร้านค้า แบรนด์ และเพจต่าง ๆ ก็ควรปรับโทนการสื่อสารให้เข้ากับบรรยากาศโดยรวมของสังคม ไม่จำเป็นต้องหยุดโพสต์ทั้งหมด แต่ควรหลีกเลี่ยงข้อความขายของที่เร่งเร้าเกินไป ภาพโปรโมชันที่ใช้สีจัดหรือถ้อยคำสนุกสนานเกินกาลเทศะในช่วงแรก และควรเลือกสื่อสารด้วยน้ำเสียงสุภาพ เรียบง่าย และให้เกียรติ

ด้านสื่อมวลชนและเพจข่าว ควรยึดข้อมูลจากสำนักพระราชวัง รัฐบาล และหน่วยงานทางการเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการพาดหัวเกินจริง หรือใช้ประเด็นอ่อนไหวเพื่อเรียกยอดอ่าน เพราะข่าวลักษณะนี้ต้องการความถูกต้อง ความสำรวม และความรับผิดชอบมากกว่าความเร็วแบบเหยียบคันเร่งสุดทาง

ขณะเดียวกัน แถลงการณ์นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประชาชนให้น้อมรำลึกด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดี มีเมตตาต่อกัน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม แนวทางนี้ทำให้การไว้ทุกข์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการแต่งกาย แต่รวมถึงการประพฤติตนในชีวิตประจำวันด้วย

สรุปแล้ว แนวทางการใช้ชีวิตช่วงไว้ทุกข์คือ ประชาชนยังสามารถทำงาน ทำมาหากิน เดินทาง เรียนหนังสือ จัดประชุม แข่งขันกีฬา หรือจัดคอนเสิร์ตได้ตามปกติ แต่ควรปรับรูปแบบให้สุภาพและเหมาะสม เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการถวายความอาลัย ใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวัง และติดตามประกาศทางการเป็นหลัก

ช่วงเวลาแห่งความอาลัยไม่จำเป็นต้องทำให้ชีวิตหยุดนิ่ง หากแต่เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตต่อไปด้วยความสำรวม ความเคารพ และความเข้าใจต่อความรู้สึกร่วมของสังคม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 มิ.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 12 มิ.ย. 2569 11:52 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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