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ชมพู่ อารยา น้อมถวายอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่ง
ชมพู่ อารยา น้อมถวายความอาลัย เผยภาพความทรงจำครั้ง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานแต่งเมื่อ 11 ปีก่อน
ภายหลังจากสำนักพระราชวัง ประกาศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 เวลา 19 นาฬิกา 48 นาที ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชันษาปีที่ 47 ท่ามกลางความโศกเศร้าของพสกนิกรชาวไทย
ขณะเดียวกัน ชมพู่ อารยา ได้โพสต์พระรูป เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมเป็นเกียรติในงานแต่งงาน เมื่อ 11 ปีก่อน พร้อมข้อความน้อมถวายอาลัยระบุว่า “น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ”
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อ้างอิงจาก : IG chomismaterialgirl
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